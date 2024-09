Airbus: final countdown per la consegna ai clienti dell’A321XLR

Airbus informa: “Durante l’estate, l’A321XLR ha ricevuto la prima delle sue due type certifications, dopo aver superato un ampio processo di test e certificazione. Ora, si sta preparando la consegna del primo aeromobile al cliente di lancio.

Il processo inizia ben prima della final assembly line (FAL). Al cliente viene assegnato un Customer Programme Director, che supervisiona l’intero processo di sviluppo dell’aeromobile”.

Marie-Pierre Demarez è una di queste director, che si occupa degli XLR orders per i primi aircraft customers. “In questo ruolo sono responsabile della consegna puntuale, di qualità e a costi contenuti di tutti gli aeromobili della XLR fleet del cliente, dalla firma del purchase agreement al trasferimento della proprietà”, spiega.

Dopo la firma di un purchase agreement, la compagnia aerea inoltra le sue richieste di personalizzazione dell’aeromobile. Ciò include la selezione di system and cargo options, external livery, cabin design e altro ancora. Considerando che l’XLR è una nuova variante di aeromobile, le richieste di personalizzazione iniziali hanno richiesto una collaborazione maggiore del solito. “I voli più lunghi su un single-aisle aircraft comportano nuovi requisiti operativi, ad esempio il catering”, prosegue Marie-Pierre. “Abbiamo dovuto trovare il giusto equilibrio tra servizi di bordo, comfort, spazio disponibile e rotte desiderate”.

“Una volta che tutte queste scelte sono state definite tra Airbus, il cliente e i buyer-furnished equipment, viene firmato il contratto che specifica le modifiche all’aeromobile e viene avviata la fase di progettazione.

Una volta confermati i dettagli di un singolo aeromobile, la produzione può iniziare. Dopo che le sezioni principali dell’aeromobile sono state prodotte, vengono portate alla FAL, in modo che possano essere assemblate insieme”, prosegue Airbus.

Justin Mörker è responsabile dell’integrazione dell’XLR nelle FAL di Amburgo, Tolosa e Mobile, Alabama. “La mia responsabilità è garantire che le FAL siano pronte per l’inizio dell’assemblaggio finale dell’A321XLR”, spiega. “Sono anche responsabile del coordinamento dei progressi del first aircraft attraverso la FAL e della gestione di eventuali cambiamenti critici importanti guidati dal nuovo sviluppo, al fine di garantire che le FAL milestones vengano raggiunte in tempo”.

Per superare la sfida di integrare l’XLR in più FAL contemporaneamente, viene utilizzato un approccio scaglionato. “Abbiamo integrato l’XLR nella Line 4 ad Amburgo per prima, a dicembre 2023, a cui seguiranno presto le altre”, afferma Justin. “Questo approccio garantisce che possiamo condividere le lezioni apprese tra le FAL e che le sfide che incontriamo possano essere risolte in una FAL, prima di espandere le operazioni alla successiva”.

L’integrazione delle FAL è guidata dal team centralizzato di Justin, che si coordina con i local launch team leaders in ogni FAL. Ad Amburgo, Thomas Luckel è l’XLR FAL Launch Team Leader. “L’obiettivo del launch team è di lavorare a stretto contatto con la produzione per garantire l’integrazione dell’XLR nella Hamburg A321neo FAL ed evitare qualsiasi impatto di questa introduzione sulle capacità di produzione in serie della FAL”.

Le XLR capabilities dovevano essere integrate direttamente nella linea di assemblaggio durante la produzione continua degli A321neo già in corso sulla linea. “Era essenziale che ogni aspetto del processo fosse pronto e potesse essere integrato senza problemi, in modo che la linea non si bloccasse e causasse un’interruzione della produzione dell’A321neo”, prosegue Thomas.

Una volta che il primo velivolo XLR ha superato la FAL, arriva al FAL Operational Test (FOT).

“Il FOT meeting è una pietra miliare tecnica e di conformità, necessaria per ottenere l’autorizzazione per ground and flight PATM (production aircraft test manual) activities”, spiega Justin. “Ciò include l’apertura dell’Airbus Logbook e il rilascio del permesso di volo. Se il FOT viene superato, l’aereo avanza al flight line stage”.

Ad Amburgo, Jannis von Hein è Head of Maintenance Engineering, Planning & Logistics for the A320 Family Customer Line. Il suo team di maintenance engineers and technical planners è responsabile della preparazione di tutta la documentazione, dei materiali e degli ordini di lavoro per ogni FOT e lavora anche al flight line stage, ovvero quando vengono completati tutti i test a terra e in volo necessari prima della consegna.

Afferma Jannis: “I development and customer teams hanno lavorato a stretto contatto per garantire che tutte le modifiche fossero installate sul primo aeromobile del cliente. È sempre una sfida, ma è essenziale garantire la maturità dell’aeromobile quando lo consegniamo all’airline customer”.

Lavorando insieme, il team è riuscito a consegnare i FOT in tempo.

Una volta che l’aereo ha percorso la flight line, c’è un passaggio di consegne industriale e l’aereo viene trasferito in un delivery centre. Il cliente arriva in loco per completare il Technical Acceptance Process e il title transfer. “Questa è la fase in cui puoi vedere in prima persona la soddisfazione del cliente, quando vede per la prima volta la sua nuova cabina e la sua nuova livrea”, conclude Marie-Pierre. “Ci sono voluti cinque anni di sforzi per preparare queste prime customer versions dell’XLR e vedere i loro primi voli ne vale la pena”.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)