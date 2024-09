Air Serbia inizia a volare verso Guangzhou

Air Serbia informa: “Con il volo JU988 di oggi, partito alle 00:20, Air Serbia ha iniziato il servizio diretto tra Belgrado e Guangzhou, nella Repubblica Popolare Cinese. Questa è la seconda destinazione nel paese asiatico verso la quale la compagnia aerea di bandiera serba opera voli di linea. I collegamenti tra la capitale della Serbia e la “Porta della Cina Meridionale” saranno operati due volte a settimana, il lunedì e il venerdì, con gli aereomobili Airbus A330-200 della flotta a lungo raggio di Air Serbia.

Alla cerimonia di lancio del volo inaugurale per Guangzhou hanno partecipato i rappresentanti di stato della Repubblica di Serbia, l’ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Serbia, Sua Eccellenza Li Ming, i rappresentanti delle autorità aeronautiche e dell’industria aerea, i partner e i collaboratori della compagnia aerea di bandiera serba, nonché i media”.

“La ripresa dei voli tra la Serbia e la Repubblica Popolare Cinese nel dicembre 2022 è stato un passo significativo per la nostra compagnia e per l’intera regione dei Balcani occidentali. A quel tempo, Air Serbia era una delle poche compagnie aeree che volavano in Cina, quindi il servizio diretto per Tianjin ha rappresentato un ponte per gli scambi economici, culturali e turistici tra la Serbia e il paese asiatico. Con l’inclusione di Guangzhou nella nostra rete di destinazioni, stiamo espandendo la nostra presenza in Cina, offrendo ai passeggeri ancora più opzioni. Guangzhou è uno dei centri industriali e commerciali più importanti della Repubblica Popolare Cinese e riteniamo che i voli diretti per questa città saranno particolarmente interessanti per la comunità dei viaggiatori business, non solo dei nostri due paesi, ma anche di tutta Europa. La sua vicinanza a Hong Kong e Macao rende questa destinazione molto attraente anche per i turisti, soprattutto per coloro che desiderano sperimentare lo stile di vita, la tradizione e la cultura della Greater Bay Area”, ha affermato Jiri Marek, CEO di Air Serbia.

“Air Serbia opera voli per l’aeroporto internazionale di Guangzhou Baiyun, situato a 28 chilometri dal centro della città. Questo aeroporto è un hub internazionale chiave per le iniziative della Repubblica Popolare Cinese “Belt and Road” e “Air Silk Road” e funge inoltre da aeroporto principale della Greater Bay Area di Guangdong-Hong Kong-Macao.

Attraverso i voli tra la capitale della Serbia e Guangzhou, Air Serbia fornisce ai passeggeri ottimi collegamenti per e da questa città asiatica, via Belgrado, con destinazioni come Milano, Malaga, Amsterdam, Stoccolma, Barcellona, Berlino, Bologna, Budapest, Parigi, Copenaghen, Düsseldorf, Roma, Francoforte, Göteborg, Cracovia, Lisbona, Lubiana, Oslo, Praga, Podgorica, Venezia, Vienna, Valencia, Zurigo e molte altre”, conclude Air Serbia.

