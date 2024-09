La commercial leadership di Emirates delinea la visione strategica per la “next era”

Oltre 850 Emirates commercial team members provenienti da tutto il mondo si sono riuniti a Dubai questa settimana per la Passenger Sales Conference 2024 della compagnia aerea, sotto lo slogan ‘Next Era – Equip, Embrace, Excel’. Questo evento biennale è stato il più grande incontro commerciale di sempre della compagnia aerea.

“La Passenger Sales Conference è diventata un trampolino di lancio per la executive commercial leadership della compagnia aerea per coinvolgere, incoraggiare e ispirare i team in merito alla loro strategia e visione per il futuro, mentre Emirates potenzia la sua flotta, il suo network, i suoi prodotti e si prepara per la prossima ‘era’ pronta per una crescita ancora maggiore.

Il fitto programma di relatori che rappresentano l’intero spettro della business, aviation and tourism industry della compagnia aerea, oltre all’ispirazione da relatori motivazionali e autori di best-seller, hanno permesso quattro giorni straordinari. Riconoscendo i risultati individuali e di team in tutta l’organizzazione commerciale, HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline & Group, ha anche consegnato l’ambito Chairman Sales Award”, afferma Emirates.

Adnan Kazim, Deputy President and Chief Commercial Officer, Emirates Airline, ha affermato: “Abbiamo grandi progetti per Emirates e la Passenger Sales Conference delinea il modello su come attiveremo collettivamente percorsi commerciali ed eseguiremo i piani di crescita strategica della compagnia, attraverso la ricalibrazione delle nostre strategie, cogliendo le opportunità emergenti, sviluppando nuovi prodotti, rafforzando le dinamiche di squadra e sfruttando le ultime tecnologie”.

Ha continuato: “Abbiamo affrontato insieme sfide inaspettate e trasformato la disruption a nostro vantaggio, muovendoci agilmente verso ogni opportunità disponibile per ottenere risultati eccezionali. E siamo solo all’inizio. La nostra traiettoria di crescita accelererà nei prossimi anni in linea con le D33 ambitions di Dubai e i nostri team sono concentrati e impegnati a continuare a generare un valore straordinario per la compagnia”.

“Dopo una employee session presentata da Sir Tim Clark, il primo giorno della conferenza è stato caratterizzato da Adnan Kazim, che ha preparato il terreno con la sua audace visione per l’organizzazione commerciale e su come i team lavoreranno collettivamente per capitalizzare ogni opportunità di crescita per mantenere il vantaggio competitivo e la leadership globale della compagnia aerea. Altri leader del settore che hanno fornito aggiornamenti nelle loro aree includevano Adel Al Redha, Deputy President, and Chief Operations Officer; Michael Doersam, Chief Financial and Group Services Officer e Oliver Grohmann, Executive Vice President Human Resources.

Nabil Sultan, Executive Vice President Passenger Sales and Country Management, ha dato il via al secondo giorno delineando le Passenger Sales Strategic Priorities della compagnia aerea, e in seguito Adnan Kazim lo ha raggiunto per una sessione interattiva di domande e risposte. Anche le discussioni strategiche sul futuro di revenue management, loyalty and B2C serano in prima linea e la giornata si è conclusa con una chiacchierata informale sulla partnership tra Emirates e flydubai con Adnan Kazim e Ghaith Al Ghaith, CEO di flydubai.

Il terzo giorno, Boutros Boutros, Executive Vice President, Corporate Communications, Marketing and Brand, ha catturato l’attenzione concentrandosi sull’iconico brand Emirates e su come svolgerà un ruolo chiave nel raggiungere e ispirare nuovo pubblico, in linea con le aspirazioni di crescita della compagnia aerea. Dubai Aviation Engineering Projects ha anche fornito un aggiornamento sui piani generali e sui progressi della costruzione dell’Al Maktoum International Airport“, prosegue Emirates.

“I partecipanti alla conferenza hanno anche potuto ascoltare discorsi chiave di autori di best-seller e relatori motivazionali, che hanno discusso della connessione dinamica tra essere fisicamente, fisiologicamente ed emotivamente preparati alle sfide, nonché vendere attraverso storie e il potere della narrazione.

Il quarto e ultimo giorno è stato dedicato a Dubai, con approfondimenti sui piani futuri e iniziative lungimiranti per garantire che la città mantenga il suo vantaggio competitivo e si avvicini alle sue D33 ambitions per diventare una delle tre migliori città in cui vivere, lavorare e investire.

L’ultimo anno finanziario ha visto Emirates raggiungere nuovi record di profitti e ricavi, poiché ha ampliato le sue operazioni in tutto il mondo per soddisfare la forte domanda di viaggi aerei, con i clienti che hanno scelto Emirates per le sue eccezionali esperienze a bordo e a terra. Per garantire di continuare a mantenere la sua proposta di valore ‘Fly Better’, Emirates ha deciso di rinnovare oltre 200 aeromobili A380 e Boeing 777 come parte del suo investimento multimiliardario per offrire i migliori prodotti del settore, che elevano la customer experience. La compagnia aerea ha anche ampliato la sua rete con l’aggiunta di Bogotà e Madagascar negli ultimi mesi e ha distribuito aeromobili A380 e Boeing 777 rimodernati con cabine rinnovate, tra cui la Premium Economy, in 18 città”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)