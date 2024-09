Qantas vola a Johannesburg con l’A380 e annuncia un codeshare con Airlink

Si svolge oggi l’inaugural Airbus A380 flight di Qantas per Johannesburg, la prima volta che la compagnia aerea opera il velivolo per l’Africa.

“L’A380 volerà fino a sei volte a settimana e vedrà quasi raddoppiare la capacità, con 130.000 posti in più tra Australia e Africa ogni anno.

L’A380 di Qantas ha una capacità di 485 passeggeri in quattro cabine, con l’introduzione dell’aereo che ha visto il ritorno della First Class sulla rotta per la prima volta dal 2018. Qantas First presenta 14 suite individuali disposte in una configurazione 1-1-1 e convertibili in un letto da 212 centimetri. L’upgauge raddoppierà anche il numero di posti Premium Economy disponibili tra le città.

L’aereo dispone anche di una lounge sul ponte superiore per i passeggeri in First e Business, con posti in stile cabina per 10 persone, un bar self-service e la possibilità di ordinare drink e snack esclusivi.

La compagnia intende anche rilanciare i voli diretti da Perth a Johannesburg da metà del 2025, subordinatamente al rispetto dei requisiti dell’agenzia di frontiera”, afferma Qantas.

“Il significativo aumento di capacità arriva mentre Qantas annuncia una nuova code sharing partnership con la compagnia aerea Airlink, basata a Johannesburg, espandendo sostanzialmente la sua rete in South Africa.

Qantas aggiungerà il codice QF al network domestico di Airlink, consentendo una connettività senza interruzioni tra i voli Qantas per Johannesburg e nove destinazioni sudafricane, tra cui Città del Capo, Durban e Hoedspruit. La compagnia spera di aggiungere ulteriori destinazioni di Airlink nei vicini paesi dell’Africa meridionale nei prossimi mesi, in attesa dell’approvazione normativa.

Condividendo i codici con Airlink, i frequent flyer di Qantas possono guadagnare Qantas Points e Status Credits, oltre a pagare i voli utilizzando Points Plus Pay”, prowsegue Qantas.

Il CEO di Qantas International, Cam Wallace, afferma: “Stiamo assistendo a una forte domanda per i nostri servizi a Johannesburg e, passando al Superjumbo, raddoppieremo quasi la capacità nei periodi di punta, aggiungendo oltre 130.000 posti all’anno tra i continenti. Qantas ha una ricca storia di voli in Sudafrica negli ultimi 72 anni, avendo operato Constellation e Super Constellation, Electra, 707, 747, Dreamliner e ora l’A380. Questa capacità extra, unita al nostro nuovo codeshare con Airlink, amplierà significativamente le opzioni per i clienti Qantas diretti in Africa”.

Qantas aumenta la capacità verso gli Stati Uniti

Qantas informa: “Per la prima volta in un decennio, Qantas ha presentato una nuova brand campaign nel mercato nordamericano, mentre la domanda di viaggi tra gli Stati Uniti e l’Australia continua a crescere. Lo scrittore, produttore e regista candidato all’Oscar Baz Luhrmann e la costumista e scenografa quattro volte vincitrice dell’Oscar Catherine Martin agiscono come consulenti creativi e ambasciatori per la campagna, intitolata ‘Australia in the Sky’, che presenta l’equipaggio Qantas insieme a un cast di talenti australiani tra cui l’attrice Charlee Fraser e la modella Jess Hart.

La campagna atterra mentre Qantas celebra quest’anno 70 anni di voli verso il Nord America e continua a investire in nuovi aeromobili e rotte che servono gli Stati Uniti, tra cui i voli non-stop Project Sunrise che dovrebbero decollare tra Sydney e New York nel 2026.

Qantas ha recentemente annunciato un aumento della capacità verso gli Stati Uniti con voli diretti da Melbourne a Honolulu in partenza a maggio 2025, ed è l’unica compagnia aerea a operare servizi A380 con cabine First, Business, Premium Economy ed Economy tra l’Australia e gli Stati Uniti“.

Petra Perry, Chief Marketing Officer, Qantas Group, ha affermato: “Sia attraverso il nostro equipaggio caloroso e amichevole, sia attraverso il vino e i prodotti australiani di prima qualità che serviamo, vogliamo che i nostri clienti si sentano come se avessero iniziato la loro vacanza in Australia dal momento in cui salgono a bordo di un aereo Qantas. È più facile che mai per i viaggiatori statunitensi fare una pausa in Australia, con la maggior parte dei nostri servizi che collegano i due paesi in un unico volo. Nella nostra lunga storia di voli verso il Nord America e il resto del mondo, siamo sempre stati incredibilmente orgogliosi di condividere ciò che rende l’Australia così unica sulla scena mondiale”.

“Girata nell’hangar di Los Angeles di Qantas a bordo di un A380, la campagna presenta anche scene di famose località in tutta l’Australia. La campagna è accompagnata dalla colonna sonora del duo australiano Angus e Julia Stone e presenta un guardaroba di stilisti australiani.

Qantas offre più di 40 voli a settimana tra Australia e Nord America verso destinazioni come New York, Los Angeles, San Francisco, Dallas Fort Worth, Honolulu e Vancouver. Il servizio Sydney-Auckland-New York della compagnia aerea attualmente opera quattro volte a settimana e dovrebbe aumentare a sei servizi a settimana dal 27 ottobre in linea con la domanda durante il periodo delle vacanze”, conclude Qantas.

