ITA Airways è nella Top Ten del Best Inflight Food Award di USA Today 10Best 2024

ITA Airways ottiene un nuovo prestigioso riconoscimento internazionale e si aggiudica il quarto posto nella categoria “Best Inflight Food” dei 10Best Readers’ Choice Award 2024, i premi attribuiti ogni anno dai lettori della nota testata americana USA Today. Nella classifica che premia i dieci vettori più votati per l’offerta gastronomica a bordo, ITA Airways è la compagnia aerea europea ad occupare la posizione più alta.

“Siamo onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento dai lettori di USA Today 10Best. È l’ulteriore conferma che stiamo andando nella giusta direzione nell’offrire ai nostri passeggeri un’esperienza italiana unica e memorabile ogni volta che volano con noi. Lavoriamo con impegno per far sentire i passeggeri immersi nella cultura italiana fin dal momento in cui salgono a bordo e l’offerta gastronomica in volo è parte essenziale di questo obiettivo”, ha dichiarato Andrea Benassi, Direttore Generale di ITA Airways.

“Grazie ai nostri menù, curati da chef italiani stellati, ITA Airways porta i sapori della cucina italiana in alta quota e garantisce ai clienti un’esperienza autentica su tutti i voli intercontinentali” ha aggiunto Benassi.

USA Today 10Best è un quotidiano statunitense con presenza online. Gli USA Today 10Best Readers’ Choice Awards offrono ai lettori l’opportunità di esprimere il proprio voto su una varietà di tematiche, incluse quelle relative ai servizi e all’offerta gastronomica proposta dalle compagnie aeree. Le candidature vengono selezionate editorialmente da un panel di esperti del settore travel. I risultati derivanti dal voto dei lettori sono disponibili al link https://10best.usatoday.com/awards/travel/best-inflight-food-2024/.

“Fin dal suo primo volo il 15 ottobre 2021, ITA Airways mira ad essere il vettore nazionale di riferimento per la mobilità italiana, assicurando una connettività di qualità a livello nazionale e internazionale, con particolare attenzione al segmento intercontinentale. La Compagnia vuole essere un vettore efficiente e innovativo, e rappresentare l’Italia a livello globale come ambasciatrice del ‘Made in Italy’. I passeggeri che volano con ITA Airways, infatti, possono godersi l’esperienza italiana a 360 gradi, scoprendo l’Italia ancor prima di atterrare.

Il 2024 è un anno di crescita significativa per ITA Airways. Nella stagione estiva 2024, la Compagnia ha operato voli verso 57 destinazioni, di cui 16 domestiche, 26 internazionali e 15 intercontinentali ed ha inaugurato nuovi voli diretti da Roma Fiumicino verso Chicago e Toronto in Nord America, Accra e Dakar in Africa subsahariana, Riad e Gedda in Medio Oriente. Attraverso l’hub di Roma Fiumicino, i passeggeri possono facilmente collegarsi al vasto network nazionale ed europeo di ITA Airways“, afferma ITA Airways.

“Nella prossima stagione invernale, ITA Airways espanderà ulteriormente il proprio network con nuovi collegamenti verso l’Asia, introducendo i nuovi voli diretti da Roma Fiumicino verso Dubai (dal 27 ottobre) e Bangkok (dal 16 novembre), per offrire ai viaggiatori di tutto il mondo una connettività di riferimento”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)