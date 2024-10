Pratt & Whitney apre la sua più grande Military Engines facility a Oklahoma City

Pratt & Whitney, un’azienda RTX, ha celebrato l’apertura del suo nuovo stabilimento di 845.000 piedi quadrati a Oklahoma City, Oklahoma, consolidando la sua posizione come più grande military engines field location dell’azienda. L’investimento da 255 milioni di dollari consentirà a Pratt & Whitney di soddisfare le crescenti richieste dei clienti della difesa sia statunitensi che globali per i motori F135, F117, TF33, F100 e F119.

“Oklahoma City è il cuore del nostro global sustainment network per il Pratt & Whitney Military Engines business e svolge un ruolo fondamentale in ognuno dei nostri programmi”, ha affermato Jill Albertelli, president of Military Engines at Pratt & Whitney. “Questa nuova struttura fungerà da hub per tutti i nostri military engine programs e ci consentirà di supportare meglio i nostri clienti e le loro missioni”.

Il sito di Oklahoma City di Pratt & Whitney ospita oltre 500 dipendenti a tempo pieno, con altri 500 dipendenti a contratto e partner. Questo investimento creerà altri 100 posti di lavoro a tempo pieno nei prossimi cinque anni.

“Il nostro investimento in questa struttura all’avanguardia sottolinea il nostro impegno nel soddisfare sia le esigenze di sostentamento odierne sia la preparazione per il futuro”, ha affermato Greg Treacy, vice president of Pratt & Whitney in Oklahoma City. “Questa espansione più che raddoppia la nostra presenza a Oklahoma City, garantendoci la capacità e l’agilità per supportare carichi di lavoro crescenti man mano che i programmi militari aumentano e ne vengono attivati di nuovi”.

Il sito è dotato di automazione e tecnologie avanzate che semplificheranno i processi, migliorando accuratezza, velocità ed economicità. Incorpora inoltre sistemi di efficienza energetica certificati LEED e processi di riduzione degli sprechi, riflettendo l’impegno di RTX per la sostenibilità e l’efficienza operativa.

Situato accanto alla Tinker Air Force Base, la più grande maintenance, repair, and overhaul facility dell’U.S. Department of Defense, il nuovo sito migliorerà il global sustainment network dell’azienda e supporterà la partnership pubblico-privata tra Pratt & Whitney e l’U.S. Air Force. Questa struttura di Oklahoma City è posizionata strategicamente per soddisfare le attuali e future esigenze di sostentamento, supportando i motori per F-35, F-22, C-17, B-52, E-3, F-15, F-16 e altri.

