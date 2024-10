Emirates alimenterà il 37% delle operazioni del suo Engineering Centre con investimenti in energia pulita

In un significativo passo avanti verso il miglioramento dell’efficienza energetica e della sostenibilità, Emirates ha collaborato con Etihad Clean Energy Development per lanciare un large-scale solar energy project presso l’Emirates Engineering Centre di Dubai.

La cerimonia della firma ha avuto luogo al World Green Economy Summit 2024 alla presenza di His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman of the Dubai Supreme Council of Energy, and Chairman and Chief Executive, Emirates Airline and Group; His Excellency Saeed Mohammed Al Tayer, Vice Chairman of the Dubai Supreme Council of Energy, and Managing Director and CEO of Dubai Electricity and Water Authority (DEWA).

Il progetto include lo sviluppo, l’ingegneria, l’approvvigionamento, la costruzione, il collaudo e la messa in servizio di solar photovoltaic (PV) systems presso l’Emirates Engineering Centre, insieme a 20 anni di servizi di gestione e manutenzione.

Saranno installati in totale 39.960 pannelli solari, che forniranno il 37% del consumo energetico annuale della struttura e ridurranno le emissioni di CO2 equivalente di oltre 13.000 tonnellate ogni anno quando saranno pienamente operative. La capacità totale è di 23.177 kWp, con una generazione annuale stimata di 34.301.960 kWh.

HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum ha affermato: “Questa iniziativa evidenzia l’impegno di Emirates e il continuo investimento in soluzioni di energia rinnovabile come parte della nostra strategia di sostenibilità. Integrando l’energia solare nell’Emirates Engineering Centre, stiamo riducendo significativamente la nostra impronta di carbonio supportando al contempo gli obiettivi di energia pulita degli Emirati Arabi Uniti. Siamo lieti di collaborare con Etihad Clean Energy Development in questo progetto solare fotovoltaico, che aggiunge un’altra pietra miliare nel nostro percorso di sostenibilità e amplia notevolmente il numero di installazioni solari presso le nostre strutture”.

S.E. Saeed Al Mohammed Tayer ha affermato: “Etihad Clean Energy Development, un fornitore leader di soluzioni di efficienza energetica nella regione, guiderà il progetto, dimostrando la sua competenza nella fornitura di sistemi energetici ad alte prestazioni. Attraverso questa partnership, Etihad Clean Energy Development ed Emirates Airline garantiranno l’efficienza operativa a lungo termine dei sistemi solari fotovoltaici, ottenendo al contempo sostanziali riduzioni delle emissioni di carbonio e dei costi energetici. Siamo orgogliosi di collaborare con Emirates Airline a questo progetto epocale. La nostra partnership non solo supporta la visione degli Emirati Arabi Uniti per un futuro sostenibile, ma stabilisce anche un precedente per l’adozione di energia rinnovabile nel settore dell’aviazione”.

Con un accordo ventennale per il funzionamento e la manutenzione, i sistemi solari fotovoltaici contribuiranno a benefici ambientali a lungo termine, assicurando che l’Emirates Engineering Centre continui a funzionare in modo efficiente utilizzando energia pulita. Questo progetto fa parte degli sforzi più ampi di entrambe le aziende per supportare l’agenda di sostenibilità degli Emirati Arabi Uniti, che si concentra sulla riduzione della dipendenza da fonti di energia non rinnovabili e sulla promozione del progresso verso un futuro a basse emissioni di carbonio.

Altre strutture di proprietà e gestite da Emirates a Dubai con installazioni di pannelli solari includono: l’Emirates Flight Catering facility e The Sevens Stadium, che vanta il primo e più grande carport solare della regione in una struttura sportiva.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)