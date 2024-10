Emirates atterra a Lagos, in Nigeria

Emirates ha ripreso i servizi passeggeri per Lagos, Nigeria, con un servizio giornaliero.

Subito dopo l’atterraggio, la compagnia aerea ha ospitato un evento esclusivo per VIP, funzionari governativi, rappresentanti chiave della Civil Aviation Authority della Nigeria, della Federal Airports Authority, della dogana, della polizia e dell’aeronautica, nonché partner commerciali e industriali e clienti aziendali.

Commentando il ritorno dei servizi, Adnan Kazim, Deputy President and Chief Commercial Officer, Emirates Airline, ha affermato: “Questo è stato un momento atteso da tempo e siamo entusiasti di riprendere le operazioni per Lagos, aiutando a ricollegare i viaggiatori senza problemi da e attraverso Dubai, insieme a un’esperienza di bordo coerente e di livello mondiale. Vorremmo ringraziare le autorità nigeriane, tra cui il Federal Ministry of Aviation and Aerospace Development e la Federal Airports Authority of Nigeria, nonché le autorità degli Emirati Arabi Uniti, tra cui His Excellency Salem Saeed Al Shamsi, Ambassador of the United Arab Emirates, e His Excellency Dr Abdulla Almandoos, Consulate General of the United Arab Emirates in Lagos, per il loro supporto. Ci impegniamo a rendere questa rotta un successo e non vediamo l’ora di contribuire alla crescita del settore dell’aviazione nigeriano e di offrire ai viaggiatori e alle aziende più scelta e connettività verso destinazioni chiave attraverso la nostra rete”.

His Excellency, Festus Keyamo, Honourable Minister of Aviation and Aerospace Development of Nigeria, ha affermato: “Siamo lieti di dare nuovamente il benvenuto a Emirates in Nigeria. Questa è una relazione reciprocamente vantaggiosa e non vediamo l’ora di molti anni di operazioni senza intoppi per le compagnie aeree designate di entrambi i paesi per gestire la rotta”.

EK783 parte da Dubai alle 09:45, arrivando a Lagos alle 15:20; il volo di ritorno, EK784, decolla da Lagos alle 17:30 e atterra a Dubai alle 05:10 del giorno successivo. Il servizio giornaliero è stato programmato per ottimizzare i collegamenti da e per i punti chiave in Europa, Stati Uniti, Estremo Oriente e il Medio Oriente e il GCC, semplificando i viaggi di lavoro e di piacere da e per la Nigeria.

Con la ripresa delle operazioni verso Lagos, Emirates fornisce connettività verso uno dei principali hub economici dell’Africa, facilitando il commercio globale e rafforzando i legami commerciali, in linea con le forti relazioni commerciali bilaterali tra Emirati Arabi Uniti e Nigeria.

Emirates SkyCargo supporterà le aziende nigeriane offrendo oltre 300 tonnellate di capacità cargo in stiva da e per Lagos ogni settimana, verso mercati chiave come Emirati Arabi Uniti, Malesia, Hong Kong e Bahrein, tra gli altri.

Il servizio Dubai-Lagos è operato con un Boeing 777-300ER, che offre otto suite di First Class, 42 posti in Business Class e 304 posti in Economy Class, con comfort e vantaggi aggiuntivi in ogni classe di cabina. Emirates è una delle sole due compagnie aeree che offrono la First Class da e per Lagos.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)