Piacenza ospita la prima edizione della “Aeronautica Militare Balloon Cup – dalla mongolfiera alla stratosfera”

Si è svolta ieri, mercoledì 2 ottobre, presso l’aula consiliare del Comune di Piacenza, la conferenza stampa di presentazione della competizione aerostatica “Aeronautica Militare Balloon Cup dalla mongolfiera alla stratosfera”. L’iniziativa del Ministero della Difesa, organizzata da Difesa Servizi in collaborazione con l’Aeronautica Militare e l’Aeroclub di Pavullo, gode del supporto tecnico di Aeronord Aerostati.

A inaugurare l’evento è stato il saluto del Sindaco di Piacenza, Katia Tarasconi, che ha sottolineato l’importanza di questa manifestazione per il territorio piacentino: “È un privilegio per tutto il territorio piacentino, che oggi ho l’onore di rappresentare, poter ospitare la prima edizione della Balloon Cup. Un evento di grande suggestione che grazie all’organizzazione e alla disponibilità di Aeronautica Militare e Difesa Servizi ci permetterà di scoprire più da vicino l’emozione del volo, le origini storiche della stessa Aeronautica e l’innovazione tecnologica di un mondo affascinante e in costante evoluzione. Un mondo che, prima di ogni altra cosa, è fatto di valori profondi in grado di ispirare soprattutto i più giovani. E c’è di più: un evento come la Balloon Cup, in grado di attrarre pubblico non solo piacentino, rappresenta anche un’opportunità unica per far conoscere le bellezze e le eccellenze del nostro territorio, dal capoluogo alle sue splendide vallate. E sono davvero tante”.

Durante la conferenza, il dottor Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi, ha evidenziato i valori centrali della manifestazione: “L’Aeronautica Militare Balloon Cup è un evento che racchiude in sé i valori, il brand ed il logo dell’Aeronautica Militare. Abbiamo pensato che il modo migliore per raccontare le esperienze e le emozioni che il volo suscita fin dalla sua nascita fosse attraverso uno strumento che ormai non si usa quasi più, la mongolfiera. Questi aerostati riassumono il concetto di sostenibilità e di ‘turismo lento’, legati al progetto Valore Paese Italia il cui obiettivo è far riscoprire le bellezze del nostro Paese, valorizzarle ed ammirarle da una prospettiva diversa, dal cielo”.

Il Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, ha poi condiviso la sua visione sull’evento, sottolineando il legame tra la storia dell’aviazione e la comunità, promuovendo il valore educativo dell’iniziativa. Un’iniziativa per “raccontare l’Aeronautica Militare, mostrare una parte del nostro mondo e di quello che facciamo quotidianamente, con orgoglio, al servizio del Paese. Un’occasione inoltre per far avvicinare i giovani, il nostro futuro, al mondo aeronautico. Un evento come la Balloon Cup ci fa ricordare le origini del volo con le mongolfiere e ci proietta nello spazio passando per i velivoli di sesta generazione. Quando ci è stata prospettata questa opportunità dalla società Difesa Servizi, abbiamo messo a disposizione l’aeroporto di Piacenza per questa iniziativa. Piacenza è una sede storica dell’Aeronautica, all’interno della quale stiamo cercando di valorizzare un percorso museale, un Flying Museum, nel quale ripristineremo in condizione volativa velivoli che hanno fatto la storia della Forza Armata, come ad esempio abbiamo già fatto in occasione del nostro Centenario con il G91 PAN, per consentire a tutti gli appassionati di poter vivere immersi nella storia con velivoli ed attività uniche che raccontano il nostro passato , presente e futuro”.

Durante la conferenza è stato ufficializzato anche il programma delle attività (disponibile sul sito della manifestazione) che avranno luogo nei tre giorni della manifestazione, che si preannuncia ricca di emozioni e sorprese.

La dott.ssa Alberoni, Sindaco di San Giorgio Piacentino, comune dove è ubicato l’aeroporto militare di San Damiano, al termine della conferenza stampa ha dichiarato: “L’intera comunità di San Giorgio è orgogliosa ed entusiasta di ospitare questo prestigioso evento: siamo certi che sarà un’occasione straordinaria per far conoscere ancora meglio il nostro splendido territorio“.

Per vivere le esperienze uniche della Balloon Cup, è necessario prenotarsi sul sito ufficiale www.ballooncup.it.

