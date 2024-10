Qatar Airways Holidays offre pacchetti di viaggio esclusivi per il Legends Match

Qatar Airways informa: “Qatar Airways, in collaborazione con Qatar Tourism, annuncia pacchetti di viaggio esclusivi per i tifosi, per assistere a uno special Legends El Clásico match tra FC Barcellona e Real Madrid il 28 novembre 2024 al Khalifa International Stadium, in una settimana ricca di azione che ospiterà anche il FORMULA 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2024.

I pacchetti includono voli di andata e ritorno, alloggio e biglietti per la partita, consentendo ai tifosi di tutto il mondo di recarsi a Doha e guardare le leggende di varie epoche: El Clásico. I pacchetti sono disponibili per l’acquisto su qatarairways.com/elclasico“.

Il Qatar Airways Holidays and Discover Qatar Senior Vice President, Steven Reynolds, ha affermato: “El Clásico ha visto la partecipazione di alcuni dei più grandi giocatori della storia del calcio e siamo entusiasti di organizzare il Legends El Clásico match in collaborazione con Qatar Tourism, qui a Doha. La partita si svolgerà durante un’emozionante settimana che include il FORMULA 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2024. Ci concentriamo sull’offrire ai fan un’esperienza indimenticabile offrendo loro una soluzione unica per le loro esigenze di viaggio tramite questi esclusivi Qatar Airways Holidays Packages”.

“Il FORMULA 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2024 si svolgerà dal 29 novembre al 1° dicembre 2024, il che lo rende un ottimo momento per visitare il Qatar. l’Official Airline Partner of Formula 1® unisce il mondo del lusso e della velocità per gli appassionati di sport motoristici attraverso i suoi Ultimate F1 Fan Travel Packages disponibili su: qatarairways.com/f1.

Per i viaggiatori diretti da e per la Spagna, Qatar Airways offre una connettività senza pari tramite la sua rete di oltre 170 destinazioni. Operando 40 voli settimanali tramite la sua sede e hub, l’Hamad International Airport a Doha, la compagnia aerea effettua 21 voli settimanali per Barcellona, 14 voli settimanali per Madrid e tre voli settimanali per Malaga.

I pacchetti offrono anche vantaggi esclusivi per il Privilege Club, dove i membri iscritti possono ora raddoppiare i loro premi accumulando Avios e Qpoints sui voli e guadagnare Avios e Qpoints sul valore totale del pacchetto selezionato. I membri possono anche scegliere di risparmiare di più utilizzando Cash + Avios per prenotare pacchetti. Qatar Airways Holidays offre anche trasferimenti aeroportuali, tour della città di Doha e altre esperienze in Qatar che possono essere incluse nel pacchetto.

Questo stesso impegno nei confronti degli appassionati di sport è replicato nel suo ampio portafoglio di partnership sportive. La compagnia aerea è Official Airline of FIFA, Asian Football Confederation, Paris-Saint Germain (PSG), Internazionale Milano, Royal Challengers Bangalore (RCB), CONCACAF, FIA World Endurance Championship, IRONMAN Triathlon Series, United Rugby Championship (URC) and European Professional Club Rugby (EPCR), French Rugby Team – Section Paloise, British and Irish Lions Tour of Australia 2025, Brooklyn Nets NBA Team e di molte altre discipline tra cui football australiano, equitazione, kitesurf, corse automobilistiche, padel, squash e tennis”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)