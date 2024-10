News Brevi – 04.10.2024

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO AL COMANDO DELLA 9ª BRIGATA AEREA – ISTAR-EW – Mercoledì 25 settembre 2024 presso l’Aeroporto Militare di Pratica di Mare, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al Comando della 9ª Brigata Aerea ISTAR-EW tra il Gen. B.A. Danilo Morando (uscente) e il Gen. B.A. Giuseppe Sinisgalli (subentrante). La cerimonia presieduta dal Comandante della Squadra Aerea, Gen. S.A. Alberto Biavati, ha visto la partecipazione di numerose Autorità Militari e Civili ed una Rappresentanza di personale militare e civile degli Enti dipendenti dalla 9ª Brigata Aerea ISTAR-EW. La 9ª Brigata Aerea ISTAR-EW (Intelligence, Surveillance, Targeting, Acquisition Reconnaissance – Electronic Warfare), è alle dipendenze del Comando Squadra Aerea, ha quale compito la capacità di sintetizzare le capacità ISTAR e di Guerra Elettronica o “EW” attualmente disponibili e quelle di futura dotazione dell’Aeronautica Militare attraverso la conduzione di attività operativa, informativa e di supporto nel settore ISTAR-EW, nonché attraverso il conseguimento e mantenimento della prontezza operativa dei Reparti dipendenti, ReSTOGE, CIGA e CNMCA (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

KUWAIT: I PREDATOR DEL TASK GROUP “ARABA FENICE” RAGGIUNGONO 20.000 ORE DI VOLO – I Predator del Task Group “Araba Fenice” raggiungono 20.000 ore di volo. Il Task Group Araba Fenice opera dalla base di Ali Al Salem (ASAB) in Kuwait dall’ottobre del 2014. Con i velivoli a pilotaggio remoto in dotazione, dapprima l’MQ-1C “Predator A+” e da gennaio 2015 con il più moderno MQ-9A “Predator B”, il Task Group svolge missioni di raccolta informativa, ricognizione e sorveglianza. Inoltre, dal 3 ottobre 2021 al 27 giugno 2024, giorno di sospensione dell’Operazione, il Task Group Araba Fenice ha offerto il proprio supporto all’Operazione Agenor nell’ambito dell’iniziativa multinazionale European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz (EMASoH). L’MQ-9A è un sistema aeromobile a pilotaggio remoto di classe strategica che garantisce una lunga persistenza in volo a media e alta quota, permettendo di ottenere elevate prestazioni sia nella condotta nelle missioni Intelligence Surveillance and Reconnaissance (ISR) sia nell’ambito di operazioni di pattugliamento terrestre e marittimo, ricerca e soccorso, scorta ai convogli e alle truppe, protezione delle forze e delle installazioni. L’Italian National Contingent Command Air/Task Force Air Kuwait, è stato costituito il 17 ottobre 2014 e posto alle dipendenze – per gli aspetti nazionali – del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI). Partecipa all’operazione Prima Parthica/Inherent Resolve, garantendo unicità di comando per l’impiego sinergico e coordinato degli assetti forniti dall’ Aeronautica Militare e dall’Esercito Italiano schierati in Kuwait e Iraq ed impegnati in attività di ricognizione, sorveglianza e sostegno logistico (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

GIURAMENTO PER GLI ATLETI DEL CENTRO SPORTIVO AM DI VIGNA DI VALLE – Giovedì 3 settembre presso l’hangar “Badoni” del Museo Storico di Vigna di Valle, si è tenuto il giuramento dei 15 promettenti atleti arruolati al Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare. La cerimonia si è svolta alla presenza dei familiari, del Comandante del Centro Sportivo AM, Tenente Colonnello Giancarlo Sergi, del Presidente dei Sottufficiali Graduati e Militari di Truppa, 1° Luogotenente Paolo Liberati e del Comandante dell’Aeroporto, il Colonnello Dario Bovino. Padrino dei giurandi il Serg. Magg. Ca. Paolo Pizzo, plurimedagliato atleta della scherma nella specialità spada, che in un breve indirizzo di saluto ha incitato i neo atleti: “Con immenso orgoglio, benvenuti al Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare. Siete ora parte di una squadra gloriosa che ha fatto la storia dello sport nazionale. Qui ho imparato il valore del rispetto, indossando i nostri colori e la nostra divisa. Come voi, ho iniziato giovane e ho imparato tanto tra allenamenti e momenti di riflessione. Ora tocca a voi: onorate la nostra amata Aeronautica”. Infine, nel corso del suo intervento che ha seguito la lettura della formula del giuramento, Il Comandante Col. Bovino si è rivolto a tutti presenti “Oggi abbiamo condiviso un momento carico di emozione, peraltro in una cornice unica. Il giuramento è il sigillo definitivo che sancisce il passaggio dalla vita civile a quella militare. Una formula densissima di significati in cui spiccano alcune parole, tra cui disciplina ed onore a cui aggiungo professionalità e gioco di squadra. Valori di riferimento di chi, per scelta, ha deciso di vestire un’uniforme, Valori dell’Aeronautica Militare, Valori che si sovrappongono esattamente a quelli dello Sport”. Hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana i seguenti atleti. Atletica leggera: Federico Bonanni, Giovanni Lazzaro e Simone Valduga; Canoa velocità: Fabiano Palliola e Marco Tontodonati; Giannastica Artistica: Yumin Abbadini e Matteo Levantesi; Ginnastica Ritmica: Alexandra Naclerio e Serena Ottaviani; Pentathlon Moderno: Matteo Bovenzi; Scherma: Marco Paganelli, Iacopo Rizzi e Raian Adoul; Snowboard: Fanny Piantanida Chiesa; Tiro a volo: Niccolò Sodi. Dopo una breve permanenza presso l’aeroporto di Vigna di Valle per ricevere l’addestramento formale, gli atleti rientreranno presso le proprie sedi di allenamento per prepararsi al meglio ai prossimi impegni agonistici. Il Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare vuole rappresentare una possibilità per tutti coloro che vogliono basare la propria realizzazione personale e sportiva sui valori di assoluta eccellenza che costituiscono patrimonio imprescindibile dell’Aeronautica Militare Italiana. Una Forza Armata con salde radici nel passato e fermamente proiettata nel futuro (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL DG ENAC E PRESIDENTE ECAC ALLA RIUNIONE “AD HOC” DEI DIRETTORI GENERALI ECAC – Il 3 ottobre 2024 si è svolta a Parigi, presso l’ECAC, la riunione “Ad hoc” dei Direttori Generali delle autorità per l’aviazione civile dei 44 Stati membri dell’organizzazione paneuropea. L’incontro è stato presieduto dal Direttore Generale dell’Enac, Alessio Quaranta, in qualità di Presidente ECAC. Gli Stati membri hanno discusso e concluso il confronto in merito alle elezioni del Consiglio ICAO previste per il 2025. Per l’Italia hanno partecipato la dott.ssa Giovanna Laschena, Direttore Centrale Coordinamento Relazioni Internazionali Sicurezza e Ricerca Enac, e il dott. Luca Demicheli, esperto di politiche ambientali presso la Rappresentanza Permanente presso le Organizzazioni Internazionali (Parigi). “Durante la riunione è stato definito e approvato l’elenco dei candidati europei, un passaggio strategico fondamentale che ha determinato la composizione e l’equilibrio delle candidature europee per il Consiglio ICAO. L’incontro ha rivestito un’importanza decisiva per il nostro Paese che occupa il posto nella prima fascia del Consiglio ICAO dal 1962. L’Italia, infatti, in quanto nazione di spicco e con una lunga tradizione nel settore dell’aviazione civile, svolge un ruolo determinante nella definizione delle politiche globali e nella sicurezza aerea. Il mantenimento della posizione di leadership è quindi un traguardo significativo per l’Italia che continuerà a garantire il proprio contributo alle future decisioni dell’ICAO, rafforzando ulteriormente la nostra influenza a livello internazionale”, afferma l’Enac.

NORWEGIAN GROUP HA TRASPORTATO 2,6 MILIONI DI PASSEGGERI A SETTEMBRE – A settembre Norwegian ha trasportato 2.263.270 passeggeri, mentre Widerøe ne ha trasportati 356.259, per un totale di 2.619.529 passeggeri per il Gruppo. La capacità è aumentata del 10%, mentre il numero di passeggeri è aumentato dell’11% rispetto a settembre 2023. Norwegian risponde attivamente alle sfide esterne che hanno un impatto sulla compagnia aerea mantenendo una forte attenzione ai costi, con cifre positive sul traffico di settembre. “Sono lieto che abbiamo aumentato i load factor durante l’estate e nella stagione autunnale, ottenendo allo stesso tempo una crescita della capacità a due cifre. Il periodo delle vacanze scolastiche autunnali in Norvegia sta andando bene e non vediamo l’ora di un ottobre intenso e di una prossima stagione invernale con molte nuove ed entusiasmanti destinazioni. Sebbene siamo soddisfatti delle performance, non siamo compiacenti. Stiamo gestendo attivamente i costi per mitigare le sfide future”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. La capacità di Norwegian (ASK) è aumentata del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, il traffico passeggeri (RPK) è in aumento del 12% rispetto a settembre 2023. Il load factor è aumentato di 1,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, all’85,2%. A settembre, Norwegian ha operato con una regolarità, ovvero la quota di scheduled flights in corso, del 99,4%. La puntualità, ovvero la quota di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario programmato, è stata del 78,6%, in calo di 6 punti percentuali rispetto a settembre dell’anno scorso, in parte a causa delle condizioni meteorologiche e delle pesanti air traffic control restrictions. Norwegian ha operato una media di 86 aeromobili a settembre. “Lo sciopero sta ritardando ulteriormente le consegne di Boeing, che erano già notevolmente in ritardo. Ciò ritarderà le nostre consegne fino alla prossima estate e aumenterà i costi a breve termine, costringendoci a dare priorità a misure di risparmio sui costi. Stiamo valutando varie azioni di mitigazione per superare la carenza di aeromobili, come i rinnovi dei contratti di leasing”, ha affermato Geir Karlsen. Per Widerøe, il load factor si è attestato al 73,5%, in aumento di 6,7 punti percentuali rispetto a settembre dell’anno scorso.

CARIBBEAN AIRLINES ARRICCHISCE LA CONNETTIVITÀ REGIONALE CON NUOVI VOLI PER LA MARTINICA E LA GUADALUPA – In linea con la sua strategia di crescita e con l’impegno volto a migliorare la connettività all’interno della regione, Caribbean Airlines lancerà nuovi voli per le isole caraibiche francesi di Martinica e Guadalupa. Il servizio per la Martinica inizierà il 3 dicembre, seguito dalla Guadalupa il 7 dicembre. I voli saranno operati quattro volte a settimana verso entrambe le destinazioni. Queste nuove rotte significano che, all’inizio del mese di dicembre, Caribbean Airlines avrà aumentato con la connettività tra i Caraibi francesi, spagnoli, olandesi e inglesi. Già quest’anno, la compagnia aerea ha lanciato voli per Porto Rico e inizierà il servizio per Tortola, alle Isole Vergini Britanniche, il 14 ottobre. Con l’aggiunta di Martinica e Guadalupa, Caribbean Airlines può ora davvero “dare il benvenuto a casa” all’intera regione, offrendo un’esperienza di viaggio più affidabile e fluida sia ai viaggiatori d’affari sia ai turisti.

DUE LEADERS DI AMERICAN AIRLINES SI UNISCONO ALL’OBAP BOARD – American Airlines informa: “American Airlines annuncia che due dei suoi leader, il capitano Cory Glenn e Krystal McCoy, sono stati nominati nel Board of Directors dell’Organization of Black Aviation Professionals (OBAP), un’organizzazione non-profit dedicata all’incoraggiamento e all’avanzamento delle minoranze nelle carriere aerospaziali e aeronautiche. OBAP incoraggia la diversità nel settore supportando aspiranti professionisti aerospaziali tramite tutoraggio, borse di studio, formazione e programmi educativi incentrati sui giovani. Le nomine riflettono il loro contributo di successo alla missione dell’organizzazione e l’impegno di American nel creare accesso e opportunità per carriere nell’aviazione”. “Una delle più grandi responsabilità della nostra compagnia aerea non è solo creare un percorso per i futuri Black aviation professionals, ma anche coltivare quel percorso e le persone che lo percorrono”, ha affermato il Chief Operating Officer di American, David Seymour. “Questo è l’importante lavoro che Cory e Krystal svolgono ogni giorno e ciò di cui siamo orgogliosi di vederli fare come parte del board di OBAP”. “Il capitano Cory Glenn, un check pilot sul Boeing 777, ha una lunga storia di servizio sia nell’aviazione militare che commerciale. In qualità di Director of Pilot Recruiting & Development, il capitano Glenn ha svolto un ruolo significativo nell’attrarre e aumentare il numero di piloti donne e piloti di colore che volano in American. È membro di OBAP dal 1998. Krystal McCoy, Director, Airports and Technical Operations Recruitment, porta una vasta esperienza nell’acquisizione di talenti e nella leadership al board di OBAP. Le nomine onorano anche l’eredità del capitano David E. Harris, membro fondatore di OBAP, che è stato il primo Black commercial airline pilot assunto da American nel 1964. Il lavoro pionieristico di Harris ha aperto la strada a innumerevoli altri nel settore e la sua eredità continua a ispirare e motivare coloro che seguono le sue orme”, conclude American Airlines.

DELTA E LATAM SEGNALANO UNA CRESCITA DEI VOLI NELLA LORO JOINT VENTURE – Due anni dopo l’inizio della loro Joint Venture, Delta e LATAM Group segnalano che dal 2022 la partnership ha consentito loro di crescere del 68% nei voli. Ciò si traduce in 6 nuove rotte, oltre 32.000 voli operati e 8 milioni di posti tra Stati Uniti e Canada (Nord America) e Sud America (Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perù e Uruguay). Inoltre, la Joint Venture ha consentito il trasporto di oltre 5 milioni di passeggeri. “La suddetta crescita della capacità, combinata con le oltre 200 destinazioni offerte da Delta negli Stati Uniti e in Canada e le oltre 120 offerte da LATAM in Sud America (Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perù e Uruguay), fa sì che la Joint Venture svolga un ruolo fondamentale nel collegare la regione, offrendo la rete più ampia e diversificata in termini di destinazioni e opzioni di viaggio”, afferma Soledad Berrios, Director of Strategic Alliances at the LATAM Group. Alcune delle pietre miliari più importanti durante il secondo anno dell’accordo sono state l’incorporazione dell’Ecuador nella copertura della Joint Venture in Sud America per i viaggi verso il Nord America e l’inclusione di voli esclusivamente cargo nella Joint Venture. Con Atlanta (ATL), Boston (BOS), Los Angeles (LAX), Miami (MIA), New York (JFK) e Orlando (MCO) come gateway in Nord America e Bogotà (BOG), Cartagena (CTG), Fortaleza (FOR), Lima (LIM), Quito (UIO), Rio de Janeiro (GIG), Santiago (SCL) e San Paolo (GRU) come gateway in Sud America, la Joint Venture Delta-LATAM ha operato fino a 25 rotte dirette in questi primi 2 anni, collegando città chiave in entrambi i continenti, inclusa la rotta stagionale Santiago-Orlando, lanciata quest’anno. “Festeggiando due anni della nostra joint venture Delta-LATAM, siamo orgogliosi non solo dell’aumento record del 68% dei voli e della fruttuosa partnership che abbiamo instaurato con LATAM, ma soprattutto della fiducia che 5 milioni di clienti hanno riposto nel servizio di livello mondiale e dedicato che ci impegniamo a fornire ogni giorno”, ha affermato Alex Antilla, Delta’s Vice President for Latin America. “Insieme, non stiamo solo collegando i due continenti, stiamo ridefinendo il viaggio. Mentre continuiamo a espanderci e innovare, la nostra visione è chiara: essere la partnership aerea preferita per i passeggeri che volano tra il Nord e il Sud America, offrendo esperienze ineguagliabili a ogni viaggiatore”.

DELTA INTRODURRA’ NELL’ESTATE 2025 IL PROGRAMMA PIU’ GRANDE DI SEMPRE AD ATLANTA – Delta informa: “Nell’estate 2025 Delta introdurrà il suo programma più ampio di sempre da Atlanta, offrendo ai clienti ancora più destinazioni, frequenze aumentate ed esperienze premium migliorate, che evidenziano l’impegno della compagnia aerea nel supportare la crescita della città”. “Sede dell’aeroporto più trafficato ed efficiente del mondo, la posizione di Atlanta come leader globale per la connettività culturale e commerciale è rafforzata dall’espansione della rete domestica e internazionale di Delta”, ha affermato il sindaco di Atlanta, Andre Dickens. “Come compagnia aerea della nostra città natale e datore di lavoro privato più grande dello stato, Delta svolge un ruolo fondamentale nella nostra economia attraverso opportunità di lavoro, investimenti nella comunità e partnership significative”. “Delta è pronta a offrire 1,1 milioni di posti settimanali, 968 voli giornalieri e un servizio verso 215 destinazioni quest’estate da Atlanta, il suo programma più grande di sempre. Con quasi 75 partenze giornaliere aggiuntive rispetto all’estate 2024, questa crescita riafferma il suo posto come airline hub più grande del mondo. Anche l’impronta internazionale di Delta da Atlanta continua a crescere, ora coprendo 66 destinazioni internazionali in tutto il mondo, tra cui il nuovo servizio annunciato di recente per Napoli e Bruxelles e l’aumento dei voli per Roma, Zurigo, Barcellona, Atene, Cancun e Toronto, così come le Barbados e Curacao. Sul fronte domestico, Delta continua ad aumentare la sua offerta di voli, con un servizio recentemente migliorato negli Stati Uniti. I voli ampliati includono il programma più grande di sempre nel suo stato d’origine, la Georgia, con il 20% in più di posti intra-statali per Savannah, Augusta, Albany, Brunswick, Columbus e Valdosta, rafforzando l’impegno di Delta nel migliorare la connettività regionale attraverso lo Stato. Ma la presenza di Delta ad Atlanta non riguarda solo le destinazioni: riguarda l’offrire un’esperienza premium degna dello spirito dinamico della città. Con 41.000 posti premium giornalieri, tra cui Delta One, First Class, Delta Premium Select e Delta Comfort+, Delta garantisce che il viaggio corrisponda alla destinazione. Ciò segna un aumento del 9% anno su anno nei posti premium, dimostrando l’impegno di Delta nel creare comfort senza pari per i propri clienti. L’attenzione di Delta al comfort è ulteriormente sottolineata dall’87% delle partenze ad ATL ora effettuate su mainline aircraft, in aumento rispetto al 79% del 2019. Ad Atlanta, Delta ha contribuito in modo significativo al programma di riqualificazione dell’aeroporto da 10,8 miliardi di dollari, che include l’ampliamento del Concourse D, i piani per aprire un nuovo Delta Sky Club prima dell’estate 2025, il doppio delle dimensioni di quello esistente, e l’introduzione di una touchless experience in bag drop and security”, prosegue Delta. “La nostra crescita e la nostra forza ad Atlanta derivano dalla dedizione delle persone Delta che vivono i nostri valori, ovvero accoglienza, qualità e cura, ogni giorno”, ha affermato Joe Miller, VP – Airport Operations, ATL. “L’orgoglio, l’unità e l’instancabile spinta al miglioramento del nostro team sono ciò che fa davvero la differenza in Delta”.

QANTAS OPERERÀ NON-STOP ASSISTED DEPARTURE FLIGHTS PER GLI AUSTRALIANI DI RITORNO DAL LIBANO – Qantas informa: “Qantas opererà due voli non-stop tra Cipro e Sydney, per aiutare gli australiani in Libano a tornare a casa per conto del governo australiano. I voli saranno operati utilizzando un Boeing 787 Qantas e saranno in grado di riportare a casa fino a 440 australiani. Il primo servizio dovrebbe partire da Larnaca a Cipro lunedì sera (ora locale), con arrivo a Sydney martedì. Il secondo servizio con il Dreamliner diretto dovrebbe partire mercoledì. La compagnia aerea opererà questi assisted-departure flights gratuitamente per il governo australiano, senza costi per chi viaggia sul volo. La compagnia aerea sta lavorando per ottenere le necessarie approvazioni. Il Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) sta coordinando la registrazione per gli australiani che desiderano tornare a casa. Qantas ha chiesto ai piloti e al personale di cabina di dichiarare il loro interesse a operare i voli. Si prevede che ci saranno più richieste di quelle degli special assistance flights da Tel Aviv nell’ottobre 2023, quando 900 membri del personale di cabina hanno espresso il loro interesse per 70 posizioni. Questi assisted-departure flights avranno un impatto su alcuni clienti prenotati per viaggiare sul nostro network internazionale e i clienti vengono contattati direttamente con accordi di viaggio alternativi. Stiamo lavorando per ridurre al minimo l’impatto il più possibile e apprezziamo la loro comprensione. Gli australiani che vogliono lasciare il Libano tramite Cipro devono registrarsi sul Crisis Portal del DFAT”.

TEXTRON SYSTEMS: IL TEAM RIPSAW CONSEGNA DUE RIPSAW® M3 PROTOTYPES PER L’U.S. ARMY RCV PROGRAM – Textron Systems Corporation, una società Textron Inc., ha annunciato oggi che il Team RIPSAW — Textron Systems, la sua sussidiaria, Howe & Howe e Teledyne FLIR Defense – ha consegnato due RIPSAW® M3 prototype vehicles all’U.S. Army per il competitive Robotic Combat Vehicle (RCV) Phase I: Platform Prototype program. I veicoli sono stati consegnati all’Aberdeen Proving Ground nel Maryland. Il RIPSAW M3 sfrutta modular open systems architecture (MOSA) design and common chassis per supportare una varietà di payloads intercambiabili da una basic flat-top deck configuration. Il Team RIPSAW ha investito in questa famiglia di robotic vehicles dal 2019, quando ha debuttato il RIPSAW M5 system. Dal 2019, la famiglia di veicoli RIPSAW ha accumulato oltre 4.700 miglia di test di durata.

SAAB RICEVE UN ULTERIORE ORDINE DALLA LITUANIA – Saab ha ricevuto un ulteriore ordine dalla Lituania per la Mobile Short-Range Air Defence (MSHORAD) solution. Il valore dell’ordine è di 1,2 miliardi di corone svedesi e le consegne sono programmate per il 2026-2029. Saab ha annunciato l’initial MSHORAD order dalla Lituania a luglio 2024. Con questo ordine aggiuntivo, una seconda batteria all’interno delle Lithuanian armed forces sarà dotata della mobile air defence capability di Saab. “Siamo orgogliosi di continuare a supportare la Lithuanian Armed Forces short-range air defence capability. MSHORAD è una soluzione altamente mobile che consente di contrastare rapidamente ed efficacemente le minacce aeree”, afferma Görgen Johansson, head of Saab’s business area Dynamics. MSHORAD è la mobile air defence solution di Saab.

L’ICAO E L’ANGOLA LANCIANO UNA INIZIATIVA PER SVILUPPARE LA PROSSIMA GENERAZIONE DI PROFESSIONISTI DELL’AVIAZIONE NEL PAESE – L’ICAO e il governo dell’Angola hanno concordato di collaborare allo sviluppo di una strategia nazionale per la prossima generazione di professionisti dell’aviazione (NGAP). Questo nuovo accordo è stato firmato da Ms. Bernarda Henrique, President of the Board of Directors of the National Air Navigation Company (ENNA-EP), per conto del Minister of Transport, Mr. Ricardo Daniel Sandão Quérois Viegas de Abreu e dell’ICAO Secretary General, Mr. Juan Carlos Salazar. Rappresenta un passo significativo verso la creazione di una forza lavoro sostenibile e solida per l’aviazione a supporto del crescente sistema di trasporto aereo del paese. La NGAP strategy sarà progettata per soddisfare le esigenze di forza lavoro dell’industria aeronautica angolana nei prossimi 15 anni attraverso il rafforzamento delle capacità. Mira a migliorare le capacità e le strutture di formazione e allo sviluppo di piani completi per attrarre, istruire, formare e trattenere la prossima generazione di professionisti dell’aviazione. Questo, a sua volta, è fondamentale per garantire la disponibilità di una forza lavoro qualificata, in grado di contribuire efficacemente al progresso verso gli zero fatality and zero emissions global strategic aspirational goals for air transport, come stabilito dagli Stati membri dell’ICAO. Questa iniziativa mira a creare opportunità di carriera diversificate e gratificanti nell’aviazione per i giovani angolani in tutto il paese, in particolare donne e ragazze. Rappresenta un significativo passo avanti per l’Angola, riflettendo l’impegno del governo verso gli standard e i piani globali dell’aviazione e verso lo sviluppo a lungo termine del suo settore dell’aviazione.