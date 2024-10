Rolls-Royce: la Trent XWB family supera 20 milioni di ore di volo

Rolls-Royce informa: “La Trent XWB family ha superato il traguardo delle 20 milioni di engine flying hours in tempi record. Dalla sua impeccabile entrata in servizio nel 2015, il Trent XWB è entrato nei record books come leader dei voli a lungo raggio, volando nelle missioni più lunghe e difficili del mondo, collegando quasi ogni coppia di città. Si è affermato come uno dei motori più affidabili e di maggior successo nella storia dell’aviazione.

Progettato, progettato e ottimizzato per soddisfare le crescenti esigenze dell’aviazione, il Trent XWB ha un eccellente service record, vantando una dispatch reliability del 99,9% o superiore. Buone notizie per gli oltre 400 milioni di passeggeri che hanno volato con la Trent XWB power”.

“Costruito per durare, con un time on wing in continuo miglioramento, i motori sono in grado di volare per una distanza equivalente a più di 500 circumnavigazioni del globo tra una revisione e l’altra. È un tuttofare e, a testimonianza della sua efficienza, affidabilità e versatilità, il Trent XWB è diventato un pilastro della flotta delle principali compagnie aeree del mondo. Equipaggia nove delle top ten airlines, come votato dai viaggiatori di tutto il mondo. Non sorprende che il Trent XWB sia stato un best-seller negli ultimi anni, con un portafoglio ordini in crescita di oltre 2.600 motori.

Offrendo una riduzione del 15% del consumo di carburante rispetto ai motori Trent della generazione precedente, il Trent XWB è il large aero-engine in service più efficiente oggi e lo stiamo portando a nuovi livelli. Questa efficienza senza pari contribuisce direttamente al percorso di sostenibilità dell’aviazione, rafforzata dalla sua capacità di volare con sustainable aviation fuels (SAF). L’efficienza migliora indubbiamente i profitti per gli operatori, rendendo il Trent XWB un proven profit generator”, prosegue Rolls-Royce.

“Ci impegniamo per un miglioramento continuo che contribuisca a un valore ancora maggiore per il cliente. Un investimento di oltre 1 miliardo di sterline offre una serie di aggiornamenti per i nostri new-generation Trent engines, per migliorarne l’efficienza e la durata, tra cui portare il Trent XWB a un nuovo livello di performance.

Una serie di tecnologie offre un ulteriore miglioramento dell’1% nella fuel efficiency e nelle emissioni di CO2 per il Trent XWB-84 e migliora ulteriormente la nostra affidabilità e durata leader del settore. Il Trent XWB-97 sta ricevendo una serie di technology packages che miglioreranno la durata in tutte le operazioni e raddoppieranno il time on wing nelle missioni più difficili”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)