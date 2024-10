Brussels Airlines: oltre 900 design presentati per la prossima Belgian Icon

Brussels Airlines lancerà presto una nuova Belgian Icon. “Dopo aver lanciato il contest per il nuovo design (leggi anche qui), la compagnia aerea belga ha ricevuto oltre 900 candidature dal pubblico belga. Una giuria interna ha selezionato 15 di quei design. Oggi è stata avviata la votazione pubblica per selezionare i primi cinque finalisti.

Brussels Airlines è orgogliosa di vedere che molti belgi e persone che vivono in Belgio erano ansiosi di progettare la prossima Belgian Icon. Da artisti professionisti a studenti di scuole d’arte: le persone che hanno presentato design erano diverse come i design stessi. Le categorie più popolari per i design sono state ciclismo, art nouveau, Folon e Adolphe Sax, ma anche Lucky Luke e Marsupilami.

Una giuria interna ha dovuto esaminare tutti questi design per arrivare a una top 15″, afferma Brussels Airlines.

“Abbiamo valutato i design in base a diversi criteri chiave: la nuova Belgian Icon doveva distinguersi da qualsiasi icona precedente, rappresentare qualcosa che rendesse orgogliosi tutti i belgi ed essere riconosciuta oltre confine. Naturalmente, il design doveva anche soddisfare determinati standard di qualità. Cerchiamo di evitare i cliché, poiché una Belgian Icon dovrebbe invitare le persone a esplorare e sperimentare la ricchezza di ciò che il Belgio ha da offrire”, ha affermato Michel Moriaux, Head of Marketing, Brussels Airlines.

“La top 15 è ora disponibile sul sito web di Brussels Airlines, dove tutti possono votare il loro design preferito. Questo concorso sarà aperto al pubblico fino all’11 ottobre. I cinque design con il maggior numero di voti saranno presentati a una giuria esterna. Questa giuria è composta da vari meritevoli belgi come Alex Callier (Hooverphonic), Philippe Geluck (designer di “Le Chat”), Gabrielle Szwarcenberg (designer dell’uniforme di Brussels Airlines) e molti altri. La giuria si riunirà a Bruxelles il 14 ottobre per scegliere il progetto definitivo. Tuttavia, questo rimarrà segreto fino alla presentazione dell’aereo nella primavera del 2025″, prosegue Brussels Airlines.

“Siamo molto contenti della risposta travolgente alla nostra richiesta di progetti, con oltre 900 proposte creative. Potremmo realizzare almeno 100 nuove Belgian Icons con le idee che abbiamo ricevuto. Il numero di candidature eccezionali mette in luce il talento e la creatività del Belgio e le numerose ragioni per cui noi belgi possiamo essere orgogliosi della nostra tradizione. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno inviato un progetto”, ha affermato Michel Moriaux, Head of Marketing, Brussels Airlines.

“L’idea alla base delle Belgian Icons è quella di presentare il meglio del Belgio al mondo. Le Belgian Icons sono conosciute in tutto il mondo e rendono il volo ancora più divertente.

La prima Belgian Icon di Brussels Airlines, Rackham, è stata introdotta nel 2015 e rende omaggio a Tintin, il famoso fumetto belga.

Ad aprile di quest’anno, Amare è stato presentato al mondo. E’ la Belgian Icon più recente in collaborazione con il festival musicale Tomorrowland.

La terza Belgian Icon attualmente nella flotta è Trident, l’aereo ufficiale dei Belgian Red Devils e delle Red Flames, rispettivamente le squadre nazionali di calcio maschile e femminile.

Queste sono le precedenti Belgian Icons:

– Magritte ha fatto parte della flotta tra il 2016 e il 2021. L’aereo era un omaggio a René Magritte, il pittore surrealista belga.

– Aerosmurf ha fatto parte della flotta tra il 2018 e il 2023. Questo aereo ha preso forma durante un concorso di design organizzato da Brussels Airlines.

– Il pittore fiammingo Pieter Bruegel the Elder, una Belgian Icon del XVI secolo, ha viaggiato per il mondo tra il 2019 e il 2023”, conclude Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)