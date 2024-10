IATA WFS-WPS: “Aligning for the Future”

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che “Aligning for the Future” è il tema del congiunto 2024 IATA World Financial Symposium (WFS) and World Passenger Symposium (WPS). L’evento si terrà il 30 e 31 ottobre 2024 a Bangkok, Thailandia. Thai Airways International Public Company Limited (THAI) è la compagnia aerea ospitante dell’evento.

Il cliente è il collegamento tra i due simposi che si terranno congiuntamente per il secondo anno in base al feedback dei partecipanti.

“Allineandoci al modo in cui il settore affronta le nuove opportunità per l’airline retailing, la finanza, la facilitazione, l’accessibilità e l’esperienza dei passeggeri delle compagnie aeree, abbiamo un enorme potenziale per rendere i nostri clienti ancora più soddisfatti della loro esperienza di viaggio. Dall’acquisto del biglietto all’arrivo a destinazione, c’è un enorme potenziale di cambiamento, in particolare man mano che procediamo con la digitalizzazione in tutto il business. Ci sarà molto di cui discutere quando il settore si incontrerà a Bangkok”, ha affermato Muhammad Albakri, IATA’s Senior Vice President for Financial Settlement and Distribution Services.

“Ci sono diversi punti salienti per il WFS e il WPS congiunti di quest’anno. Discuteremo di ciò che i passeggeri dicono sulla loro esperienza di viaggio e sulle loro preferenze nell’ultimo Global Passenger Survey (GPS). Esploreremo anche come sarà un’esperienza di viaggio realmente digitale, fluida, inclusiva e accessibile, incentrata sul cliente, in un integrated journey proof of concept che dimostrerà i progressi compiuti nell’ultimo anno”, ha affermato Nick Careen, Senior Vice President for Operations, Safety and Security, IATA.

“THAI sta esplorando strategie per rafforzare costantemente e in modo sostenibile Bangkok come hub leader dell’aviazione globale. Ospitando il WFS-WPS di IATA, partecipiamo alla presentazione del settore dei viaggi e dei suoi numerosi impatti e potenziali positivi. Proprio grazie alla connettività dell’aviazione, la Thailandia è diventata nota come un ottimo posto in cui incontrarsi. Non vediamo l’ora di intense discussioni e condivisione di esperienze tra i partecipanti, le cui conclusioni sosterranno la crescita e lo sviluppo futuri dell’aviazione”, ha affermato Chai Eamsiri, THAI Chief Executive Officer.

Quattro sessioni del WFS-WPS affronteranno: Passenger Experience and Accessibility, Airline Retailing – Transforming to Offers and Orders, Airline Retailing – Payment and Finance to Order, Artificial Intelligence – A New Ally to Finance.

I relatori che partecipano al joint WFS-WPS includono:

Marie Owens Thomsen, Senior Vice President for Sustainability and Chief Economist, IATA.

Charlotte Lim, Head of Travel Services Transformation, Customer Experience and Design, Cathay Pacific Airways.

Siddharth Sharma, Head IT Operations, Digi Yatra Foundation.

Tamur Goudarzi Pour, Head of Customer Excellence Taskforce, Lufthansa Group.

Amit Khandelwal, Divisional Vice President, Emirates and Chair of IATA’s Distribution Advisory Council.

Satya Ramaswamy, Chief Digital and Technology Officer, Air India.

Michael Doersam, Chief Financial and Group Services Officer, Emirates and member of IATA’s Industry Financial Advisory Council Steering Group.

Christine Rovelli, Senior Vice President, Strategy and Fleet, Finnair.

Mohamad Hafidz Mohd Fadzil, Chief Fintech Officer, AirAsia Supper App.

Stanislav Bondarenko, Founder, Swifty.

Craig Jeffery, Managing Partner, Strategic Treasurer.

(Ufficio Stampa IATA)