De Havilland Canada celebra un traguardo importante con l’European Union e gli Stati Membri

I leader della European Commission, del Government of Canada, degli EU Member States e di De Havilland Aircraft of Canada Limited (De Havilland Canada) hanno celebrato la conclusione delle trattative contrattuali, mentre la aircraft production per 22 nuovi waterbomber aircraft prosegue presso le strutture di De Havilland Canada.

“Per celebrare l’occasione e sancire la conclusione del processo di negoziazione del contratto, De Havilland Canada ha consegnato all’EU Commissioner Janez Lenarcic un rescEU branded model aircraft, nonché altri model De Havilland Canada aircraft, ai rappresentanti degli EU Member States riuniti”.

Come parte dell’evento, De Havilland Canada ha annunciato che il nome del DHC-515 Firefighter sarebbe cambiato per riflettere la storia e il sentimento travolgente per il nome “Canadair” in Europa”, afferma De Havilland Canada.

“Quando le persone sono vicine a un incendio boschivo in Europa, chiedono quando arriveranno i Canadair per aiutare a proteggere la loro comunità”, ha affermato il CEO di De Havilland Canada, Brian Chafe. “Oggi, stiamo riconoscendo la storia del servizio della Canadair fleet rinominando l’aereo ‘De Havilland Canadair 515′”.

“Per celebrare l’evento, De Havilland Canada ha pubblicato un video che delinea lo stato attuale della produzione dell’aereo, nonché un’immagine di un re-branded De Havilland Canadair 515 in rescEU livery”, prosegue De Havilland Canada.

“Per la nostra azienda oggi è un grande giorno, in quanto segna la fine delle discussioni e l’inizio della produzione a pieno regime”, ha affermato Chafe. “Ma il vero lavoro è appena iniziato. I paesi europei hanno riposto la loro fiducia in De Havilland Canada e spetta a tutti noi consegnare loro gli aerei in tempo”.

(Ufficio Stampa De Havilland Canada – Photo Credits: De Havilland Canada)