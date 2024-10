Aeronautica Militare: 500 ore di volo per la Task Force Air 36th Wing

Gli assetti di volo che operano alle dipendenze della Task Force Air 36th Wing – impegnata in Lituania su mandato della NATO per la difesa dei cieli baltici nell’ambito della missione denominata Baltic Air Policing – hanno raggiunto l’importante traguardo delle 500 ore di volo effettuate.

“Tra gli assetti impiegati presso la base aerea lituana di Šiauliai, la Task Force può contare sui caccia Eurofighter Typhoon (F-2000) provenienti dal 36° Stormo di Gioia del Colle, dal 4° Stormo di Grosseto, dal 37° Stormo di Trapani e dal 51° Stormo di Istrana, oltre agli assetti specialistici per lo svolgimento di attività di raccolta informativa in forza al 14° Stormo di Pratica di Mare.

Il mandato operativo della Task Force ha avuto inizio con il raggiungimento della Full Operational Capability (FOC) lo scorso 1° agosto e proseguirà fino a tutto il mese di marzo 2025. Il traguardo delle 500 ore di volo è stato conseguito in appena due mesi di attività in uno scenario operativo impegnativo inserito in un contesto geopolitico e militare delicato, totalizzando 20 attivazioni reali, in gergo tecnico “Alpha Scramble”.

L’importante traguardo conseguito testimonia la professionalità e l’efficienza dei piloti, del personale manutentivo e in generale di quello di tutta la Task Force Air 36th Wing che, grazie alle indiscusse capacità di proiezione e a una scrupolosa logistica di aderenza dell’Aeronautica Militare, si è fatta apprezzare ancora una volta per i risultati conseguiti sia dagli alleati baltici che da tutti i partner dell’Alleanza”, afferma l’Aeronautica Militare.

“La NATO Air Policing è una missione di pace che mira a preservare la sicurezza dello spazio aereo dell’Alleanza. Si tratta di un compito collettivo che prevede la presenza continua – 24 ore su 24, 365 giorni all’anno – di aerei ed equipaggi, pronti a reagire rapidamente a possibili violazioni dello spazio aereo.

Questa missione fa parte del più ampio dispositivo di difesa e deterrenza della NATO chiamato Air Shielding, gestita dall’Air Command (AIRCOM) di Ramstein in Germania.

La Baltic Air Policing, in particolare, è una missione NATO in vigore da aprile 2004; ad oggi 17 Alleati vi hanno partecipato a salvaguardia dello spazio aereo delle Repubbliche baltiche: Estonia, Lettonia e Lituania.

Le attività svolte in Teatro Operativo sono condotte, come di consueto, sotto il comando e controllo del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), che è l’Alto Comando della Difesa deputato alla pianificazione, al coordinamento e alla direzione delle esercitazioni e operazioni interforze in ambito nazionale e internazionale”, conclude l’Aeronautica Militare.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)