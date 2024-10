News Brevi – 09.10.2024

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO COMANDO AL REPARTO OPERAZIONI – Con una cerimonia breve ma dal grande significato simbolico, giovedì 3 ottobre il Generale di Brigata Aerea Filippo Nannelli ha assunto ufficialmente il comando del Reparto Operazioni (RO), lo “staff operativo” del Comando Operazioni Aerospaziali (COA), di cui condivide l’ubicazione nella base di Poggio Renatico. Il nuovo Comandante del Reparto Operazioni, in carica dal 1° ottobre al termine di un breve periodo di interim, ha assunto contestualmente anche un altro delicato incarico, quello di Vice Comandante del COA. Un ruolo fino a poche settimane fa rivestito dall’attuale Comandante, il Generale di Difesa Aerea Luca Maineri, massima autorità presente alla cerimonia. Il Generale Nannelli giunge al COA dopo aver condotto la “storica” Campagna Aerea nell’Indopacifico della scorsa estate, dimostrazione della capacità di proiezione di una Forza Armata rilevante nel panorama internazionale, per quale è stato Comandante del Reparto Autonomo di Volo (R.A.V.) appositamente costituito. Il Comando Operazioni Aerospaziali con sede a Poggio Renatico (FE), pianifica e conduce operazioni aeree complesse in qualsiasi contesto. Il COA esercita, sin dal tempo di pace, il Comando e Controllo sulle attività operative permanenti, in Patria come nei Teatri fuori dai confini nazionali. È, inoltre, il punto di riferimento dottrinale per l’utilizzo e lo sviluppo del potere Aerospaziale. Tali funzioni vengono svolte per tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, senza soluzione di continuità, attraverso le Sale Operative nazionali presenti all’interno della base. Il Reparto Operazioni (RO) è lo Staff operativo del Comando Operazioni Aerospaziali, nella sua funzione di Comandante della Componente Aerea (Air Component Commander), deputato ad assicurare l’efficace impiego del potere aerospaziale. Il Reparto Operazioni del COA integra sotto un’unica struttura le competenze operative con quelle logistiche, finanziarie e delle telecomunicazioni, incluse quelle cibernetiche, nella pianificazione operativa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

16° STORMO: I FUCILIERI DELL’ARIA ADDESTRANO I GIORNALISTI RAI INVIATI IN ZONE A RISCHIO – Dal 23 al 27 settembre, presso la sede della Fondazione SAFE (Security and Freedom for Europe) a Soave (VR), si è tenuta una intensa attività addestrativa condotta dai Fucilieri dell’Aria del 16° Stormo “Protezione delle Forze” di Martina Franca (TA) in favore del personale RAI inviato in zone di conflitto e a rischio, a seguito di Accordi Quadro tra lo Stato Maggiore Difesa e la Fondazione SAFE. La Fondazione SAFE offre supporto tecnico e strategico nella progettazione e realizzazione di progetti innovativi nelle aree di “riforma del settore sicurezza”, “difesa, pace e stabilità”, nonché “governance”. Attraverso l’expertise delle FFAA italiane e in linea con gli standard NATO ed UE, il corso Hostile Environment Awareness Training (HEAT) ha lo scopo di fornire le nozioni basiche di security previste per ogni giornalista/operatore inviato in teatri operativi ove insistono conflitti, siano essi simmetrici o meno. Il corso consta di 10 moduli, costituiti da elementi teorici e pratici sviluppati sugli standard ENTRi (Europe’s New Training Initiative for Civilian Crisis Management) e sul curricula dello European Security and Defence College. I giornalisti sono stati immersi in scenari e simulazioni altamente reali ed insoliti rispetto al loro usuale contesto lavorativo nella suggestiva cornice di una ex base NATO presso il Monte Calvarina. Le lezioni e le attività esperienziali hanno permesso loro di approfondire tematiche inerenti consapevolezza sulla sicurezza, sistemi di comunicazione, tecniche di orientamento, salute e abilità mediche, tecniche di negoziazione e gestione del conflitto, riconoscimento mine, ordigni inesplosi e improvvisati, gestione dello stress in situazioni critiche, sicurezza all’interno delle infrastrutture e procedure di evacuazione, protezione e sicurezza durante le fasi del trasporto, consapevolezza del rischio CBRN (Chimico, Batteriologico, Radiologico, Nucleare). L’interazione, l’integrazione, la professionalità e l’impegno messi sul campo dimostrano quanto gli uomini e le donne delle Forze Armate siano una risorsa fondamentale per il “Sistema Paese”, costantemente impegnati a concorrere con tutte le energie disponibili a fornire ogni giorno risposte concrete e supporto alla collettività (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ASTRONAUTI MISSIONE AX-3 IN VIAGGIO CON FRECCIAROSSA – L’equipaggio internazionale della Missione Spaziale Axiom-3 è salito a bordo del Frecciarossa, il treno Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS), in direzione Post Flight Tour, mercoledì 9 ottobre alla Stazione di Roma Termini. Prima della partenza del treno, si è tenuto un incontro tra il Direttore Pianificazione Industriale Trenitalia Maria Luisa Grilletta, il Generale di Squadra Aerea Giandomenico Taricco, Comandante del Comando Aeronautica Militare Roma (COMAER), e l’Astronauta Colonello Walter Villadei, per sottolineare gli obiettivi comuni di Frecciarossa e dell’Aeronautica Militare. Obiettivi che si riassumono nel claim “Insieme per il futuro”: un messaggio che mette al centro l’impegno delle due realtà verso una connessione sempre più capillare, in grado di superare ogni confine, e sempre più sostenibile. La missione Ax-3 di Axiom Space ha portato sulla Stazione Spaziale Internazionale il Colonnello Walter Villadei che, in orbita per 21 giorni, ha condotto numerosi ed importanti esperimenti scientifici che hanno permesso a tutto il Sistema Paese di incrementare competenze scientifiche, tecnologiche e operative legate alle attività umane nello spazio. Con la partecipazione del Colonnello Villadei alla missione Ax-3, l’Italia – con l’Aeronautica Militare – ha confermato di avere un ruolo di assoluto rilievo nel nuovo dominio spaziale. Questa particolare attività spaziale rappresenta un nuovo modello, una missione guidata dal Ministero della Difesa, con l’Aeronautica Militare che insieme all’Agenzia Spaziale Italiana ha aggregato diverse realtà della comunità scientifica ma anche il mondo delle industrie, anche quelle che non appartengono alla tradizionale filiera della Difesa e dell’Aerospazio e che rappresentano una enorme opportunità per la New Space Economy (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 – Airbus ha comunicato gli ordini e le consegne di aeromobili commerciali per il mese di settembre 2024. A settembre 2024 sono state effettuate 50 consegne a 29 clienti. Ordini lordi nel mese pari a 235 aerei. Consegne nel 2024 ad oggi: 497 aeromobili a 77 clienti nell’anno.

TRAPANI BIRGI: GO FLY LANCIA LA ROTTA TRAPANI – VERONA – Al TTG di Rimini, fiera internazionale del turismo, Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi, ha chiuso un proficuo accordo con la compagnia aerea Go to Fly che, dopo la rotta per Forlì già attiva il lunedì e il sabato, aggiunge anche Verona tra le sue destinazioni. La tratta sarà operativa dal 2 dicembre fino all’11 gennaio, per poi riprendere dai primi di marzo fino a tutta l’estate, due frequenze settimanali sempre il sabato e il lunedì. La rotta Trapani Forlì era già stata portata a due frequenze settimanali da settembre e viene confermata. “Mi complimento con la compagnia aerea Go To Fly per questo importante investimento all’aeroporto di Trapani”, commenta il presidente di Airgest, Salvatore Ombra. “Dopo il grande successo di Forlì, toccherà anche la città di Verona, promettendo bene per le prossime vacanze di Natale e per la stagione estiva. Siamo lieti che la partecipazione alla fiera del turismo sia stata foriera di questo importante accordo”. Paolo Amodeo, responsabile operativo della compagnia aerea Go To Fly, marketing carrier di Forlì Airport, ha presentato in conferenza stampa, su mandato del presidente dell’aeroporto di Forlì, Giuseppe Silvestrini, rappresentato da Riccardo Pregnolato, la nuova rotta, insieme alla loro stagione invernale 2024-2025 ed estiva 2025. “Dopo aver portato, già da settembre, a due frequenze il Forlì Trapani – spiega Amodeo – adesso aggiungiamo il Verona, a partire da dicembre, impiegando una macchina il sabato interamente su Birgi. Un investimento importante da cui ci aspettiamo un ritorno altrettanto importante. Puntiamo sulla Sicilia e i numeri estivi ci confortano su questo”.

ENAC AL TTG TRAGVEL EXPERIENCE DI RIMINI – Da oggi e fino all’11 ottobre, l’Enac, con lo slogan “In viaggio senza barriere”, è presente a TTG Travel Experience, manifestazione di riferimento per la promozione del turismo, che vede la partecipazione, oltre che di Enac, di altre realtà istituzionali e dal mondo delle infrastrutture e dei trasporti. L’Enac, autorità nazionale a tutela del diritto alla mobilità dei cittadini che utilizzano il trasporto aereo, assicurerà ai visitatori del TTG un supporto informativo su vari temi, tra cui i diritti dei passeggeri, soprattutto dei PRM o delle persone con autismo, gli aspetti tecnici e normativi delle nuove tecnologie UAS a pilotaggio remoto, i droni, che stanno già ridisegnando l’orizzonte del comparto aereo e della mobilità. Allo stand ha fatto visita il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, che ha espresso il suo ringraziamento all’Enac per il lavoro svolto e per il servizio reso a favore della collettività. Presente nello stand Enac personale professionale che ha l’obiettivo di contribuire a diffondere la cultura del volo, coordinato dal Direttore Tutela dei Diritti del Passeggero, Dott. Mark De Laurentiis, coadiuvato dal team della sua Direzione, composto dalla Dott.ssa Nadia Orsini, il Dott. Francesco Bravetti e la Dott.ssa Elisabetta Diana, oltre che dall’Ing. Carlo Giovanni Piacentini, della Direzione Regolazione e Ricerca Mobilità Innovativa, e dall’Isp. Tutela dei Diritti e Handling Federico Lacchè, della Direzione Territoriale Emilia Romagna.

INCONTRO TRA IL PRESIDENTE ENAC E L’AD DI FS: SVILUPPO E INTERMODALITA’ DEI TRASPORTI – Enac informa: “Integrazione aria – ferro, intermodalità e sostenibilità della rete nazionale dei trasporti: alcuni dei temi dell’incontro cordiale che si è svolto ieri tra il Presidente Enac Pierluigi Di Palma e l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Stefano Donnarumma”. Il Presidente Di Palma: “L’incontro ha rappresentato un’occasione per consolidare il percorso istituzionale comune affinché, ottimizzando anche le competenze pregresse del CEO Donnarumma che ha ricoperto ruoli apicali in Aeroporti di Roma, Terna e, ora, in Ferrovie dello Stato possano potenziare la collaborazione per sviluppare un sistema di trasporti intermodale e sostenibile che renda il nostro Paese più competitivo e interconnesso”.

DELTA SI PREPARA ALL’ARRIVO DELL’URAGANO MILTON – Delta informa: “Guidata dal team interno di meteorologi dell’aviazione, Delta sta monitorando attentamente la traiettoria dell’uragano Milton. In linea con la politica Delta, la compagnia aerea ha iniziato a limitare proattivamente le tariffe per le nuove prenotazioni domenica 6 ottobre per i clienti che desideravano volare fuori dal percorso previsto di Milton. Le tariffe per 12 città in Florida sono state limitate in un intervallo basato sulla distanza percorsa. Oggi vengono utilizzati voli aggiuntivi e aeromobili più grandi ove possibile, incluso l’aeroporto di Sarasota-Bradenton (SRQ). Delta offre inoltre maggiore flessibilità ai clienti con prenotazioni esistenti per annullare o modificare i propri voli rinunciando alla differenza tariffaria in base a un travel waiver. La sicurezza del personale e dei clienti Delta è di primaria importanza per la compagnia aerea, con possibili ritardi dei voli, cancellazioni alla ripresa del servizio quando la tempesta sarà passata, in coordinamento con le autorità locali. La ripresa degli orari dei voli avverrà il prima possibile dopo un’attenta valutazione della sicurezza delle infrastrutture e delle condizioni locali. Delta incoraggia i clienti a monitorare attentamente lo stato del loro volo su delta.com o sull’app Fly Delta. L’Operations and Customer Center (OCC) di Delta lavora per informare i clienti il più possibile sulle modifiche ai loro voli. I clienti possono anche ricevere aggiornamenti direttamente sul loro dispositivo mobile o tramite e-mail”.

DASSAULT AVIATION DIVENTA PATRON DELLA CHARLES DE GAULLE FOUNDATION – Dassault Aviation informa: “Ieri, quando la Francia ha celebrato il 60° anniversario del primo allarme operativo del Mirage IV delle Strategic Air Forces, è stato firmato un accordo di patrocinio dal Presidente e CEO di Dassault Aviation Éric Trappier e dal Presidente della Fondazione Charles de Gaulle Hervé Gaymard. La firma, alla quale ha partecipato il ministro delle Forze armate francesi Sébastien Lecornu, ha avuto luogo a Colombey-les-Deux-Églises (Haute-Marne, Francia), dove un tempo visse e ora è sepolto il generale de Gaulle. Come parte del suo programma di filantropia aziendale, Dassault Aviation desidera sostenere la Fondazione Charles de Gaulle, al fine di sostenere le sue azioni e i suoi successi per promuovere e migliorare il lavoro del generale de Gaulle. Il generale de Gaulle e Dassault Aviation condividono molte caratteristiche comuni che, nonostante il passare del tempo, rimangono saldamente radicate nell’identità e nei valori dell’azienda, del suo management e dei suoi dipendenti. I grandi campioni industriali francesi, tra cui Dassault Aviation, sono gli eredi diretti di questa politica. Quest’ultimo mirava a restituire alla Francia il controllo del suo destino, sviluppando sistemi di armamento nazionali, l’unico modo per garantirne la sovranità”. “Dal 1964, gli aerei Dassault hanno contribuito a difendere gli interessi vitali della nazione, in successione con il Mirage IV, una copia del quale è stata inaugurata ieri di fronte al memoriale di Colombey, il Mirage 2000 e il Rafale. Il suo patriottismo e l’amore per la sovranità economica sono incisi nel DNA di Dassault Aviation, spingendo l’azienda a sostenere le forze armate, il tessuto industriale e i territori francesi per oltre un secolo”, conclude Dassault Aviation.

QANTAS OPERERÀ IL TERZO NON-STOP ASSISTED FLIGHT PER GLI AUSTRALIANI DI RITORNO DAL LIBANO – Qantas informa: “Qantas opererà un terzo volo non-stop per conto del governo australiano tra Cipro e Sydney per aiutare gli australiani in Libano a tornare a casa. Operato utilizzando un Boeing 787 Dreamliner, il volo (ASY1280) dovrebbe partire da Larnaca, Cipro, venerdì sera (ora locale) con un massimo di 220 passeggeri a bordo. Il volo dovrebbe arrivare a Sydney sabato sera. Il Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) sta coordinando la registrazione per gli australiani che desiderano tornare a casa. La compagnia aerea opererà questo volo aggiuntivo gratuitamente per il governo australiano, senza costi per coloro che viaggiano sul volo. Dopo l’arrivo in Australia, Qantas porterà i passeggeri all’aeroporto domestico più vicino in cui opera la compagnia aerea, senza alcun costo. Qantas desidera ringraziare tutto l’equipaggio operativo e il personale di supporto che ha aiutato gli australiani a tornare a casa sani e salvi da Cipro con l’assisted departure flight di ieri. Il secondo scheduled Qantas special assistance flight ASY1270 dovrebbe partire da Larnaca mercoledì sera (ora locale), arrivando in Australia giovedì sera”.

LEONARDO: AL VIA CYBERTECH EUROPE 2024 – Si è aperta l’edizione 2024 di Cybertech Europe, evento promosso da Leonardo, in programma l’8-9 ottobre a Roma presso il Centro Convegni La Nuvola. Due giorni di incontri e approfondimenti con istituzioni, esperti e decision maker sulle sfide attuali e future del mondo cyber, la cui evoluzione è sempre più cruciale per la tutela della sicurezza globale. Nel complesso panorama geopolitico attuale, le nuove tecnologie digitali sono centrali nello sviluppo della sicurezza globale, giocando un ruolo chiave nella protezione dalle crescenti minacce, sempre meno tradizionali e più ibride, e dalla progressiva iperconnessione dei sistemi. In questa prospettiva, temi quali intelligenza artificiale e machine learning, cloud e intelligence, quantum computing e telecomunicazioni, supply chain, energia e protezione dei dati sono approfonditi e discussi in occasione di Cybertech 2024. I principali protagonisti nel settore della cybersecurity a confronto in un appuntamento che vede la partecipazione di esponenti istituzionali, esperti e innovatori, oltre che delle figure di riferimento dei principali player del settore a livello globale. Tra i relatori che prenderanno parte all’evento figurano: Alfredo Mantovano, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Michele Giacomelli, Inviato Speciale per la Cybersecurity, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Carlo Corazza, Direttore dell’Information Office del Parlamento Europeo; Bruno Frattasi, Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN); Magg. Gen. Giovanni Gagliano, Capo del VI Reparto Informatica Cyber e Telecomunicazioni, Stato Maggiore della Difesa; Stefano Pontecorvo, Presidente di Leonardo; Roberto Cingolani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo; Lorenzo Mariani, Condirettore Generale di Leonardo; Andrea Campora, Managing Director dell’Area di Business Cyber & Security di Leonardo.

LEONARDO RAFFORZA LA RETE DI COMUNICAZIONI SICURE DEGLI EMIRATI ARABI UNITI – Leonardo rafforza la collaborazione con gli Emirati Arabi Uniti (EAU) nel campo della cyber security con la firma di un contratto volto ad accrescere le capacità tecnologiche della rete di comunicazioni sicure della Difesa del paese. Il programma punta a potenziare le comunicazioni sicure e i sistemi informativi per la sicurezza nazionale degli EAU attraverso capacità avanzate di protezione per applicazioni strategiche. Le misure adottate consolideranno la rete e l’infrastruttura IT di sicurezza, aumentando la resilienza contro minacce cyber e fisiche e salvaguardando, al contempo, la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati e dei servizi. Leonardo guiderà la progettazione e l’upgrade della rete con tecnologie allo stato dell’arte, realizzando un sistema integrato e interoperabile capace di garantire la continuità delle operazioni, insieme a interventi di miglioramento costanti. Uno dei focus principali del progetto sarà lo sviluppo di tecniche avanzate di criptazione per garantire i più alti standard di sicurezza nelle comunicazioni e nella gestione delle informazioni. Inizialmente lanciata nel 2017, l’iniziativa per realizzare delle capacità nazionali di comunicazioni sicure ha messo in evidenza la solida collaborazione tra Leonardo e le Forze Armate degli Emirati Arabi Uniti, rafforzando ulteriormente la partnership e il ruolo dell’azienda come partner affidabile. Presente nel paese da 50 anni, per Leonardo gli EAU rappresentano uno dei maggiori mercati export nella regione con una vasta gamma di collaborazioni, prodotti, servizi forniti sia in ambito civile che militare. Le soluzioni mission critical di Leonardo sono attualmente impiegate in più di 50 paesi nel mondo, a supporto delle infrastrutture critiche, della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico e della gestione delle emergenze. Con la rilevanza crescente della cyber security in tutti i settori, il bisogno di protezioni robuste, già nelle prime fasi di progettazione, si estende oltre le infrastrutture digitali e fisiche andando a comprendere sistemi, piattaforme, comunicazioni e mobilità.

VUELING: LE METE PIU’ GETTONATE DAGLI OVER 65 – Vueling informa: “Il desiderio di esplorare, ampliare i propri orizzonti, ma anche solo di un po’ di relax in destinazioni più o meno lontane da casa non ha età: infatti, ad esempio, i cosiddetti Silver, ovvero gli Over 65, sono veri e propri viaggiatori instancabili, liberi da incombenze lavorative e con la possibilità di dedicarsi maggiormente alle proprie passioni. Più flessibili in termini di tempo, possono scegliere di partire anche fuori stagione, riuscendo così ad approfittare di tariffe interessanti e a concedersi soggiorni più lunghi. Fenomeno in crescita in tutto il mondo, il trend dei Silver Traveller è ben evidente anche nel Belpaese. Proprio per questo, Vueling, parte del gruppo IAG e che quest’anno festeggia il ventesimo anniversario, ha stilato la classifica delle mete più scelte dai passeggeri italiani over 65, analizzando i dati delle prenotazioni del 2023 e del 2024. Dai dati sui turisti in volo dall’Italia con Vueling, emerge la tendenza degli Over 65 di viaggiare soprattutto a livello domestico, grazie alla varietà delle bellezze offerte dal Belpaese e alla comodità dei collegamenti. Infatti, guardando i voli dall’Italia del primo semestre 2024, le 5 nazioni in cui i Silver, in proporzione, si sono recati maggiormente sono: in prima battuta l’Italia, seguita poi con un netto distacco da Croazia, Spagna, Regno Unito e infine Francia. A livello di stagionalità dei viaggi degli Over 65, i dati del 2023 delle prenotazioni dei voli Vueling evidenziano una forte tendenza a preferire i cosiddetti “periodi spalla”: spiccano particolarmente i mesi di maggio e ottobre, con una forte predilezione anche per giugno e settembre, seguiti poi da marzo, aprile e novembre. A chiudere la classifica, i periodi meno quotati: non spicca il volo il trimestre invernale dicembre – febbraio, ma ancor più i mesi di luglio e soprattutto di agosto, generalmente climax dell’alta stagione ma che non piacciono proprio a questa fascia d’età”.

AEROPLAN E MARRIOTT BONVOY LANCIANO UNA EXPANDED LOYALTY PARTNERSHIP – Marriott Bonvoy® e Aeroplan di Air Canada hanno rafforzato la loro partnership fedeltà, basandosi su una relazione di lunga data tra due brand di viaggio iconici per offrire un valore elevato e vantaggi migliorati ai viaggiatori. “I soci Marriott Bonvoy amano esplorare con passione le culture di tutto il mondo e, insieme ad Aeroplan, stiamo rendendo le destinazioni ambiziose e le esperienze di viaggio più accessibili e piacevoli per i nostri soci”, ha affermato David Flueck, Senior Vice President, Global Head, Loyalty, Cards and Enterprise Partnerships, Marriott International. “Siamo entusiasti di riunire il meglio di Aeroplan e Marriott Bonvoy per i nostri soci”, ha affermato Scott O’Leary, Vice President, Loyalty and Product, Air Canada. “Che si tratti di ricaricare i punti necessari per un premio o di godere dei vantaggi dello status Elite, c’è molto di cui essere entusiasti”.

JETBLUE LANCIA IL SERVIZIO TRA NEW YORK JFK E ST. VINCENT E GRENADINE – JetBlue ha annunciato oggi di aver lanciato ufficialmente il servizio tra il John F. Kennedy International Airport (JFK) di New York e Argyle International Airport (SVD), con il primo volo in arrivo a St. Vincent e Grenadine questo pomeriggio. Il nuovo servizio di andata e ritorno sarà operativo il mercoledì e la domenica. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a St. Vincent e Grenadine, una destinazione incantevole nota per la sua natura incontaminata, le acque azzurre e i paesaggi mozzafiato, nella nostra rete in crescita e di offrire ai nostri clienti ancora più opzioni di viaggio”, ha affermato David Jehn, vice president of network planning and airline partnerships at JetBlue. “Questo nuovo servizio dimostra il nostro impegno nel collegare i nostri clienti a località di vacanza richieste e nell’introdurre il nostro servizio pluripremiato e le tariffe basse in nuovi mercati”.

AMERICAN AIRLINES AADVANTAGE E WORLD OF HYATT AMPLIANO LA LORO LOYALTY RELATIONSHIP – Il programma AAdvantage® di American Airlines e World of Hyatt hanno annunciato oggi che evolveranno il loro rapporto per rendere i viaggi più gratificanti per i soci di entrambi i programmi. A partire da gennaio, i soci AAdvantage® potranno scegliere World of Hyatt awards a vari livelli in Loyalty Point Rewards e i soci World of Hyatt potranno selezionare AAdvantage® awards come parte di World of Hyatt Milestone Rewards. Questi miglioramenti offrono maggiori opportunità ai soci di migliorare le proprie esperienze di viaggio uniche, dai voli ai soggiorni in hotel. I soci che collegano i loro account AAdvantage® e World of Hyatt saranno in grado di sbloccare più premi per personalizzare le loro esperienze di viaggio mentre guadagnano e riscattano miglia e punti all’interno di entrambi i travel reward ecosystems. “AAdvantage® rende i viaggi ancora migliori per i nostri clienti più fedeli, sia con vantaggi prioritari e posti a sedere preferenziali, sia prenotando un soggiorno in un hotel Hyatt utilizzando le miglia”, ha affermato Anmol Bhargava, Vice President of Partnerships, American. “Attraverso la nostra relazione con World of Hyatt, i nostri membri possono sbloccare premi più significativi e scegliere di riscattare le miglia per ciò che è più prezioso per loro durante i loro viaggi”.