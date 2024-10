Air China prosegue nella crescita e investe sul C919

Un anno di crescita per Air China, che ha introdotto una serie di novità significative per il 2024 e il 2025, riflettendo il suo impegno verso l’espansione e il miglioramento dei servizi.

La novità probabilmente più rilevante a livello corporate, confermata durante la fiera TTG Travel Experience di Rimini, è la firma dell’accordo per l’acquisto di 100 aerei C919 (i primi esemplari sono entrati in flotta lo scorso agosto), prodotti dalla Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC). Questo passo rappresenta un’importante mossa verso il tentativo di indipendenza tecnologica della Cina nel settore dell’aviazione commerciale, anche se una transizione piena sarà comunque impossibile entro pochi anni vista la mancanza di velivoli cinesi wide-body. Non viene quindi meno il rinnovamento della flotta attraverso velivoli occidentali, con gli A330-300 e A330-200 che verranno progressivamente sostituiti a favore di velivoli più moderni ed efficienti.

Il vettore rappresentato nel nostro Paese da Mita Pippa (a destra nella foto), marketing manager per l’Italia, e da Stefano Sebastiani, account manager, ha annunciato un aumento di capitale fino a 6 miliardi di yuan (circa 842 milioni di dollari) per rafforzare la sua flotta e rimpinguare il capitale circolante. Nel maggio 2024, Air China ha registrato una crescita significativa delle entrate, con un aumento del 60% rispetto all’anno precedente, dovuto principalmente a un incremento del traffico passeggeri e merci.

Per quanto riguarda il mercato italiano, Air China ha inaugurato recentemente una nuova rotta tra Chengdu e Milano Malpensa, operato tre volte a settimana con aerei Airbus A350-900. Questa nuova rotta si aggiunge alle altre connessioni tra Air China e Milano, aumentando la frequenza settimanale a 21 voli. La possibilità di accesso alla Cina senza visto fino a 15 giorni rappresenta un grande stimolo per i passeggeri italiani, cui si aggiungono particolari servizi dedicato ai passeggeri anche di economy in caso di voli con scalo aventi transiti lunghi.

Il mercato dell’aviazione internazionale cinese è in fase di ripresa, con una previsione di pieno recupero entro il 2025. Air China sta espandendo la sua rete internazionale, indicando un aumento dell’interesse per i mercati esteri. La collaborazione con SEA Aeroporti Milano per migliorare la connettività internazionale di Milano Malpensa è un altro esempio dell’impegno di Air China nel rafforzare la sua presenza in Italia.

Con queste iniziative, Air China dimostra il suo impegno verso l’espansione delle sue rotte, il miglioramento dei servizi e la sostenibilità ambientale, rendendo il 2024 e il 2025 anni promettenti per i viaggiatori tra Cina e Italia (e in generale tra Europa e Cina).