Emirates annuncia una suite di servizi per People of Determination ad AccessAbilities Expo 2024

Emirates ha presentato una serie di nuovi servizi e prodotti innovativi per People of Determination alla sesta edizione di AccessAbilities Expo al Dubai World Trade Centre. La più grande esposizione per persone con disabilità in Medio Oriente è stata inaugurata ufficialmente da HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline & Group and patron of the AccessAbilities Expo.

All’evento, Emirates ha presentato nuovi prodotti e innovazioni creative come un tour dell’aeroporto con realtà virtuale, un sign language robot, un nuovo protective transportation device for wheelchairs, un’app che fornisce supporto video accessibile ai non vedenti, guide sensoriali all’aeroporto per clienti neurodivergenti e un veicolo con autista dotato di un electric wheelchair lift, tra gli altri.

Emirates si impegna da molti anni a garantire che l’esperienza di viaggio end-to-end sia accessibile e inclusiva per tutti i viaggiatori, ma questa attenzione è stata rafforzata nel 2024, in seguito all’importante introduzione della Emirates Accessibility Policy e al lancio dell’Office of Accessibility and Inclusion all’interno della divisione Customer Affairs and Service Audit di Emirates, che facilita la strategia in tutta la compagnia e promuove la promozione tra i partner dell’ecosistema dell’aviazione. AccessAbilities Expo Dubai ha fornito una piattaforma ideale per mostrare le numerose innovazioni e servizi che sono stati in fase di sviluppo a lungo termine presso Emirates.

Emirates sarà presto integrata nell’app Be My Eyes per la comunità di non vedenti e ipovedenti, diventando la prima compagnia aerea al mondo a lanciare il servizio. L’app Be My Eyes fornisce supporto video accessibile ai clienti, creando esperienze empatiche per i clienti con disabilità.

Come parte di molte iniziative implementate per i clienti neurodivergenti, Emirates ha lanciato una nuova guida sensoriale sotto forma di infografica per il Terminal 3 di Emirates nel Dubai International Airport (DXB). La guida sensoriale è uno strumento educativo e informativo sviluppato in collaborazione con l’International Board of Credentialing and Continuing Education Standards (IBCCES) per identificare gli stimoli sensoriali che i clienti possono aspettarsi e sperimentare durante il loro viaggio attraverso il Terminal 3. La guida informa i clienti del potenziale livello di intensità di stimoli sensoriali come suono, luce, odore, tatto e la presenza di rumori improvvisi o luci lampeggianti in punti specifici dell’aeroporto. La guida sensoriale Emirates sarà disponibile sulla Accessible Travel page su emirates.com.

All’expo, Emirates ha presentato ai partecipanti il primo Emirates-branded wheelchair accessible vehicle. Il veicolo con guida con autista è un furgone Mercedes V250 dotato di un sollevatore e una rampa per electric wheelchair. Attualmente è utilizzato per i clienti di First e Business Class che usufruiscono dei chauffeur drive services con sede a Dubai, con l’intenzione di estenderne la disponibilità in futuro.

Presso l’Innovation Lab interno di Emirates, team di esperti si dedicano allo sviluppo di soluzioni innovative. Il talentuoso team ha ideato diversi prototipi che potrebbero essere utili ai clienti di Emirates con requisiti di accessibilità. I prototipi di seguito sono stati presentati all’AccessAbilities Expo 2024, dove gli utenti hanno potuto interagire e provare i prodotti, condividendo i loro pensieri con il team di innovazione.

Il sign language robot è stato sviluppato per fornire informazioni e servizi di guida per i clienti sordi o con problemi di udito. Le prove iniziali includono l’addestramento del robot a comprendere frasi e gesti specifici del linguaggio dei segni, in modo che possa rispondere con informazioni di viaggio.

Il virtual reality tour è una prova di viaggio digitale per i clienti con requisiti di accessibilità, in cui un visore per realtà virtuale consente al cliente di esplorare e mettere in pratica il viaggio attraverso il Terminal 3 di Emirates al Dubai International Airport (DXB) da qualsiasi luogo. In futuro, il virtual reality tour ha il potenziale per essere integrato in emirates.com, in modo che i clienti di tutto il mondo possano accedervi prima del loro viaggio.

Il nuovo Emirates wheelchair cube concept cerca di fornire una soluzione per il trasporto sicuro e protetto di ausili e attrezzature per la mobilità. La soluzione a cubo mantiene le wheelchairs intatte durante il trasporto e la movimentazione.

All’Expo, Emirates ha presentato una fila di sedili Premium Economy, per mostrare ai partecipanti gli strumenti di accessibilità in volo che possono rendere il volo più confortevole.

Oltre 20 anni fa, Emirates è stata la prima compagnia aerea a utilizzare i sottotitoli (CC) per assistere i non udenti nel suo intrattenimento in volo, aggiungendo in seguito anche la funzione di descrizione audio (AD). Sul nuovo aeromobile A350 che Emirates introdurrà presto nella flotta, il sistema di intrattenimento in volo avrà un’opzione di interfaccia utente progettata specificamente per le persone non vedenti o ipovedenti.

Per i viaggiatori con disabilità cognitive e problemi sensoriali, Emirates ha lavorato duramente su una serie di iniziative, tra cui le Certified Autism Center™ Designations per tutte e quattro le sue Dubai Check-In facilities.

Più di 29.000 membri dell’equipaggio di cabina e del personale di terra Emirates in tutto il mondo hanno completato l’Emirates ‘Introduction to Autism and Hidden Disabilities’ training. Il corso online è stato lanciato per la prima volta nel 2022 e copre una serie di argomenti e consigli pratici su come assistere i passeggeri con disabilità nascoste.

Emirates collabora a stretto contatto con numerose entità per garantire pratiche leader durante il viaggio, tra cui Department of Economy and Tourism, Dubai Airports, General Directorate of Residency and Foreign Affairs, Dubai Police and Dubai Customs, riflettendo l’impegno di Dubai a diventare la migliore città al mondo in cui vivere e da visitare, in linea con la Dubai D33 agenda.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)