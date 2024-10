Dassault Aviation: l’unmanned combat aerial vehicle program prende il via come parte del Rafale F5 standard

Dassault Aviation informa: “Sébastien Lecornu, French Minister of the Armed Forces and Veterans Affairs, ha annunciato il lancio dello sviluppo dell’unmanned combat aerial vehicle (UCAV), che completerà il futuro Rafale F5 standard dopo il 2030.

L’annuncio è stato fatto durante una cerimonia che ha segnato il 60° anniversario delle French Strategic Air Forces (FAS) presso la base aerea di Saint-Dizier, alla presenza del generale Jérôme Bellanger, Chief of Staff of the French Air and Space Force (AAE) e di Éric Trappier, Chairman and CEO of Dassault Aviation”.

“Questo stealth combat drone contribuirà alla superiorità tecnologica e operativa della French Air Force entro il 2033. È significativo che venga avviato oggi, mentre celebriamo il 60° anniversario delle Strategic Air Forces e il 90° anniversario dell’Air and Space Force: nell’aeronautica, un campo altamente complesso, il futuro ha radici profonde e l’innovazione si basa sull’esperienza. Dassault Aviation e i suoi partner sono orgogliosi di servire le forze armate francesi e la French Defense Procurement Agency (DGA). La loro rinnovata fiducia ci onora e ci obbliga”, ha dichiarato Éric Trappier.

“Questo UAV sarà complementare al Rafale e adatto al collaborative combat. Incorporerà stealth technologies, autonomous control (con man-in-the-loop), internal payload capacity e altro ancora. Sarà altamente versatile e progettato per evolversi in linea con le minacce future.

Trarrà vantaggio dai risultati del nEUROn program, il primo stealth UCAV demonstrator program europeo.

Il Rafale F5 combinato con l’UCAV e le loro evoluzioni, come il Mirage IV ai suoi tempi, garantiranno l’indipendenza e la superiorità di capacità della Francia nei prossimi decenni”, prosegue Dassault Aviation.

“Avviato nel 2003, il nEUROn program ha riunito le risorse aeronautiche di sei paesi europei, con la gestione del progetto da parte di Dassault Aviation. nEUROn ha completato il suo volo inaugurale nel dicembre 2012. Ad oggi sono stati condotti più di 170 test flights. Il nEUROn program ha mantenuto tutte le sue promesse in termini di performance levels, tempi di consegna e budget”, conclude Dassault Aviation.

