Airbus e i partner europei dimostrano la collaborazione tra elicotteri e unmanned systems

Airbus Helicopters e i suoi partner hanno condotto una dimostrazione su vasta scala di un manned-unmanned teaming (MUM-T) system sviluppato come parte di un progetto finanziato dall’Unione Europea e denominato in codice MUSHER. La dimostrazione si è svolta in Francia e Italia dal 30 settembre al 9 ottobre e ha coinvolto multiple manned helicopters and unmanned systems collegati a un single MUM-T network.

“L’uso congiunto di elicotteri e unmanned aerial systems fornisce preziose capacità di missione aggiuntive, come una maggiore situational awareness con UAS che condividono video in tempo reale per un migliore processo decisionale, il tutto preservando risorse e asset critici”, ha affermato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “Il successo della dimostrazione MUSHER è un importante passo avanti per la nostra ambizione in Airbus, che è quella di mettere in campo MUM-T capabilities riunendo il know-how industriale europeo a vantaggio dei clienti militari e civili”, ha aggiunto.

La dimostrazione è stata condotta da Airbus, che ha distribuito l’H130 FlightLab come manned platform e il VSR700 unmanned aerial system (UAS) su un DGA test range. Nel frattempo, Leonardo ha eseguito la dimostrazione con un elicottero e un optionally piloted vehicle. Thales, coordinatore del MUSHER project, ha fornito una supervision station e una mission debriefing station. Space Applications Services era responsabile della mission preparation station. Indra ha guidato le simulation activities in preparazione della dimostrazione, mentre ONERA ha fornito studi sul crew workload.

La MUSHER demonstration consisteva in vari scenari che coinvolgevano i diversi velivoli che volavano simultaneamente in Francia e in Italia. Le missioni erano basate su concetti di operazioni definiti dai ministeri della difesa di Francia, Italia e Spagna. Uno scenario, ad esempio, ha mostrato UAS ed elicotteri con equipaggio per una anti-piracy mission. L’UAS stava inizialmente conducendo una missione di sorveglianza. Una volta individuata un’attività sospetta su un’imbarcazione, l’elicottero con equipaggio si è unito alla scena e ha preso il pieno controllo dell’UAS in preparazione di un intervento.

Gli in-flight testing miravano a dimostrare levels of interoperability (LOI) 2 to 4, dalla ricezione diretta di UAS data da parte dei manned helicopters e della ground station, al controllo e monitoraggio dell’UAS dagli elicotteri. La dimostrazione è servita anche a dimostrare che elicotteri con equipaggio e UAS di diverse aziende e diversi paesi, operanti in aree distanti, potevano essere integrati in un unico MUM-T system.

MUSHER è un progetto lanciato nell’ambito dell’European Defence Industrial Development Programme (EDIDP) lanciato dalla European Commission nel dicembre 2021. Il progetto mira a sviluppare un generic European MUM-T system in grado di operare in modo robusto in più ambienti (civili, militari o misti), riducendo al contempo il workload dell’equipaggio e offrendo la massima capacità operativa.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: A.Pecchi – Airbus Helicopters)