News Brevi – 10.10.2024

DRONI: RALLENTA IL MERCATO ITALIANO PER IL RITARDO DEI NUOVI AEROTAXI – Rallenta nel 2024 la crescita del mercato italiano dei droni e della mobilità aerea avanzata, anche se le proiezioni per il futuro restano positive. Il valore di questo comparto è infatti calato dai 490 milioni di euro stimati nel 2023 agli attuali 459 milioni. A pesare sulla crescita sono prevalentemente due elementi: il ritardo medio di circa due anni dell’entrata in servizio dei nuovi aerotaxi elettrici a decollo e atterraggio verticali (eVTOL) per il trasporto passeggeri e anche il rallentamento della crescita relativa alle vendite dei droni per uso ricreativo, segmento che rappresenta una larga porzione del mercato attuale. Le proiezioni restano comunque promettenti, con un mercato che nel 2030 raggiungerà gli 1,44 miliardi di euro, con un incremento del 293% rispetto ai livelli attuali. Sono alcuni dei dati che emergono dall’edizione 2024 dello studio annuale sulla mobilità aerea avanzata realizzato da PwC Strategy & Italy, che sarà presentato in anteprima a “Roma Drone Conference 2024”, l’evento professionale di riferimento nel settore degli Unmanned Aerial Systems (UAS) e dell’Innovative Air Mobility (IAM), in programma giovedì 17 ottobre alla Fiera di Roma nell’ambito della fiera internazionale “ZeroEmission Mediterranean 2024”. Secondo il report di PwC Strategy & Italy, le prospettive future restano comunque brillanti, a condizione che le principali sfide attuali dell’ecosistema Advanced Air Mobility (AAM) in Italia siano superate. Il programma di “Roma Drone Conference 2024” sarà articolato in due sessioni. Nella mattinata, è prevista la conferenza “L’Italia dei droni 2024: bilancio e prospettive del mercato UAS”, in cui sarà fatto il punto sul settore degli UAS e dell’IAM in Italia, con un confronto tra enti, aziende e operatori. Nella sessione pomeridiana, invece, si svolgerà la tavola rotonda su “Innovative Air Mobility in Italia: trasporto merci e passeggeri con UAS e eVTOL”, in cui saranno approfondite le prospettive dell’impiego di droni per la consegna di merci, oltre alle nuove sfide del trasporto di persone in ambito urbano con aerotaxi elettrici a decollo e atterraggio verticali e della realizzazione di una rete di vertiporti. Parallelamente, nell’area espositiva “Air Mobility Show” della fiera “ZeroEmission Mediterranean” saranno presenti gli stand di società e startup nel settore dei droni, della mobilità aerea innovativa e del volo elettrico. Ulteriori informazioni su www.romadrone.it e www.airmobility.show.

FIRMATO A DRONITALY IL “MEMORANDUM OF UNDERTANDING” ENAC – KOREA INSITUTE OF AVIATION SAFETY TECHNOLOGY – Il 9 ottobre, la Dott.ssa Benedetta Fiorini, Consigliere di Amministrazione Enac, l’Ing. Giovanni Barraco, Direttore Regolazione e Ricerca Mobilità Innovativa e il Gen. Elio Volpari hanno partecipato, a Bologna, alla prima giornata della manifestazione Dronitaly il cui filo conduttore, quest’anno, è l’innovazione e la ricerca. Nell’ambito dell’evento il Consigliere Dott.ssa Fiorini ha firmato un accordo di cooperazione fra l’Enac e il Korea Institute of Aviation Safety Technology: “L’implementazione dei nuovi servizi di mobilità aerea è un processo che va sviluppato tramite un approccio graduale, per costruire un futuro sostenibile e un sistema di mobilità smart che integri le diverse tipologie di trasporto. Stiamo realizzando un ecosistema sicuro in grado di integrare servizi per i territori e per i cittadini in piena coerenza con la strategia sulla mobilità dell’Unione Europea in materia di sviluppo tecnologico, digitale e di sostenibilità ambientale. In tale ottica, il “Memorandum of Understanding” con la Corea del Sud fa parte dell’attività di cooperazione internazionale che vede l’Enac protagonista di analoghi accordi, in diversi domini, con molti altri Paesi. Quella che ci attende, non solo in Italia, ma a livello mondiale, è una sfida che vede l’Enac riconosciuto come eccellenza internazionale per favorire l’innovazione, garantire la tutela dei diritti, assicurare, con l’azione di regolazione, i necessari livelli di sicurezza per questi nuovi scenari operativi che diventeranno realtà in un futuro davvero prossimo”.

IL PRESIDENTE ENAC, L’AMBASCIATORE A TRIPOLI E UNA DELEGAZIONE ITALIANA RICEVUTA DAL MINISTRO DEI TRASPORTI DELLA LIBIA – La delegazione italiana composta dal Presidente Enac Pierluigi Di Palma, dal Direttore Centrale Programmazione Economica e Sviluppo, Claudio Eminente, e dall’Accountable Manager e Chief Technology Officer di Ita Airways, Francesco Presicce, è stata ricevuta ieri, 9 ottobre, a Tripoli, dal Ministro dei Trasporti libico, Muhammed Salem Al-Shahoubi, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia a Tripoli, Gianluca Alberini, e dei signori Khaled Suwaisi, Sottosegretario del Ministero per gli Affari del Trasporto Aereo, Ingegnere Wissam Al-Idrissi, sottosegretario per gli affari dei trasporti civili e marittimi, sottosegretario per i trasporti terrestri, ing. Fadlallah Al-Shalawi, capo dell’autorità per l’aviazione civile, dottor Muhammad Shalibak, e coordinatore delle relazioni internazionali presso l’ufficio del ministro, signor Ali Gammudi e il direttore dell’Ufficio di cooperazione internazionale presso l’ufficio del Ministero, il signor Adel Bakhit. Focus della visita i miglioramenti in termini di security apportati al terminal dell’aeroporto di Tripoli al fine di permettere la ripresa di collegamenti regolari e diretti tra gli scali di Tripoli, Benghazi, Misurata e l’Italia. Il Presidente Pierluigi Di Palma: “Ringrazio l’Ambasciatore italiano Gianluca Alberini per il prezioso ruolo di coordinamento istituzionale che rafforza la volontà di far ripartire i voli tra Italia e Libia e sua eccellenza il Ministro dei Trasporti Muhammed Salem Al-Shahoubi per la calorosa accoglienza e l’ospitalità. Siamo soddisfatti degli standard di security implementati all’aeroporto di Tripoli e dei progressi realizzati nell’ultimo anno per imprimere un’accelerazione alla ripresa dei collegamenti aerei, la cui data sarà definita a breve, che rappresentano nuove possibilità commerciali per entrambi i Paesi”. La visita istituzionale ha interessato anche il nuovo terminal dell’aeroporto di Mitiga.

IL VICE DIRETTORE GENERALE ENAC AL TTG DI RIMINI PER PARLARE DI TRASPORTO AEREO E SVILUPPO TERRITORIALE – Oggi, nel corso della seconda giornata del TTG presso il Rimini Expo Centre, il Vice Direttore Centrale Enac Coordinamento Territoriale e Diritti del Passeggero, Ing. Marco Trombetti, è intervenuto alla Conferenza Stampa “L’Aviation Industry si dà appuntamento nel 2026 a Rimini”. Il Direttore, nel portare i saluti del Presidente Enac Pierluigi Di Palma, ha illustrato gli strumenti concreti messi in campo da Enac per rispondere alle sfide attuali del comparto, portando all’attenzione il sistema aeroportuale integrato della Regione Emilia Romagna, che sarà sede dell’Edizione 2026 di Routes Europe. L’Ing. Trombetti: “Di fronte all’eccezionale crescita del trasporto aereo in Italia, che ha già superato i volumi pre-pandemici, l’Enac sta rispondendo proattivamente con strategie a lungo raggio, redistribuendo il traffico per fasce orarie sulla base della capacità infrastrutturale dei nostri scali. Come per l’Emilia Romagna, stiamo inoltre realizzando un sistema aeroportuale integrato, che valorizzi gli scali minori a tutela della qualità dei servizi offerti all’utenza e in chiave di un’imprescindibile riconciliazione con l’ambiente. Con questa progettualità, Enac contribuisce a uno sviluppo sostenibile e omogeneo del comparto, favorendo il diritto alla mobilità e la crescita economica del territorio”. Alla Conferenza Stampa sono intervenuti, tra gli altri, il Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, l’Assessore Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo e Commercio Regione Emilia Romagna, Andrea Corsini, il Direttore APT Servizi, Emanuele Burioni e l’AD AIRiminum, Leonardo Corbucci.

SITA APRE UN NUOVO HUB IN ROMANIA PER TRASFORMARE I VIAGGI AEREI – SITA, fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo, ha annunciato l’apertura di un nuovo hub tecnologico a Cluj-Napoca, in Romania, con l’obiettivo di far progredire il futuro dei viaggi aerei attraverso innovazioni all’avanguardia. Questo nuovo hub rafforza la rete globale di centri tecnologici di SITA e giocherà un ruolo cruciale nell’affrontare le sfide più pressanti che l’industria dell’aviazione si trova ad affrontare oggi: migliorare l’efficienza operativa, ridurre l’impatto ambientale e offrire ai passeggeri esperienze di viaggio senza intoppi. L’hub di Cluj-Napoca si unisce a una rete di hub tecnologici SITA situati a Londra (Regno Unito), Letterkenny (Irlanda) e Nuova Delhi (India) e si concentrerà sullo sviluppo di soluzioni che trasformeranno la gestione dei passeggeri e le tecnologie di viaggio. L’hub è funzionale per la creazione di piattaforme di nuova generazione come SITA Flex, che consente ai viaggiatori di effettuare il check-in e imbarcarsi utilizzando i propri cellulari, riducendo i tempi di attesa fino al 40% a livello globale. Inoltre, SITA WorldTracer riduce del 77% gli incidenti di smarrimento dei bagagli e abbatte anche le emissioni di CO2 grazie al suo sistema basato sul cloud. “Considerando la rapida trasformazione digitale che sta investendo l’industria dell’aviazione, il nostro nuovo tech hub di Cluj-Napoca contribuirà ad accelerare lo sviluppo di tecnologie che possano soddisfare la crescente domanda dei passeggeri di fare viaggi più rapidi, smart e sostenibili”, ha dichiarato David Lavorel, CEO di SITA. “L’hub gioca un ruolo cruciale nella modernizzazione della gestione dei passeggeri a livello globale, con un’attenzione particolare su automazione, biometria e intelligenza artificiale, consentendo soluzioni di viaggio più fluide ed efficienti”.

RIYADH AIR SELEZIONA SABRE MOSAICTM PER POTENZIARE LA NUOVA GENERAZIONE DI VENDITA AL DETTAGLIO – Riyadh Air, destinata a diventare una delle compagnie aeree più innovative a livello globale, ha siglato un accordo strategico con Sabre Corporation, leader mondiale nel software e nelle tecnologie che alimentano l’industria dei viaggi. Grazie a questa collaborazione, Riyadh Air adotterà la tecnologia di ottimizzazione delle offerte SabreMosaicTM, che fornirà l’intelligenza necessaria per consentire alla compagnia aerea di essere il primo vettore a operare con tecnologia basata su offerte e ordini su tutto lo spettro della vendita al dettaglio sin dal suo primo giorno di operatività nel 2025.

IL BOARD OF DIRECTORS DI RTX DICHIARA UN DIVIDENDO TRIMESTRALE – RTX informa: “RTX ha annunciato oggi che il suo Board of Directors ha dichiarato un dividendo di 63 centesimi per azione ordinaria in circolazione di RTX. Il dividendo sarà pagabile il 12 dicembre 2024 agli azionisti registrati alla chiusura delle attività del 15 novembre 2024. RTX ha pagato cash dividends sulle sue azioni ordinarie ogni anno dal 1936”.

RAYTHEON SI AGGIUDICA UN CONTRATTO PER LA PRODUZIONE DI MISSILI AIM-9X – Raytheon, un’azienda di RTX, si è aggiudicata un contratto da 736 milioni di dollari dalla U.S.Navy per la produzione di missili AIM-9X® SIDEWINDER®. Questo contratto riguarda la Block II variant migliorata, che affronta l’obsolescenza dell’hardware tramite aggiornamenti per garantire performance superiori e affidabilità a lungo termine. “L’AIM-9X rimane l’arma preferita per short-range air-to-air and surface-to-air missile defense e la domanda dei clienti in tutto il mondo è forte”, ha affermato president of Naval Power at Raytheon. “Stiamo investendo, innovando e collaborando con il nostro U.S. Navy customer per aumentare significativamente la nostra capacità produttiva di AIM-9X a partire dagli ordini del prossimo anno”. L’AIM-9X è l’infrared-tracking, short-range, air-to-air and surface-to-air missile più avanzato al mondo. È configurato per una facile installazione su un’ampia gamma di aeromobili moderni e fornisce una comprovata difesa con capacità di lancio da terra, tra cui il National Advanced Surface-to-Air Missile System, o NASAMS. Un programma congiunto guidato dalla U.S. Navy con l’U.S. Air Force, l’AIM-9X è utilizzato da oltre 30 nazioni alleate e partner e continua a suscitare interesse a livello internazionale. Nel marzo 2024, la Repubblica Ceca è diventata il più recente cliente internazionale firmando una lettera di accordo per l’approvvigionamento del missile da utilizzare sul loro aereo F-35. I lavori previsti da questo contratto si svolgeranno in varie località all’interno degli Stati Uniti continentali fino al 2029.

LOCKHEED MARTIN ANNUNCIA IL NUOVO F-35 LEADER – Lockheed Martin ha annunciato oggi che Chauncey McIntosh è stato nominato vice president and general manager of the F-35 Lightning II Program, a partire dal 1° dicembre. McIntosh succede a Bridget Lauderdale, che andrà in pensione alla fine dell’anno dopo una carriera di 38 anni in azienda. McIntosh, che di recente ha ricoperto il ruolo di vice president and deputy of the F-35 program, è un leader con oltre 20 anni di esperienza in ambito commerciale, gestione programmi, ingegneria e coinvolgimento dei clienti. In qualità di vice president and general manager for the F-35 program, McIntosh sarà responsabile di rafforzare ulteriormente le esperienze positive dei clienti, aumentando costantemente la capacità e l’affidabilità dell’F-35; mostrando significativi progressi del programma; assicurando che il programma F-35 soddisfi i requisiti di velocità, agilità, qualità e convenienza attesi dai clienti statunitensi e internazionali. In precedenza, McIntosh ha guidato il Lockheed Martin’s Integrated Warfare Systems & Sensors business, responsabile dello sviluppo dell’Aegis Weapon System software. Sotto la sua guida, McIntosh ha supervisionato la trasformazione di successo dello sviluppo dell’Aegis software. Prima di tale ruolo, ha ricoperto il ruolo di vice president and general manager for Lockheed Martin’s Training and Logistics Solutions line of business, guidando l’esecuzione e la crescita strategica dei mission readiness and sustainment programs, incluso l’F-35. Ha conseguito una laurea in electrical engineering presso il Georgia Institute of Technology e un master in business administration presso l’American InterContinental University. “Chauncey è un leader eccezionale con le qualifiche distinte necessarie per guidare il programma F-35. La sua selezione dimostra la forza e la profondità della pianificazione della successione alla leadership di Lockheed Martin”, ha affermato Greg Ulmer, president, Lockheed Martin Aeronautics. “Nomine di leadership come questa continueranno a far progredire le nostre 1st Century Security® solutions per supportare le crescenti esigenze dei nostri clienti”. L’F-35 è il fighter aircraft più avanzato e connesso al mondo, che offre 5th Generation capabilities per gli Stati Uniti e i suoi alleati. Ad oggi, 19 clienti globali hanno scelto l’F-35 per le sue capacità avanzate e connesse per rafforzare la 21st Century Security, migliorare le partnership globali e alimentare la crescita economica. Attualmente sono operativi più di 1.000 F-35 in tutto il mondo e hanno generato più di 922.000 ore di volo. Gli F-35 operano da 33 basi in tutto il mondo, tra cui 10 nazioni che operano in patria.

LA COALIZIONE PUBBLICA UN REPORT PER IMPEDIRE CHE FUTURE PARTI NON APPROVATE ENTRINO NELLA AVIATION SUPPLY CHAIN – L’Aviation Supply Chain Integrity Coalition ha pubblicato il suo report, raccomandando azioni specifiche che il settore aerospaziale dovrebbe intraprendere per impedire che future parti non approvate entrino nella propulsion supply chain. Il report organizza le sue raccomandazioni in tre categorie: rafforzamento dell’accreditamento dei fornitori, digitalizzazione di documenti e firme e miglioramento della tracciabilità delle parti. Ogni categoria include azioni da implementare in tempi brevi, medi e lunghi. Il report è il culmine di riunioni bisettimanali della coalizione con più di una dozzina di membri del settore, riunioni settimanali dello staff della coalizione, decine di interviste con esperti e altre riunioni di particolare rilievo durante nove mesi. GE Aerospace ha guidato la formazione dell’ampia coalizione. L’ex presidente dell’NTSB Robert L. Sumwalt e l’ex vicesegretario dei trasporti degli Stati Uniti John D. Porcari hanno guidato la coalizione come copresidenti. “Queste raccomandazioni colmeranno le lacune e aggiungeranno nuovi livelli di sicurezza per rafforzare l’integrità della supply chain. Sappiamo cosa deve accadere, è tempo di mettersi al lavoro”, ha affermato Sumwalt, co-presidente dell’Aviation Supply Chain Integrity Coalition. “Questo lavoro è stato nella migliore tradizione della sicurezza aerea: non fermarsi quando il problema iniziale è risolto, ma anche lavorare per prevenire incidenti ripetuti e mitigare le minacce emergenti. Invitiamo altri a unirsi a questa coalizione”, ha affermato Porcari, co-presidente dell’Aviation Supply Chain Integrity Coalition. Le azioni raccomandate sono basate sulle prestazioni e indipendenti dalla tecnologia, consentendo alle aziende del settore aerospaziale flessibilità nel raggiungere il risultato. Molte di queste raccomandazioni potrebbero essere applicate alle supply chain per altri componenti aeronautici. Diverse aziende della coalizione hanno iniziato a implementare alcune raccomandazioni dalla formazione della coalizione. La coalizione ha condiviso il suo report con la Federal Aviation Administration degli Stati Uniti e l’European Union Aviation Safety Agency insieme ai funzionari delle forze dell’ordine. “Siamo riusciti a circoscrivere rapidamente il problema l’anno scorso, ma la sicurezza aerea non si ferma qui. Il rapido lavoro della coalizione mostra i passaggi che tutti dobbiamo compiere per rafforzare l’integrità della supply chain. GE Aerospace è impegnata nel lavoro che ci aspetta e sosterrà altri nel settore per implementare queste raccomandazioni”, ha affermato Phil Wickler, Chief Transformation Officer di GE Aerospace, uno dei membri della coalizione. I membri fondatori della coalizione includono rappresentanti senior di Airbus, American Airlines, Boeing, Delta Air Lines, GE Aerospace, Safran, StandardAero e United Airlines.

AIR CANADA ACCOGLIE CON FAVORE IL VOTO POSITIVO DEI PILOTI SUL NUOVO CONTRATTO – Air Canada informa: “Air Canada accoglie con favore il risultato di un voto dei suoi oltre 5.200 piloti, rappresentati dall’Air Line Pilots Association, che ha approvato un nuovo contratto collettivo tra la compagnia e l’associazione”. “Siamo molto lieti che questo nuovo contratto collettivo sia stato approvato dal nostro gruppo di piloti. L’accordo è reciprocamente vantaggioso e manterrà i nostri piloti i meglio retribuiti in Canada e fornirà i miglioramenti dell’equilibrio tra lavoro e vita privata che stavano cercando. Allo stesso tempo, l’accordo offre flessibilità alla nostra compagnia e crea un quadro per la crescita futura della compagnia aerea e del network. Non vediamo l’ora di lavorare con i nostri piloti nell’ambito di questa rinnovata partnership”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive of Air Canada. L’accordo quadriennale, retroattivo al 30 settembre 2023, copre oltre 5.200 piloti di Air Canada e Air Canada Rouge.

IBERIA NOMINA LA NUOVA DELEGATA COMMERCIALE IN PORTOGALLO – Iberia informa: “Per continuare a rafforzare la presenza e le operazioni di Iberia in Portogallo e per aumentare l’impegno della compagnia aerea nel Paese, Iberia ha nominato Bruna Montolar Westphal come nuova delegata commerciale nel Paese. Questo mira anche a rafforzare e continuare la strategia che la compagnia ha sviluppato in Portogallo negli ultimi anni per consolidare la sua posizione di leadership nella connettività del Paese, attraverso l’hub Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Bruna Montolar Westphal ha un’esperienza decennale nel settore dell’aviazione commerciale con LATAM, dove ha iniziato in Brasile per poi proseguire in Portogallo”. Il nuovo rappresentante commerciale di Iberia in Portogallo ha dichiarato: “È un onore unirmi alla delegazione di Iberia e British Airways in Portogallo nell’anno in cui si celebra l’85° anniversario dei voli tra Lisbona e Madrid. L’obiettivo è quello di rafforzare il nostro posizionamento, il rapporto con i nostri clienti ed essere l’opzione preferita per volare in America Latina”. Il 2024 Iberia ha celebrato l’85° anniversario dei suoi voli tra Lisbona e Madrid. L’inaugurazione di questa rotta ha segnato l’apertura della prima rotta internazionale di Iberia. Iberia Group vola verso cinque città del Portogallo, con una media di 130 voli settimanali, essendo il secondo paese europeo con il maggior numero di destinazioni con voli diretti da/per la Spagna: Lisbona, Porto, Faro, Funchal e Ponta Delgada. Le prime due destinazioni sono operative tutto l’anno, mentre le ultime tre sono destinazioni estive.