Air France-KLM e Delta, a Rimini le nuove figure chiave per l’Italia

Durante il TTG Travel Experience di Rimini il gruppo Air France-KLM e il partner Delta Air Lines hanno presentato ufficialmente le figure entrate recentemente a far parte dell’organico delle aziende, e che seguiranno anche il mercato italiano.

Air France-KLM ha presentato il nuovo Direttore Commerciale East Med, Alexander Vervoort, che ricopre il ruolo da fine agosto. Con una lunga esperienza nel settore aeronautico, Vervoort ha lavorato in diverse posizioni di rilievo all’interno del gruppo. Durante il breve speech in fiera il nuovo Direttore ha avuto modo di ricordare come l’Italia rappresenti un mercato primario per il gruppo, si è dichiarato convinto di poter potenziare ulteriormente la posizione attuale e ha citato, dopo un breve cenno sull’estate molto impegnativa e ora in fase di chiusura – Air France-KLM opera in questa Summer 2024 su 15 aeroporti italiani -, le destinazioni che prossimamente verranno aperte: Salvador de Bahia, Manila e Malé per quanto concerne Air France, Portland nel network KLM.

Vervoort ha poi lasciato la parola a Cristina Casati, da circa tre mesi nuova Sales Manager Italia e Grecia di Delta Air Lines. Casati supervisionerà le attività commerciali e di vendita nei paesi di competenza, supportando a livello strategico i partner di joint-venture Delta, Air France e KLM. L’occasione è stata propizia per un suo breve briefing ai presenti. Tra i temi:

– l’offerta sempre più varia che Delta mette in campo anche per il mercato italiano;

– gli investimenti che non sono solo dedicati al network (il vettore ha investito 12 miliardi di dollari per incrementare il livello della customer experience, sia a terra che in volo);

– inaugurazione di nuove lounge negli Stati Uniti;

– partnership con Missoni che offrirà alcuni decori nelle lounge Delta One e che fornirà gli amenity kit di business class della compagnia (a tendere, tutti i voli del network internazionale saranno coinvolti);

– investimento per migliorare il prodotto: 50 nuovi aeromobili di nuova generazione in ordine, più confortevoli ed environment-friendly.

Queste nuove nomine sottolineano l’importanza del mercato italiano per entrambe le compagnie aeree e rappresentano un passo significativo verso ulteriori sviluppi e collaborazioni nel settore aeronautico.

(Fabrizio Ripamonti – Md80.it)