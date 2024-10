Delta Air Lines annuncia i risultati finanziari del terzo trimestre 2024

Delta Air Lines ha comunicato i risultati finanziari per il terzo trimestre, chiuso il 30 settembre, e fornito le sue previsioni per il trimestre che chiuderà il 31 dicembre.

“Grazie al lavoro eccezionale dell’intero team Delta, continuiamo a guidare il settore operativamente e finanziariamente, con un margine operativo a due cifre e quasi 3 miliardi di dollari di free cash flow generation da inizio anno. In riconoscimento degli sforzi eccezionali dei nostri dipendenti quest’anno, abbiamo accumulato quasi 1 miliardo di dollari di partecipazione agli utili per il prossimo pagamento di febbraio”, ha affermato Ed Bastian, chief executive officer di Delta.

“Con un contesto di settore in miglioramento e una forte domanda di viaggi con Delta, siamo posizionati per concludere l’anno in bellezza. Ci aspettiamo che il nostro December quarter pre-tax profit cresca del 30% rispetto all’anno scorso, raggiungendo 1,4 miliardi di dollari, il che segnerebbe uno dei quarti trimestri più redditizi della nostra storia”.

September Quarter 2024 GAAP Financial Results:

Operating revenue: $15,7 miliardi.

Operating income: $1,4 miliardi, con operating margin dell’8,9%.

Pre-tax income: $1,6 miliardi, con pre-tax margin del 10,0%.

Earnings per share: $1,97.

Operating cash flow: $1,3 miliardi.

September Quarter 2024 Non-GAAP Financial Results (incluso l’impatto del CrowdStrike-caused outage):

Operating revenue: $14,6 miliardi.

Operating income: $1,4 miliardi, con operating margin del 9,4%.

Pre-tax income: $1,3 miliardi, con pre-tax margin dell’8,6%.

Earnings per share: $1,50.

Operating cash flow: $1,3 miliardi.

Free cash flow pari a $95 milliardi, $2,7 miliardi year-to-date.

“L’8 agosto Delta ha reso noto l’impatto finanziario dell’interruzione causata da CrowdStrike per il trimestre di settembre. L’impatto diretto sui ricavi è stato di circa 380 milioni di dollari, principalmente dovuto al rimborso dei clienti per i voli cancellati e alla fornitura di un risarcimento ai clienti sotto forma di denaro e SkyMiles. L’impatto sulle spese non legate al carburante è stato di 170 milioni di dollari, principalmente dovuto ai rimborsi delle spese dei clienti e ai costi relativi agli equipaggi. Le spese per il carburante sono state inferiori di 50 milioni di dollari rispetto a quanto sarebbero state a seguito delle 7.000 cancellazioni di voli nel periodo di cinque giorni.

Riguardo la financial guidance per il quarto trimestre 2024, Delta prevede: Total Revenue YoY in crescita del 2%; Operating Margin 11% – 13%; Earnings Per Share $1,60 – $1,85″, conclude Delta.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)