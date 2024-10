United aggiunge otto nuove destinazioni nella più grande espansione internazionale della sua storia

United Airlines ha annunciato oggi la più grande espansione internazionale della sua storia con un servizio verso otto nuove città.

“A partire da maggio 2025, United lancerà cinque nuovi voli non-stop dal suo hub di Newark/New York verso destinazioni che nessun’altra compagnia aerea statunitense serve, tra cui Nuuk, Groenlandia; Palermo, Italia; Bilbao, Spagna; Madeira Island, Portogallo e Faro, Portogallo. La compagnia aerea sta inoltre aggiungendo tre nuove rotte non-stop da Washington D.C./Dulles, tra cui il suo primo volo in assoluto per Dakar, Senegal operativo tutto l’anno e nuovi voli non-stop stagionali per Nizza, Francia e Venezia, Italia.

Già compagnia aerea statunitense con il maggior numero di voli attraverso l’Atlantico, il summer 2025 transatlantic schedule di United sarà il più grande della sua storia con oltre 760 voli settimanali. Oltre ai nuovi voli, i clienti avranno ancora più tempo per esplorare Venezia, Italia; Atene, Grecia; Barcellona, Spagna con date di inizio anticipate la prossima estate. La compagnia aerea aumenterà anche il numero di voli diretti settimanali tra Newark/New York-Palma di Maiorca, Spagna, Newark/New York-Dubrovnik, Croazia e Newark/New York-Atene, Grecia”, afferma United.

“United sta inoltre aggiungendo nuovi voli diretti da Tokyo-Narita a Ulaanbaatar, Mongolia e Kaohsiung, destinazioni non servite da nessun’altra compagnia aerea statunitense, e un nuovo volo diretto per Koror, Palau. Questi nuovi voli si collegheranno senza soluzione di continuità a Tokyo ai servizi transpacifici di United verso cinque hub negli Stati Uniti continentali.

United vola verso più destinazioni internazionali di qualsiasi altra compagnia aerea statunitense. In totale la prossima estate, United offrirà 800 voli giornalieri da e per 147 destinazioni internazionali, tra cui 40 servite da nessun’altra compagnia aerea statunitense.

Tutti i nuovi voli sono soggetti all’approvazione del governo e saranno disponibili per la vendita su United.com e sull’app United“, prosegue United.

“Nessun’altra compagnia aerea offre ai clienti un accesso non-stop a così tante destinazioni internazionali ed esperienze uniche dagli Stati Uniti come United”, ha affermato Patrick Quayle, Senior Vice President of Global Network Planning and Alliances. “La nostra rete offre la più ampia scelta e varietà per i nostri clienti, che siano alla ricerca di una rilassante fuga al mare, di un viaggio avventuroso irripetibile o di esplorare alcune delle fughe urbane più vivaci del mondo”.

