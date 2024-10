Nuovi menù stellati Michelin in partenza da Parigi per i clienti Air France

Questo autunno, in partenza da Parigi, Air France svelerà nuovi menù creati appositamente per i suoi clienti, disponibili nelle lounge aeroportuali e a bordo dei suoi voli. “Lo chef tripla stella Michelin Jérôme Banctel e Josselin Marie, appassionata di cucina responsabile, sono gli ultimi chef ad unirsi al prestigioso team di Air France, insieme a Nina Métayer, Glenn Viel, Philippe Rigollot, Frédéric Simonin, Michel Roth e Alain Ducasse e i suoi team.

Per creare questi menù che mettono in mostra la cucina raffinata francese, gli chef collaborano con Servair, leader mondiale nel catering a bordo, utilizzando prodotti freschi e locali che variano a seconda della stagione. In un approccio responsabile, la carne, il pollame, i latticini e le uova di ogni menù sono di origine francese e il pesce proviene da attività di pesca sostenibili. Menù vegetariani sono sistematicamente disponibili anche in tutte le lounge aeroportuali e a bordo di tutti i voli della compagnia aerea.

In partenza da Parigi, per la prima volta, Air France affida allo chef Jérôme Banctel i piatti del menù disponibili nella cabina Business a lungo raggio. Premiato con tre stelle Michelin nel 2024, lo chef trae ispirazione dalla sua nativa Bretagna per creare piatti da gustare in tutto il mondo. Per Air France, utilizza prodotti che evocano la sua infanzia, esaltati dalla sua speciale firma culinaria”, afferma Air France.

“Volevo offrire ai viaggiatori uno scorcio della mia cucina, un mix di prelibatezze gourmet e sapori inaspettati”, ha affermato Jérôme Banctel.

“Per quanto riguarda i dessert, Nina Métayer continuerà a collaborare con Air France nell’ambito della partnership avviata nell’aprile 2024. Incoronata World Pastry Chef 2023, firmerà una selezione di pasticcini gourmet ma leggeri.

Lo chef tre stelle Michelin Glenn Viel continuerà a firmare l’intero menu della cabina La Première. Combinando ingegnosamente le sue radici bretoni con la cucina provenzale, questo amante dei prodotti locali ha creato un totale di dodici piatti eccezionali da gustare fino alla fine di novembre 2024. Per conferire un tocco elegante e dolce ai menu della cabina, il Meilleur Ouvrier de France e campione mondiale di pasticceria Philippe Rigollot mette in mostra l’esperienza di pasticceria francese con i suoi dessert innovativi e dalla consistenza leggera.

Nella Premium cabin, lo chef stellato Frédéric Simonin continua a deliziare i clienti Air France nell’ambito di una partnership in corso avviata con la compagnia nel 2023. Perfezionista nell’anima, ha creato una nuova serie di piatti preparati con il massimo rispetto per i prodotti scelti.

Sulla sua rete a corto e medio raggio, Air France offre anche una raffinata selezione gourmet. Nella lounge del Terminal 2F di Parigi-Charles de Gaulle, lo chef stellato Michelin Michel Roth, Bocuse d’Or e Meilleur Ouvrier de France, sta ora firmando una gamma di piatti deliziosi. Per creare un menu ricco e vario, ha collaborato con la talentuosa Josselin Marie, una chef impegnata nella cucina vegetariana gourmet e responsabile. Un duo originale di chef che illustra la determinazione di Air France a trarre ispirazione dalle radici stesse dell’alta cucina francese e a promuovere i giovani talenti promettenti dietro la cucina creativa di oggi, con l’obiettivo di trasferire e condividere il know-how.

I clienti continuano la loro esperienza gourmet a bordo del volo. Sulla rete a corto raggio di Air France, Michel Roth ha creato una nuova gamma di panini “firmati” per i clienti Business, per accompagnare il servizio in volo e adattati agli orari dei voli a corto raggio”, prosegue Air France.

“Air France coltiva anche la sua arte della cucina raffinata per i clienti in tutte le sue lounge a lungo raggio. Nella lounge La Première di Parigi-Charles de Gaulle, Alain Ducasse, lo chef più stellato al mondo, e i suoi team creano piatti eccezionali. I team Ducasse Paris hanno anche sviluppato nuovi piatti da gustare nelle lounge a lungo raggio del Terminal 2E (hall K, L e M).

A Parigi-Orly, nella lounge internazionale situata nel Terminal 3, i clienti possono scoprire la cucina raffinata di Jérôme Banctel, i cui piatti vengono regolarmente rinnovati in base alle stagioni”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)