Prende il via domani “Aeronautica Militare Balloon Cup – dalla mongolfiera alla stratosfera”

Domani prenderà il via all’aeroporto militare di Piacenza San Damiano, nel comune di San Giorgio Piacentino, la prima edizione della manifestazione “Aeronautica Militare Balloon Cup: dalla mongolfiera alla stratosfera”.

“Una gara sportiva unica in Europa con 20 mongolfiere ad aria calda e a gas che si contenderanno, in 10 team di piloti internazionali, la competizione aerostatica.

Per tre giorni, il pubblico avrà l’opportunità di vivere esperienze indimenticabili, immergendosi nel meraviglioso mondo dell’aeronautica e dell’aerostatica. La partecipazione è gratuita previa registrazione sul sito ufficiale dell’evento, www.ballooncup.it, dove è possibile prenotare l’ingresso e il parcheggio.

L’iniziativa del Ministero della Difesa, promossa da Difesa Servizi in collaborazione con l’Aeronautica Militare, l’Aeroclub di Pavullo e con il supporto tecnico di Aeronord Aerostati, non è solo una competizione sportiva, ma un contenitore di valori istituzionali, sportivi, sociali e ambientali che celebra, attraverso il progetto Valore Paese Italia, i territori del nostro Paese”, afferma il comunicato di Aeronautica Militare e Difesa Servizi.

“Attività in programma:

– Voli vincolati in mongolfiera: sali a bordo di una delle quattro stupende mongolfiere ad aria calda, disponibili per 4 ore al giorno, e goditi le ascensioni verticali. Per i voli a bordo della mongolfiera dedicata alla Fondazione Buzzi, sarà richiesta una donazione a sostegno della stessa, impegnata nel supporto all’ospedale pediatrico di eccellenza.

– Scopri la mongolfiera: scopri i segreti del volo con una mongolfiera sdraiata, dove i più piccoli potranno realizzare mini sketch a tema.

– Laboratori per bambini e famiglie: dalla costruzione di aquiloni artigianali a spettacoli di bolle, con Billy Bolla – il domatore di bolle, c’è qualcosa per tutti.

– Bubble football: partecipa a partite di calcio all’interno di enormi bubble, un’esperienza divertente e avvincente.

– Les Montgolfières: lasciati incantare da tre spettacoli itineranti di trampolieri in costume, che porteranno i colori e la musica dell’aria.

– Simulatori di volo e realtà virtuale: prova l’emozione di pilotare un aereo dell’Aeronautica Militare attraverso vari simulatori.

– Campo 100: rivivi la storia con figuranti in uniformi storiche, velivoli storici e mezzi d’epoca che ricreano l’atmosfera di attività passate.

– Esposizione di velivoli, sorvoli e Frecce Tricolori: ammira una selezione di velivoli tra cui Tornado, EFA, HH-139, M-346 il prossimo aereo della Pattuglia Acrobatica Nazionale che sostituirà il velivolo MB-339PAN. Inoltre ci saranno sorvoli della Formazione LEGEND, G-91, SPAD e l’esibizione delle Frecce Tricolori, che rappresenteranno l’apice della manifestazione.

Durante l’evento, saranno presenti anche testimonial dell’Aeronautica Militare, tra cui i piloti della Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori”, il colonnello astronauta Walter Villadei con il team della missione Ax-3. Non mancheranno le “farfalle azzurre”, le talentuose ginnaste del Gruppo Sportivo dell’Aeronautica e della Nazionale Italiana di ginnastica ritmica, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi.

Inoltre, avremo gli stand di “Io Non Rischio”, una campagna di comunicazione pubblica del Dipartimento della Protezione Civile che promuove le buone pratiche di protezione civile”, prosegue il comunicato.

“Vi aspettiamo numerosissimi per vivere insieme tre giorni di magia e avventura. Ricordate di registrarvi su www.ballooncup.it per ottenere il vostro ingresso e parcheggio gratuiti e non perdere l’occasione di volare tra le nuvole”, conclude l’Aeronautica Militare.

(Ufficio Stampa Difesa Servizi – Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)