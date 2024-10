Mandarin Airlines aggiunge un ulteriore ATR 72-600 alla flotta

Mandarin Airlines, sussidiaria regionale di China Airlines, e ATR hanno annunciato la firma di un ordine fermo per un ATR 72-600, sottolineando la fiducia della compagnia aerea negli ATR come piattaforma ottimale per le operazioni domestiche dell’isola.

Questo accordo strategico arriva subito dopo l’ordine per sei ATR 72-600 effettuato al Paris Air Show dello scorso anno. La consegna dell’aeromobile aggiuntivo è prevista per il primo trimestre del 2026, per soddisfare la domanda di alta stagione di Mandarin Airlines. Sono stati consegnati tre dei sei aeromobili dell’ordine precedente, mentre le consegne dei successivi tre avverranno nel terzo e quarto trimestre 2025.

Il turboprop all’avanguardia completerà la flotta esistente della compagnia aerea di 12 ATR 72-600. Operando principalmente dal suo hub principale presso Taipei Songshan Airport, Mandarin Airlines svolge un ruolo fondamentale nel network domestico di Taiwan, offrendo collegamenti essenziali verso otto destinazioni chiave, tra cui le isole di Kinmen, Penghu e Matsu. Servizi aerei affidabili garantiscono un accesso costante a beni, servizi e trasporti essenziali per residenti e aziende, oltre a stimolare la crescita economica e promuovere l’integrazione sociale.

Il Chairman of Mandarin Airlines, Kao Shing-Hwang, ha espresso il suo entusiasmo per l’espansione della flotta, affermando: “L’aggiunta di questo nuovo ATR 72-600 sottolinea la nostra fiducia in ATR come piattaforma preferita per servire i mercati domestici dell’isola in modo responsabile. L’eccezionale efficienza nei consumi, i bassi costi operativi e l’affidabilità del turboprop lo rendono la scelta perfetta per rafforzare le nostre rotte attuali ed esplorare nuovi servizi per stimolare ulteriormente l’economia locale e il settore turistico in tutta Taiwan”.

Nathalie Tarnaud Laude, Chief Executive Officer of ATR, ha aggiunto: “Mandarin Airlines ha costantemente sbloccato nuove opportunità per le comunità taiwanesi in modo responsabile e conveniente negli ultimi sette anni. Siamo grati per la loro continua fiducia nelle capacità di ATR, che rappresenta una testimonianza della rilevanza del nostro prodotto per le loro operazioni, e siamo fortemente impegnati a fornire loro un supporto continuo, garantendo operazioni affidabili e redditizie a lungo nel futuro”.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)