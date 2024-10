China Eastern Airlines si affida a Gruppo Matches per la comunicazione delle nuove tratte Venezia – Shangai e Milano – XI’an

Gruppo Matches si è aggiudicata la creatività per l’ideazione, la produzione e la gestione degli spazi ADV della nuova campagna della compagnia aerea China Eastern Airlines, finalizzata a veicolare le nuove opportunità di voli dall’Italia, inaugurate in questi giorni a Milano ed a Venezia, con un gran gala presso la Scuola Grande di San Rocco, entrambe alla presenza delle Istituzioni cinesi ed italiane.

“‘Il viaggio come sogno’: è questo il leitmotiv della campagna che i creativi di Gruppo Matches hanno voluto come filo conduttore: un invito a sfruttare la facilità dei nuovi collegamenti per regalarsi il sogno di visitare un Paese così immenso, antico, pieno di cultura, opportunità, visione e natura, e soprattutto così ricco di stimoli per l’immaginario del viaggiatore. Una creatività semplice e diretta che sposa a pieno l’energia che i due paesi sanno offrire”, afferma il comunicato.

“Siamo particolarmente felici di questa campagna. Personalmente è stato un grande onore poter aver il privilegio di accompagnare creativamente l’apertura di questi due importanti voli. Ho vissuto circa 13 anni della mia vita in Cina, tra Pechino e Shanghai ed ho girato per tutto il paese, gestendo e coordinando grandi eventi, strategie di comunicazione per il Made in Italy e per realtà internazionali”, ha dichiarato Andrea Cicini, Ceo di Gruppo Matches.



“La campagna è stata pianificata a Venezia e Milano per i due voli. Tutto il Team di Gruppo Matches ha lavorato in modo proattivo e creativo, sviluppando un prodotto che racchiude perfettamente le necessità espresse dal cliente China Eastern, che ha assecondato i consigli. Un vero progetto di squadra tra Italia e Cina. Oltre 250 impianti su tutti i pontili di Venezia, 2 Maxi Led con oltre 200 passaggi al giorno, un totem a quattro facce alto 4 metri alla Stazione di Santa Lucia, mentre a Milano un Tram customizzato in giro per la città per un mese”, prosegue il comunicato.

“Sono partiti i primi voli diretti tra Shangai (PVG) e Venezia (leggi anche qui). Saranno 3 a settimana (ogni lunedì, giovedì e sabato) e verranno operati con un Airbus A330-200 allestito in due classi, business ed economy class. La partenza del volo MU785 da Shanghai è schedulata alle 00:50 (ore locali), mentre l’arrivo in laguna è previsto alle ore 07:50; nella tratta inversa, invece, si decollerà da Venezia alle 11:30 e si arriverà a Shanghai (PVG) alle 05:30 del giorno successivo (ore locali).

Inoltre, China Eastern ha dato il via anche ai voli diretti tra Xi’an (XIY) e Milano (MXP) (leggi anche qui). Si volerà 3 volte a settimana – il martedì, giovedì e domenica – a bordo di uno degli Airbus A330-200 allestiti con due cabine, business ed economy class. Il volo MU5013 decollerà dall’aeroporto internazionale di Xi’an Xianyang alle 14:40 e atterrerà a MXP alle 19:30 (ore locali); il volo MU5014 ripartirà alla volta della Cina alle 21:30 e toccherà la pista di Xi’an alle 14 del giorno dopo (ore locali). Le aspettative per il primo anno parlano di arrivare a 70 mila viaggiatori per un risparmio di tempo rispetto ad altre soluzioni di viaggio del 40%”, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa Gruppo Matches – Photo Credits: Gruppo Matches)