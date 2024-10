Etihad Airways annuncia un incremento nei voli per Jaipur

Etihad Airways sta aumentando i suoi voli settimanali tra Abu Dhabi e Jaipur, portandoli a dieci a settimana dal 15 dicembre 2024.

L’annuncio, arrivato a meno di quattro mesi dall’inizio dei voli della compagnia aerea nella città del Rajasthan, sottolinea la popolarità della rotta.

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad, ha affermato: “Abbiamo riscontrato una domanda sensazionale per questo servizio e, in risposta, stiamo dedicando ancora più amore all’India aumentando i nostri voli settimanali, offrendo la frequenza e gli orari convenienti che i nostri ospiti desiderano. Questa espansione offre ai viaggiatori indiani un facile accesso sia ad Abu Dhabi che a Dubai, offrendo al contempo collegamenti fluidi con la nostra rete globale, il tutto con la promessa di un’esperienza di volo eccezionale”.

“Gli ospiti che volano da Jaipur agli Stati Uniti possono usufruire della US Customs and Border Protection (CBP) facility ad Abu Dhabi, semplificando il processo di immigrazione e garantendo un viaggio senza problemi.

L’aumento della frequenza verso Jaipur evidenzia ulteriormente il crescente impegno di Etihad nei confronti del mercato indiano, dove la compagnia aerea ha aumentato la sua capacità di oltre un terzo negli ultimi 12 mesi e ha recentemente celebrato il 20° anniversario del suo primo servizio per il subcontinente.

I voli saranno operati con aeromobili Airbus A320 family, offrendo il pluripremiato servizio Etihad agli ospiti in cabina Business ed Economy, comodi orari di volo per la capitale degli Emirati Arabi Uniti e collegamenti senza interruzioni verso destinazioni attraverso la crescente rete globale della compagnia aerea”, afferma Etihad Airways.

“Il complimentary stopover programme di Etihad migliora ulteriormente la connettività, consentendo ai viaggiatori di estendere i loro scali in soggiorni con un massimo di due notti gratuite in hotel premium ad Abu Dhabi, evidenziando il crescente fascino della città come destinazione imperdibile.

I voli da e per Jaipur possono essere prenotati su etihad.com, l’app mobile, i Contact Centre di Etihad Airways o le agenzie di viaggio”, conclude Etihad Airways.

