Airbus Defence and Space si adatta a un contesto di business sfidante

Airbus Defence and Space annuncia piani per adattare l’organizzazione e la forza lavoro della Divisione, alla luce di un persistente business environment complesso, in particolare nel segmento Space Systems, in cui sono stati registrati significativi oneri finanziari nel 2023 e nel 2024.

“Le misure previste includeranno la creazione di una struttura organizzativa più efficace ed efficiente per la Divisione, in particolare per quanto riguarda le funzioni della sede centrale, nonché una completa responsabilità operativa end-to-end per le sue business lines Air Power, Space Systems and Connected Intelligence. Si prevede che queste misure si tradurranno in una riduzione fino a 2.500 posizioni all’interno di Airbus Defence and Space fino a metà del 2026.

Airbus Defence and Space ha collaborato con i suoi partner sociali in merito all’adattamento proposto. Il processo di informazione e consultazione seguirà a tempo debito”, afferma Airbus.

“Negli ultimi anni, il settore della difesa e dello spazio e, di conseguenza, la nostra Divisione, sono stati influenzati da un contesto in rapida evoluzione e molto impegnativo con supply chain interrotte, rapidi cambiamenti e una crescente pressione sui costi dovuta a vincoli di bilancio. Mentre gli sforzi di trasformazione avviati nel 2023 hanno iniziato a dare i loro frutti, in particolare sulle performance operative e sulla gestione del rischio, ora stiamo compiendo i prossimi passi, non da ultimo per adattarci a uno space market sempre più difficile. Vogliamo dare forma alla Divisione in modo che possa agire come un attore leader e competitivo in questo mercato in continua evoluzione. Ciò richiede che diventiamo più veloci, più snelli e più competitivi”, ha affermato Mike Schoellhorn, CEO di Airbus Defence and Space. “Airbus ha una lunga esperienza nell’agire come datore di lavoro responsabile in situazioni difficili e questa volta non sarà diverso. È chiaro, tuttavia, che dobbiamo adattarci se vogliamo sostenere il nostro settore e guidare l’ecosistema europeo dell’aerospazio della difesa”.

“I dettagli di questo piano saranno specificati insieme ai partner sociali dell’azienda. Non sono previste azioni obbligatorie, Airbus collaborerà con i suoi partner sociali per limitare l’impatto facendo affidamento su tutte le misure sociali disponibili”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)