Toho Air firma per un ulteriore elicottero AW139 per migliorare lo shuttle service in Giappone

Durante Japan Aerospace (Tokyo, 16-18 ottobre) Toho Air Service, Co., Ltd., Mitsui Bussan Aerospace, Co., Ltd. e Leonardo hanno firmato un contratto per la fornitura di un ulteriore Leonardo AW139 intermediate twin engine helicopter per i Tokyo-Ai land shuttle services. La consegna dell’aeromobile è prevista per il 2025.

“Toho Air, con sede a Tokyo e con oltre 60 anni di esperienza, opera un commuter helicopter service che collega le sei principali Izu islands. L’AW139 offrirà maggiori capacità in termini di navigazione, spazio in cabina e comfort, standard di sicurezza, sostenibilità e approccio alla manutenzione, migliorando il livello di servizio fornito ai clienti di Toho Air.

La firma è avvenuta mentre Leonardo e Mitsui Bussan Aerospace celebrano 20 anni di collaborazione di successo nel mercato elicotteristico giapponese. Il primo grande passo verso il crescente successo di questa collaborazione è stato compiuto con l’introduzione dell’AW139 in Giappone, che è rapidamente diventato non solo uno dei modelli più popolari in questo paese, ma anche una vera e propria icona in tutto il mondo come bestseller e l’helicopter programme più importante nell’intera rotorcraft industry negli ultimi 20 anni”, afferma Leonardo.

“Con oltre 1.400 unità ordinate, più di 1.200 velivoli già in servizio e oltre 4 milioni di ore di volo registrate fino ad oggi con oltre 300 operatori in tutto il mondo in oltre 90 paesi, l’AW139 ha dimostrato la sua capacità di soddisfare tutti i requisiti in ogni applicazione di mercato. Gli AW139 sono utilizzati da numerosi operatori in Giappone per un’ampia gamma di ruoli, tra cui passenger transport, law enforcement, search and rescue, medevac, disaster relief, firefighting and electronic newsgathering”, conclude Leonardo.

