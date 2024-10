Tecnam nomina Pasquale De Rosa come nuovo Sales Manager for Europe

Tecnam annuncia la nomina di Pasquale De Rosa come Sales Manager for Europe. “Pasquale porta con sé oltre 15 anni di vasta esperienza di vendita in una varietà di settori.

Prima di entrare in Tecnam, Pasquale ha ricoperto una posizione chiave come Sales Executive presso una EASA approved design organisation specializzata in commercial aircraft transitions, conversions and cabin refurbishments. Durante il suo mandato, Pasquale ha contribuito ad espandere la quota di mercato dell’azienda nel settore dell’aviazione.

Nel 2022 Pasquale è entrato in Tecnam come Marketing Manager, dove ha guidato con successo iniziative di marketing e rafforzato la presenza dell’azienda nel mercato dell’aviazione generale.

In qualità di Sales Manager Europe, Pasquale sarà responsabile della supervisione delle regional sales operations e dell’European dealer network, creando partnership strategiche e guidando un’ulteriore espansione del mercato in tutta Europa”, afferma Tecnam.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Pasquale in questo ruolo chiave”, ha affermato Walter Da Costa, Chief Sales Officer di Tecnam, “L’Europa è un mercato chiave per Tecnam e l’esperienza di vendita di Pasquale sarà inestimabile, mentre continuiamo ad espandere la nostra presenza nella regione”.

“Sono davvero onorato di assumere il ruolo di Tecnam European Sales Manager”, afferma Pasquale De Rosa. “Insieme all’intero team Tecnam e ai nostri rappresentanti europei, sono fiducioso che possiamo continuare a rafforzare la nostra presenza leader e raggiungere nuovi traguardi in tutta la regione”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)