Airbus e Toshiba collaboreranno in superconductivity research

Airbus UpNext, una sussidiaria interamente controllata da Airbus, e Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation (Toshiba), il ramo energetico di Toshiba Group, coopereranno e metteranno in comune l’esperienza sulle superconducting technologies per i futuri hydrogen-powered aircraft.

Nella ricerca per decarbonizzare il settore dell’aviazione, gli hydrogen-powered aircraft sono una delle soluzioni promettenti per raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050. Le superconducting technologies offrono un vantaggio unico per questi aeromobili, utilizzando idrogeno liquido a -253 °C come fuel ma anche per raffreddare in modo efficiente i sistemi di propulsione elettrica. La cryogenic technology potrebbe consentire una trasmissione di potenza pressoché inalterata all’interno dei sistemi elettrici dell’aeromobile, migliorandone significativamente l’efficienza energetica e le performance.

“La partnership con Toshiba rappresenta un’opportunità unica per spingersi oltre i limiti degli attuali partial superconducting and conventional electrical motors. Attraverso questa collaborazione, puntiamo a fornire una tecnologia rivoluzionaria che potrebbe sbloccare nuove possibilità di progettazione, in particolare per i futuri aeromobili a idrogeno di Airbus. Questa partnership rappresenta un passo naturale ed essenziale nel progresso della superconducting motor technology per soddisfare le esigenze dell’industria aerospaziale”, ha affermato Grzegorz Ombach, Airbus Senior Vice President and Head of Disruptive R&T.

“L’esperienza di Toshiba nella superconducting technology for high current flow, motor drive technology for precise current control e nella advanced rotating machinery technology for stable, high-speed operation, costituisce una solida base per questa partnership. Entrambi riconosciamo l’enorme potenziale delle superconducting technologies nel plasmare il futuro degli aeromobili e guidare la decarbonizzazione dell’industria aeronautica. Siamo certi che la nostra collaborazione con Airbus avrà un ruolo chiave nel promuovere le tecnologie di prossima generazione per il settore aerospaziale”, ha affermato Tsutomu Takeuchi, Toshiba’s Corporate Officer, responsible for Power Systems business, and Director of Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation.

I partner mirano a sviluppare congiuntamente un two-megawatt superconducting motor.

L’accordo è stato firmato a Tokyo, in occasione di Japan Aerospace 2024, dal Dr Grzegorz Ombach, Airbus Senior Vice President and Head of Disruptive R&T, e da Tsutomu Takeuchi, Toshiba’s Corporate Officer, responsible for Power Systems business, and Director of Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation. A loro si sono uniti Ludovic Ybanez, Airbus Head of Cryoprop demonstrator and Cryogenics technology, Airbus UpNext e Kensuke Suzuki, Head of New Technology, Power System Division, Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation.

Negli ultimi 10 anni, Airbus ha compiuto sforzi per il derisk delle superconducting technologies. Di recente, Airbus UpNext ha lanciato Cryoprop, un dimostratore per testare un two megawatt-class superconducting electric propulsion system. Toshiba conduce ricerche e sviluppo di superconducting technology applications da quasi mezzo secolo e ha rilasciato il suo two megawatt-class superconductivity motor prototype for mobility applications nel giugno 2022.

L’Airbus Tech Hub Japan è stato annunciato nel maggio 2024. Questa iniziativa è progettata per sviluppare partnership nel paese per far progredire la ricerca, la tecnologia e l’innovazione nel settore aerospaziale e superare i confini per preparare la prossima generazione di aeromobili. La partnership tra Toshiba e Airbus è il primo risultato di questa ambizione in Giappone.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)