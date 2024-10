Delta presenta i nuovi interni delle cabine per tutta la sua flotta

All’orizzonte per Delta ci sono nuovi interni per le cabine. “Il nuovo design, che debutterà durante questo autunno in vista del centenario di Delta, apporterà miglioramenti sostanziali agli interni degli aeromobili della compagnia. Dai nuovi materiali per le poltrone, all’illuminazione migliorata e alla rinnovata palette di colori, fino ai motivi decorativi e al branding, ogni aspetto degli interni è stato attentamente pianificato e ripensato per migliorare l’esperienza di viaggio”, afferma Delta.

“Delta ha una storia centenaria di creazione di un’esperienza di viaggio accogliente e attenta, che propone ricercati elementi che si integrano in ogni aspetto del viaggio”, ha dichiarato Mauricio Parise, Vice President – Customer Experience Design. “Mentre ci accingiamo ad affrontare il prossimo secolo di voli, questi interni rinnovati coniugano funzionalità e bellezza per creare un’atmosfera più fresca, sofisticata e senza tempo, che riflette i gusti e le aspettative in continua evoluzione dei nostri passeggeri”.

“Il nuovo design delle cabine presenta interni progettati in modo unico e ricercato per far sentire i passeggeri Delta come a casa propria durante i loro viaggi. Materiali traspiranti, comodi cuscini in memory-foam sui jet widebody e un’illuminazione che favorisce il relax saranno presenti su tutta la flotta.

Ogni caratteristica del design è stata pensata prestando attenzione ai dettagli che contano di più per i viaggiatori. Come sempre, i passeggeri e i dipendenti Delta sono al centro di tutte le iniziative del vettore; questa trasformazione degli interni si basa su un ampio feedback e su ricerche condotte per creare un’esperienza a bordo che rifletta le aspettative e gli stili di vita in evoluzione.

I passeggeri che viaggeranno in Delta One scopriranno nuove poltrone caratterizzate da un tessuto morbido e traspirante, realizzato in misto lana e nylon, più leggero di quello attuale, che regola meglio la temperatura e permette così di riposarsi e rilassarsi a bordo. La poltrona è anche dotata di un confortevole poggiatesta. Sono inoltre previste poltrone Premium nelle altre cabine con fodere rinnovate in Delta Premium Select e First Class, e nuovi cuscini in memory foam per i passeggeri che viaggiano in Delta Comfort+ o Main Cabin sugli aerei widebody.

I sistemi di illuminazione sono stati appositamente progettati per creare un ambiente di bordo sereno e rilassante. Grazie all’illuminazione d’atmosfera studiata per ogni fase del volo, i passeggeri si sentiranno a proprio agio e si adatteranno meglio al loro fuso orario”, prosegue Delta.

“Ogni volo è diverso dall’altro, quindi ci siamo concentrati sulla creazione di soluzioni di illuminazione calde, tranquillizzanti e d’atmosfera che creassero un ambiente in cui i passeggeri potessero riposare e rilassarsi o rimanere produttivi a seconda delle loro esigenze”, ha dichiarato Parise. “Per l’imbarco, ci siamo concentrati sul ‘momento di decelerazione’: un’illuminazione calda e avvolgente che fa apparire la cabina spaziosa e più aperta. Al momento dei pasti, abbiamo messo in risalto tonalità che fanno pensare a una cena a lume di candela, rendendo i pasti più naturali e invitanti. Quando le luci si abbassano per dormire, prendiamo spunto dal tramonto per eliminare lentamente la luce blu e introdurre toni caldi e ambrati che ricordano il bagliore del calare del sole. Quando è il momento di svegliarsi, la cabina si illumina lentamente fino al mattino e alla luce del giorno”.

“Delta sta reimmaginando il modo in cui utilizza le tinte del proprio brand, puntando su una palette di colori più morbidi, caldi e moderni, con materiali naturali come la lana e accenti dei tradizionali colori Delta. Il design è fresco, pulito ed elegante e valorizza gli elementi principali del marchio Delta.

I passeggeri si sentiranno più a casa grazie a tocchi unici in tutta la cabina, tra cui la scelta accurata dei materiali nei touchpoint per i passeggeri, nonché i widget logo di Delta e le targhette dei posti a sedere che creano sottili distinzioni tra le cabine.

Anche le toilette di bordo saranno rinnovate con pareti luminose e una controparete di fronte allo specchio con il motivo Celestial Sky. Gli armadietti dei bagni saranno di un fresco e moderno colore blu azzurro. La pavimentazione è realizzata in materiale liscio con macchie di colore, per garantire una maggiore pulizia e una maggiore aderenza.

Il nuovo design delle cabine Delta debutterà per la prima volta su un aeromobile Boeing 757 narrowbody che inizierà a volare sulle rotte nazionali e internazionali a corto raggio nel corso del prossimo autunno. All’inizio del 2025, un Airbus A350 widebody comincerà ad operare con il nuovo design sulle rotte internazionali a lungo raggio. Nei prossimi anni, altri aeromobili verranno dotati del nuovo design di cabina in base alla programmazione e all’operatività del vettore.

Delta si impegna a rendere uniforme e aggiornata l’intera flotta con questo nuovo design. L’obiettivo è creare un’esperienza unica su tutta la flotta, non solo su un unico gruppo. Quando i passeggeri salgono a bordo, sanno cosa aspettarsi e cosa li aspetta, indipendentemente dal tipo di aereo con cui viene operato il volo”, conclude Delta.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)