News Brevi – 16.10.2024

AERONAUTICA MILITARE: IL TASK GROUP DEVIL FESTEGGIA LE 6.000 ORE DI VOLO DEI TORNADO – I Tornado italiani schierati nella base aerea di Ali al-Salem, in Kuwait, hanno conseguito le 6.000 ore di volo. Il Comandante dell’Italian National Contingent Command Air (IT NCC Air)/Task Force Air Kuwait, Colonnello Paolo Castelli, ha atteso l’atterraggio dei velivoli – tra questi, quello condotto da Lorenzo, al suo primo volo in teatro operativo – e ha consegnato ai piloti una bandiera italiana, immortalando il momento con qualche foto ricordo. Rivolgendosi ai militari presenti, ha espresso loro la piena soddisfazione per il traguardo raggiunto e ha rimarcato come l’attività svolta in questo delicato teatro operativo rappresenti il coronamento e la massima espressione delle capacità acquisite durante il lungo iter formativo e addestrativo che i piloti compiono presso le scuole e nei reparti di provenienza. Il Task Group”Devil” è stato tra i primi assetti operativi dell’Aeronautica Militare a essere impiegato in missioni di Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) nella missione Prima Parthica e a supporto dell’operazione Inherent Resolve (OIR). I “Devil” operano con velivolo A200C “Tornado”, assetto che, grazie alle sue capacità di proiezione e di interoperabilità, costituisce un assetto strategico e polivalente per le organizzazioni militari internazionali e per il comparto Difesa nazionale. Attraverso l’utilizzo del sofisticato POD da ricognizione aerotattica Recce Lite II, il Tornado è in grado di raccogliere una considerevole quantità di dati, in termini di immagini ad altissima risoluzione, dei punti di interesse richiesti dal Collection Management della ISR Division, operante nella Coalizione Internazionale. All’interno del contesto operativo dell’IT NCC AIR – TFA Kuwait, il sistema d’arma Tornado contribuisce quotidianamente a esprimere l’apporto dell’Italia alle funzioni di raccolta informativa. Opera, inoltre, anche per missioni addestrative di aerocooperazione con le forze aeree e di superficie, sia internazionali sia nazionali (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EUNAVFOR MED IRINI: IL FORCE COMMANDER IN VISITA A SIGONELLA – Il Force Commander di EUNAVFOR MED IRINI, Contrammiraglio Greco Prokopios Charitos, è stato in visita all’Aeroporto dell’Aeronautica Militare (AM) di Sigonella che è sede della Forward Operating Base (FOB) della Missione dell’Unione Europea. Durante l’incontro, il Comandante del 41° Stormo e dell’Aeroporto di Sigonella nonché Capo della FOB di Irini, Colonnello Stefano Spreafico, ha illustrato al Contrammiraglio Charitos le variegate realtà e potenzialità dell’Aeroporto siciliano. A seguire, sono state presentante dai rispettivi comandanti dei contingenti rischierati le capacità dei loro assetti. La breve visita è proseguita nella zona operativa dove sono stati visitati gli assetti che attualmente operano a supporto di IRINI: il velivolo P-72A del 41° Stormo, il velivolo BE350 della Germania, il M28-BIR della Polonia e il SW3C Merlin III del Lussemburgo. Al termine della visita il Contrammiraglio Charitos ha ringraziato il personale – italiano e straniero – che opera dall’Aeroporto di Sigonella per il prezioso supporto fornito. L’operazione IRINI ha come compito principale di attuare l’embargo sulle armi da e per la Libia deciso dalle Nazioni Unite nel 2011, sorvegliando i traffici lungo le rotte aree, marittime e terrestri. In caso di fondati sospetti su navi mercantili in rotta da o per la Libia, EUNAVFOR MED IRINI è autorizzata ad effettuare ispezioni in alto mare. Il Comando Aeroporto dell’Aeronautica Militare di Sigonella, gerarchicamente dipendente dal Comando Forze Mobilità e Supporto di Milano, ha il compito di fornire il supporto logistico-amministrativo ed i servizi tecnico-operativi agli Enti e Reparti rischierati ed in transito sull’omonimo Aeroporto, assicurando – senza soluzione di continuità – tutti i servizi necessari per il sicuro ed efficace svolgimento delle attività di volo. In aggiunta, è responsabile della fornitura dei servizi del traffico aereo all’interno della zona di controllo (CTR) di Catania, che comprende i cieli della Sicilia orientale, l’Aeroporto Militare di Sigonella e quelli civili di Catania-Fontanarossa e di Comiso (RG) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: CONCLUSO IL 1° CORSO SPERIMENTALE PER OPERATORI APR CLASSE MINI/MICRO – Si è svolto nelle scorse settimane a Sora (Frosinone), presso il 41° Reggimento IMINT “Cordenons” dell’Esercito Italiano, e si è concluso venerdì 11 ottobre, il 1° Corso “Sperimentale” per Operatori APR Basic/Advanced della Classe mini/Micro (m/M) condotto sinergicamente a cura di istruttori del Centro di Eccellenza APR dell’Aeronautica Militare e da personale dell’Esercito Italiano. Il corso, ideato da personale esperto del Centro di Eccellenza Aeromobili a Pilotaggio Remoto di Amendola (FG), è destinato alla formazione nello specifico settore APR degli operatori militari del comparto Difesa ed è suddiviso in due moduli, basic e advanced, della durata complessiva di 5 settimane (in modalità combinata in presenza e a distanza). Lo scopo è fornire ai neo-operatori le nozioni e le competenze pratiche per una efficace pianificazione e condotta di attività militari con aeromobili a pilotaggio remoto, rispettivamente in condizioni di visual line of sight (VLOS) e beyond visual line of sight (BVLOS), in linea con la normativa di settore civile e militare. Il nuovo percorso formativo rappresenta il culmine di un lavoro che ha condotto alla rivisitazione del syllabus per l’addestramento di operatori APR della Classe m/M necessaria all’ottimizzazione delle tempistiche per il raggiungimento delle qualifiche professionali, considerata la crescente esigenza capacitiva nel settore APRM che i moderni scenari di operazioni richiedono alle Forze Armate nazionali. Il Centro di Eccellenza Aeromobili a Pilotaggio Remoto di Amendola (FG) è un Ente dell’Aeronautica Militare a connotazione interforze posto alle dipendenze del 3° Reparto dello SMA. Polo di riferimento unico in ambito interforze per la materia APR, è composto da esperti del settore ed estende le proprie attività dall’addestramento basico e avanzato per il pilotaggio di sistemi APR e l’impiego dei loro sensori, al supporto atto a favorire lo sviluppo interforze del comparto attraverso il contributo alla conduzione di sperimentazioni, sviluppo di procedure e validazione di concetti connessi al loro impiego, assicurando così standardizzazione formativa e procedurale a garanzia della massima interoperabilità sia a livello interforze che inter-agenzia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

L’AVIAZIONE DEL FUTURO ALLA FIERA “ZEROEMISSION MEDITERRANEAN” – Droni per la sorveglianza aerea e il trasporto di merci, scooter volanti monoposto a decollo e atterraggio verticali, aerei a propulsione elettrica per la formazione dei futuri piloti. Sono questi i principali protagonisti di “Air Mobility Show”, seconda edizione del salone sulla mobilità aerea avanzata e il volo elettrico, inaugurata oggi alla Fiera di Roma nell’ambito di “ZeroEmission Mediterranean 2024”, la fiera internazionale dedicata alle tecnologie del fotovoltaico e delle energie rinnovabili. Sempre all’interno di questa fiera, oggi pomeriggio si svolgerà anche il convegno “Volo futuro” sulle prospettive dell’aviazione elettrica, mentre domani è prevista la “Roma Drone Conference 2024”, decima edizione della conferenza professionale sul settore dei droni e della mobilità aerea innovativa. “Roma ospita questo importante evento fieristico e congressuale sul futuro dei droni e dell’aviazione”, conferma Luciano Castro, direttore di Roma Drone Conference e di Air Mobility Show, “che vedrà i nostri cieli sempre più affollati di nuovi velivoli elettrici e senza equipaggio per il trasporto di merci e di passeggeri”. Diverse le novità che saranno presentate domani alla “Roma Drone Conference”. L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) illustrerà, con la partecipazione anche del direttore generale Alessio Quaranta, il nuovo Regolamento VCA (Vertical takeoff and landing Capable Aircraft), che disciplina le operazioni di volo con i nuovi velivoli a decollo e atterraggio verticali e definisce i requisiti per i futuri vertiporti. L’Aero Club d’Italia, alla presenza del direttore generale gen. Roberto Boi, annuncerà invece la normativa per l’utilizzo dei nuovi multicotteri pilotati per il volo da diporto sportivo, mentre D-Flight (gruppo ENAV) mostrerà come sarà riorganizzato il traffico aereo nei nostri cieli con l’imminente arrivo di droni e aerotaxi per il trasporto di merci e passeggeri. Il programma della conferenza sarà articolato in due sessioni: “L’Italia dei droni 2024: bilancio e prospettive del mercato UAS (Unmanned Aerial Systems)” e “Innovative Air Mobility in Italia: trasporto merci e passeggeri con UAS e eVTOL (Electric Vertical Take-Off and Landing)”. Prevista anche la presentazione in anteprima della ricerca di PwC Strategy& Italia sul mercato dei droni e della mobilità aerea avanzata. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.romadrone.it e www.airmobility.show.

ITA AIRWAYS: INFORMAZIONI SUI VOLI PER TEL AVIV – ITA Airways informa: “In virtù delle evoluzioni geopolitiche in Medio Oriente, a seguito delle raccomandazioni dell’Agenzia dell’Unione europea per la Sicurezza Aerea (EASA) e al fine di preservare la sicurezza dei propri passeggeri ed equipaggi, ITA Airways ha deciso di estendere la sospensione di tutti i voli da e per Tel Aviv fino al 30 novembre compreso. La situazione è in continua evoluzione. Vi preghiamo di verificare lo stato del volo nella sezione del sito Info Voli prima di recarvi in aeroporto”.

DELTA SOSPENDE I VOLI TRA NEW YORK-JFK E TEL AVIV FINO AL 31 MARZO – Delta informa: “I voli Delta tra New York-JFK e Tel Aviv saranno sospesi fino al 31 marzo, a causa del conflitto in corso nella regione. I clienti interessati dal cambio di programma riceveranno notifiche tramite l’app Fly Delta e le informazioni di contatto elencate nella loro prenotazione mentre queste cancellazioni vengono elaborate nel sistema Delta. Delta monitora costantemente l’ambiente di sicurezza in evoluzione e valuta le nostre operazioni in base alle linee guida sulla sicurezza e ai report di intelligence e comunicherà eventuali aggiornamenti se necessario. Come sempre, la sicurezza dei clienti e dell’equipaggio rimane fondamentale. I clienti devono essere preparati a possibili modifiche al TLV flight schedule di Delta, comprese ulteriori cancellazioni su base continuativa. È stato emesso un travel waiver per tutti i clienti che hanno prenotato un viaggio da/per TLV prima del 31 marzo 2025”.

SAAB PRESENTA IL SENSORE SIRIUS COMPACT L20C – Saab ha presentato il Sirius Compact L20C, una nuova aggiunta alla Sirius Compact tactical Electronic Warfare (EW) sensor family di Saab a un evento a Norimberga, Germania. Questo nuovo Communications–Electronic Support Measures (C-ESM) sensor può rilevare, classificare, localizzare e tracciare segnali di comunicazione o i segnali dei droni. Saab offre quindi un sistema di sensori moderno e compatibile con la NATO che fornisce un elevato grado di flessibilità operativa nel campo della ricognizione elettromagnetica. Il sensore L20C è in grado di funzionare da remoto. La filosofia di progettazione del sensore segue i principi della Software Defined Defence: vale a dire interfacce dati standardizzate che consentono un’integrazione senza soluzione di continuità nei Command & Control (C2) systems.

LoGisma EDITORE PRESENTA “L’INGEGNERE OPERATIVO. UNA VITA IN AZZURRO” – LoGisma Editore informa: “Seganaliamo l’uscita di un nuovo libro edito dalla Casa editrice LoGisma: “L’ingegnere operativo. Una vita in azzurro”. Parte del ricavato dalla vendita dell’opera sara devoluta in beneficenza. Si tratta di un’opera autobiografica, ma esplicitamente pensata per essere un libro di formazione, dove l’Autore, Maurizio Pennarola (Generale dell’Aeronautica Militare oggi nella Riserva, laureato in Ingegneria e Scienze Politiche con due Master in Relazioni internazionali e Difesa Cibernetica) dedica il resoconto della propria vita ai giovani, soprattutto in età scolare e lo fa per stimolare in loro il massimo impegno. Impegno che è una ricetta sempre vincente in tutte le circostanze della vita. L’autobiografia di Maurizio Pennarola ha una curiosità editoriale: è stata in gran parte scritta a quattro mani, con l’ausilio delle testimonianze dei genitori, degli amici e dei colleghi e superiori coi quali l’Autore ha lavorato negli anni. Una specifica modalità di redazione che giustifica l’apprezzamento ricevuto per il suo lavoro da parte di altri, a conferma delle positive analisi e delle metodologie operative adottate dal protagonista. Egli si rivolge in modo particolare agli studenti e a tutti i giovani che si apprestano ad affrontare le sfide della vita, perché il libro ci racconta una vita piena di studio ed aggiornamento professionale, dall’Accademia Aeronautica ai ruoli di comando, sempre basata sullo studio, sulla costante preparazione, tanta applicazione e dedizione. Lungo tutto l’arco della sua vita, i concetti di studio, apprendimento e aggiornamento professionale sono chiavi risolutive di qualsiasi problema, e in qualunque circostanza. Ne risulta un libro singolare dove la vita e le opere del protagonista, definito proprio dai colleghi un “ingegnere operativo”, dimostrano l’importanza della guida preparata ed educata, che massimizza le potenzialità del gioco di squadra. Quale naturale conseguenza nel libro non mancano sinceri elogi a colleghi e gregari, che hanno reso ogni compito meno gravoso e hanno consentito di raggiungere risultati sempre corali e importanti. Né manca, in ultima analisi, il pensiero anche ai giovani meno fortunati, dato che parte del ricavato andrà a due associazioni: ONFA (Opera Nazionale Figli degli Aviatori), che sostiene i figli dei militari A.M. scomparsi e l’ANAFIM (Associazione Nazionale per l’Assistenza ai Figli Minorati di dipendenti ed ex dipendenti militari e civili del Ministero della Difesa)”.

EMIRATES PROSEGUE IL SUO SUPPORTO AL CRICKET – Emirates informa: “Alla ICC Women’s T20 World Cup di quest’anno, Emirates sta aiutando le giocatrici a raggiungere il successo con il suo supporto al 100% Cricket Future Leaders Programme, che mira a fornire maggiori opportunità di sviluppo di livello mondiale alle aspiranti leader femminili nello sport. La 100% Cricket Campaign è dedicata alla promozione del cricket femminile, sin dal suo lancio alla ICC Women’s T20 World Cup 2020, con lo scopo di cambiare le percezioni, creare eroi ed entusiasmo e supportare le donne nel cricket. Per supportare la missione del Future Leaders Programme, quest’anno Emirates offrirà tariffe e sconti esclusivi all’attuale gruppo che prende parte al programma di 10 mesi, consentendo connessioni a opportunità di apprendimento uniche al di fuori dei loro paesi di origine, oltre a mettere i partecipanti in contatto con mentori per aiutare a costruire la prossima generazione di leader femminili nel cricket. La ICC Women’s T20 World Cup 2024, già nella sua fase a eliminazione diretta, si svolgerà nella sede centrale della compagnia aerea degli Emirati Arabi Uniti, con partite giocate a Dubai e Sharjah. La compagnia aerea sta inoltre interagendo con i fan durante tutto il torneo con il personale di cabina che si aggira per le partite, oltre ad altre attivazioni in loco. Emirates ha ribadito il suo impegno per il cricket estendendo la sua partnership globale con l’ICC all’inizio di quest’anno, che vedrà la compagnia aerea supportare 28 eventi maschili e femminili dell’ICC fino al 2031, tra cui la Cricket World Cup, la T20 World Cup e il Champions Trophy. Insieme al brand e all’esposizione mediatica per i fan del cricket in tutto il mondo, Emirates trasporta anche gli arbitri agli eventi internazionali come Global Partner dell’ICC. Il brand Emirates è inoltre altamente visibile in tutti gli eventi principali”.

RAYTHEON OTTIENE LA FULL-RATE PRODUCTION APPROVAL PER L’SM-3® Block IIA – Raytheon, un’azienda RTX, ha avviato la full-rate production per lo Standard Missile-3 Block IIA, convalidando la maturità di progettazione del programma in mezzo alla crescente domanda del prodotto da parte degli Stati Uniti e dei partner alleati. L’SM-3 Block IIA production milestone ha spianato la strada a un contratto da 1,9 miliardi di dollari dalla U.S. Missile Defense Agency nel luglio 2024 sia per il governo degli Stati Uniti che per il Ministero della Difesa giapponese. SM-3 Block IIA, creato in un programma di sviluppo cooperativo storico tra MDA, Ministero della Difesa giapponese e i loro partner industriali (Raytheon e industria giapponese), è il primo MDA-procured program a raggiungere questa pietra miliare nella produzione. SM-3 Block IIA presenta motori a razzo più grandi e una testata cinetica migliorata rispetto ai suoi predecessori. Il lavoro nell’ambito di questo contratto verrà svolto presso le strutture Raytheon a Tucson, Arizona e Huntsville, Alabama, con completamento entro febbraio 2031.