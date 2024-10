Si è conclusa con grande successo la prima edizione della “Aeronautica Militare Balloon Cup”, che si è svolta dal 11 al 13 ottobre presso l’aeroporto militare di San Damiano, sede del Distaccamento Aeronautico di Piacenza. “La cerimonia di premiazione e chiusura ha celebrato non solo i vincitori, ma anche l’incredibile afflusso di pubblico.

Durante le tre giornate, oltre 30.000 persone hanno affollato l’evento, con picchi di presenze il sabato e la domenica. Oltre alle emozionanti gare di mongolfiere a gas e ad aria calda, che hanno visto coinvolti 10 team di piloti internazionali, oltre 1.500 visitatori hanno avuto l’opportunità di provare l’emozione del volo grazie alle ascensioni vincolate, e ancor più entusiasti si sono cimentati nei laboratori creativi, realizzando 1.100 mini mongolfiere e 1.200 aquiloni.

Una iniziativa promossa dal Ministero della Difesa e organizzata da Difesa Servizi in collaborazione con l’Aeronautica Militare, l’Aeroclub di Pavullo e il supporto tecnico di Aeronord aerostati.

La manifestazione ha preso ufficialmente il via venerdì pomeriggio con la cerimonia di apertura, moderata dalla giornalista Benedetta Delogu, che ha guidato il pubblico attraverso una successione di interventi rilevanti. Il Tenente Colonnello Salvatore Occini, comandante del Distaccamento Aeroportuale di Piacenza insieme al sindaco di San Giorgio Piacentino, Donatella Alberoni, hanno sottolineato l’importanza di eventi come la Balloon Cup per il rafforzamento dei legami tra le forze armate e la comunità locale”, afferma l’Aeronautica Militare.

L’amministratore delegato di Difesa Servizi, Luca Andreoli, in occasione della cerimonia di apertura ha sottolineato: “Difesa servizi crede in queste iniziative destinate e pensate per la collettività. Noi la storia e le emozioni del volo vogliamo raccontarle attraverso le mongolfiere, primo strumento con cui l’uomo ha esplorato la terza dimensione, lo facciamo guardando al futuro, che è già presente, la stratosfera. I visitatori oltre a partecipare alle iniziative dell’evento potranno ammirare le bellezze dell’Italia da un punto di vista diverso: dal cielo. Questo rientra in un percorso che Difesa Servizi ha intrapreso insieme a stakeholder come Agenzia del Demanio, Ministero del Turismo ed Enit – agenzia nazionale del turismo, che si chiama “Valore Paese Italia”, attraverso cui raccontiamo e valorizziamo tutte le bellezze del nostro Paese.“

Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, ha evidenziato quanto le “iniziative come questa permettono di far conoscere al grande pubblico l’Aeronautica Militare e quello che quotidianamente svolge al servizio del Paese. Se siamo qui oggi ad apprezzare questo bellissimo spettacolo, è anche perché l’Aeronautica Militare e la Difesa ci sono ogni giorno a difendere uno dei valori fondamentali: la libertà”. Il Generale Goretti ha poi continuato: “Abbiamo messo a disposizione l’aeroporto militare di Piacenza, un reparto importante per l’Aeronautica Militare anche al fine di valorizzare il patrimonio storico della Forza Armata, perché apprezzando quello che siamo stati, possiamo affrontare al meglio le sfide del futuro. Lo vediamo qui, le mongolfiere rappresentano gli albori del volo, da quel volo siamo cresciuti e siamo arrivati fino ad oggi con il volo umano spaziale sulla ISS. Siamo fieri di promuovere eventi come questo. Abbiamo voglia di farci conoscere soprattutto dai giovani che rappresentano il futuro di questo Paese. Li invitiamo ad essere curiosi e a chiedere ad ogni singolo appartenente dell’Aeronautica Militare quale è il suo lavoro che svolge ogni giorno. Rimarrete entusiasti e scoprirete che è una delle professioni più belle che ci siano, quelle legate al mondo del volo”.

“Numerose le iniziative che nella tre giorni dedicata al mondo del volo hanno visto l’Aeronautica Militare protagonista: dai simulatori ludici dei velivoli delle Frecce Tricolori e dell’Eurofighter agli oculus, visori che hanno permesso di usufruire di diversi contenuti legati al volo nell’ambito della realtà virtuale, passando per i velivoli in mostra statica come T-346A, Eurofighter, Tornado, HH-212, HH-139, il mock up del MB339PAN, fino alla rievocazione storica di Campo 100. I sorvoli dei velivoli Tornado ed F-35A del 6° Stormo, l’Eurofighter del 51° Stormo, la formazione Legend e l’esibizione del programma acrobatico delle Frecce Tricolori hanno emozionato ed incantato il pubblico presente. A suscitare forte interesse anche l’incontro con gli astronauti della missione AX-3 con il Colonnello Walter Villadei che ha raccontato insieme ai suoi colleghi le attività svolte in orbita a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Grande partecipazione nella giornata conclusiva per l’esibizione della Fanfara del Comando della Squadra Aerea e 1^ Regione Aerea Milano e l’incontro con le Farfalle azzurre, la squadra di ginnastica ritmica che ha portato a casa una medaglia di bronzo alle ultime olimpiadi di Parigi.

Il Generale di Brigata Aerea Urbano Floreani, Capo del Reparto Comunicazione dell’ Aeronautica Militare, ha portato il saluto e la soddisfazione per il successo dell’evento espressa dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, sottolineando l’importanza di iniziative come la Balloon Cup nel promuovere la cultura aeronautica e il legame tra l’Aeronautica Militare e il territorio.

Salutati con particolare affetto anche gli equipaggi dell HH-139 del 15° Stormo di Cervia presenti all’evento insieme al personale del 118, che hanno fornito un prezioso contributo nel portare soccorso proprio alla popolazione dell’Emilia-Romagna colpita recentemente da una violenta alluvione.

Un evento che ha evidenziato anche la generosità del pubblico nei confronti della Fondazione Buzzi, grazie alle donazioni che hanno trasformato il volo di tante mongolfiere in un contributo concreto per la realizzazione di una nuova Shock Room dell’Ospedale pediatrico Buzzi.

L’appuntamento è per la seconda edizione della “Aeronautica Militare Balloon Cup – dalla mongolfiera alla stratosfera” nel 2025″, conclude l’Aeronautica Militare.

(NdR: Md80.it era presenta durante la seconda giornata dell’evento. A breve seguirà il reportage sul nostro Portale).

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)