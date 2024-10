Qantas potenzia il suo international network

Qantas sta potenziando la sua rete internazionale con nuovi aeromobili e una nuova destinazione, nonché modifiche allo schedule che utilizzeranno meglio la flotta e supporteranno la crescente domanda dei clienti nei mercati chiave dell’Asia Pacifico e degli Stati Uniti.

“Da febbraio 2025, la compagnia aerea aggiungerà circa 220.000 posti al suo network internazionale in 12 mesi rispetto al suo programma attuale. Ciò è reso possibile dal lancio della sua nuova rotta Brisbane-Palau, dal ritorno di due Airbus A380 dopo la manutenzione e le modifiche alla cabina, nonché dall’arrivo di più aeromobili A220 di nuova generazione per QantasLink.

I cambiamenti vedranno Qantas aumentare la capacità verso gli Stati Uniti del 13%, offrendo il 30% in più di posti premium per i clienti sui voli a lungo raggio con il ritorno di più A380 nel network dal prossimo agosto. I clienti trarranno vantaggio dal ritorno del Boeing 787 Dreamliner della compagnia aerea a Brisbane, con l’opzione Premium Economy e più posti quando viaggiano verso Los Angeles e Auckland.

Sulla rotta Melbourne-Dallas i voli aumenteranno da tre a quattro a settimana, dal 6 febbraio 2025. Sulla rotta Sydney-New York (via Auckland) i voli saranno ridotti da sei a cinque a settimana dal 6 febbraio 2025.

Il Boeing 787 Dreamliner tornerà sulla rotta Brisbane-Los Angeles, più che raddoppiando la capacità dei posti premium e offrendo ai clienti la scelta aggiuntiva della Premium Economy. I voli giornalieri saranno operati da un mix di aeromobili A330 e 787, a partire dall’11 agosto 2025.

L’A380 riprenderà sulla rotta Sydney-Dallas per la prima volta da prima del COVID. I voli giornalieri saranno operati da un mix di aeromobili A380 e 787, a partire dall’11 agosto 2025

La compagnia aerea ha anche annunciato che aggiungerà Palau alla sua mappa per la prima volta, operando voli settimanali da Brisbane all’isola del Pacifico con i suoi aeromobili Boeing 737.

Il servizio, noto come “Palau Paradise Express”, opererà come parte di un contratto assegnato a Qantas dal governo federale e contribuirà a mantenere forti legami commerciali e turistici tra Australia e Palau. La rotta dovrebbe iniziare nei prossimi mesi e i voli saranno in vendita nelle prossime settimane”, afferma Qantas Group.

“Il nuovo velivolo A220 di QantasLink farà il suo debutto sul network internazionale, quando la compagnia aerea inizierà a volare tra Darwin e Singapore a marzo. Originariamente previsto per il lancio con l’Embraer E190, il più grande A220 da 137 posti opererà cinque volte a settimana, offrendo oltre 70.000 posti sulla rotta ogni anno.

QantasLink ha preso in consegna i primi quattro dei 29 A220, che stanno sostituendo costantemente la sua flotta Boeing 717 di lunga data, come parte del programma di rinnovo della flotta di Qantas Group. Con quasi il doppio dell’autonomia dei 717, l’A220 può volare tra due punti qualsiasi in Australia e apre opportunità per nuove rotte internazionali a corto raggio, come Darwin-Singapore. L’aereo è attualmente operativo su una serie di rotte domestiche e regionali.

Da metà giugno 2025, Qantas cesserà di volare tra Sydney e Seoul, mentre Jetstar aumenterà i voli da quattro a settimana a giornalieri. Questo scambio si tradurrà in un aumento complessivo dei posti tra le città e servirà meglio la forte domanda per per la rotta.

I clienti che hanno già prenotato voli con modifiche di programma saranno contattati direttamente nei prossimi giorni”, prosegue Qantas Group.

Il CEO di Qantas Group International, Cam Wallace, afferma: “Siamo così entusiasti di offrire ai nostri clienti oltre 220.000 posti aggiuntivi sul nostro network, una nuova destinazione internazionale e il nostro nuovo velivolo A220 per i nostri voli Singapore-Darwin, che saranno i primi del loro genere a partire da Singapore. Non vediamo l’ora di vedere tornare nei cieli più A380 e di offrire più posti premium ai clienti da prenotare per alcune delle nostre popolari destinazioni internazionali. Come parte del nostro storico programma di rinnovo della flotta, questi cambiamenti riguardano l’avere il velivolo giusto sulla rotta giusta e rispondere alla crescente domanda dei clienti. Uno dei vantaggi della nostra dual brand strategy è la flessibilità che abbiamo con le nostre flotte combinate Qantas e Jetstar. Qantas ha lanciato voli per Seoul dopo la pandemia e, ora che la domanda si è normalizzata, è cresciuto notevolmente come leisure market, aprendo una grande opportunità per Jetstar di aumentare le sue frequenze e consentire a Qantas di ridistribuire i suoi aeromobili su altre rotte in cui stiamo riscontrando una forte domanda. Questa crescita è una buona notizia per il nostro personale e ci consente anche di offrire più scelta ai nostri clienti che viaggiano sulla rete di Qantas”.

(Ufficio Stampa Qantas Group)