Embraer apriraà una nuova MRO facilities per commercial jets negli Stati Uniti

Embraer ha annunciato oggi l’espansione negli Stati Uniti del suo maintenance, repair and overhaul (MRO) services network, per supportare la crescente flotta E-Jets, con l’apertura di un nuovo Embraer owned service center presso Perot Field Alliance Airport, Fort Worth, Texas.

In collaborazione con la città di Fort Worth, la contea di Denton e lo Stato del Texas, Embraer prevede di iniziare le operazioni in un hangar esistente all’inizio del secondo trimestre 2025, mentre costruirà un secondo hangar che dovrebbe essere completato entro il 2027. Con le nuove strutture, la capacità di Embraer di servire gli E-Jets customer aumenterà del 53% negli Stati Uniti. L’investimento raggiungerà fino a 70 milioni di dollari e si prevede che creerà circa 250 nuovi posti di lavoro nel settore dell’aviazione in Texas.

“Siamo entusiasti di ricevere l’approvazione finale per questa importante espansione del nostra MRO business che supporta il nostro continuo investimento nel mercato statunitense”, ha affermato Carlos Naufel, presidente e CEO di Embraer Services & Support. “Abbiamo un rapporto di lunga data con lo Stato del Texas e non vediamo l’ora di collaborare con Hillwood ad Alliance. L’apertura di questo nuovo centro di assistenza creerà centinaia di posti di lavoro altamente qualificati in un segmento vitale per l’industria aeronautica”.

Il nuovo Fort Worth service center verrà aggiunto al global network di Embraer, che comprende 80 authorized centers e 12 owned service centers in tutto il mondo.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Embraer, leader mondiale nell’aviazione, al Perot Field Fort Worth Alliance Airport e nel Nord Texas”, ha affermato Ross Perot, Jr, Presidente e CEO di Hillwood. “Questa nuova struttura porterà 250 posti di lavoro di alta qualità a Fort Worth e nel Nord Texas, rafforzando ulteriormente il ruolo della nostra regione come hub chiave per l’innovazione aerospaziale e garantendo al contempo che Embraer possa supportare in modo efficiente la sua flotta in espansione di jet commerciali negli Stati Uniti. Siamo orgogliosi di far parte di questo entusiasmante nuovo capitolo della loro crescita”.

“Siamo entusiasti che Embraer abbia scelto Fort Worth e Perot Field Fort Worth Alliance Airport per la sua nuova aircraft facility”, afferma Robert Allen, President & CEO, Fort Worth Economic Development Partnership. “Collaborando strettamente con Hillwood e il team di Embraer durante l’intero processo, questo progetto rappresenta una chiara testimonianza del solido settore aerospaziale e della difesa di Fort Worth. Siamo entusiasti di vedere l’impatto duraturo che avrà sul settore e sulla continua crescita della nostra comunità”.

(Ufficio Stampa Embraer)