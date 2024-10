Etihad Airways abbraccia l’innovazione digitale con la nuova tecnologia Skypad

Etihad Airways sta lanciando Skypad, un innovativo strumento digitale progettato per migliorare l’esperienza in volo per i passeggeri.

“Sviluppato internamente dal Digital Transformation and Innovation team di Etihad, Skypad rappresenta un significativo passo avanti verso un personalised, efficient air travel service.

L’equipaggio di cabina che presta servizio nelle cabine premium ha iniziato a ricevere tablet dotati dell’applicazione SkyPad e altri strumenti chiave. Questi dispositivi consentono ai membri dell’equipaggio di accedere agli aggiornamenti di volo in tempo reale, assicurando che le esigenze di ogni ospite siano anticipate e affrontate tempestivamente”, afferma Etihad Airways.

“In Etihad, ci impegniamo ad adottare una tecnologia che migliori il viaggio dei nostri ospiti”, ha affermato Turky Alhammadi, Director of Product Development & Hospitality at Etihad Airways. “Skypad incarna la nostra dedizione all’eccellenza, unendo l’innovazione alla nostra ospitalità di fama mondiale”.

“La Meal Order Taking feature di Skypad consente all’equipaggio di cabina di prendere e completare gli ordini con passaggi minimi, garantendo un’esperienza culinaria più fluida per i passeggeri. Il real-time inventory tracking del sistema consente una gestione precisa delle risorse di bordo, riducendo gli sprechi e migliorando gli sforzi di sostenibilità”, prosegue Etihad Airways.

“L’introduzione di Skypad segna un nuovo capitolo nell’evoluzione del nostro servizio”, ha aggiunto Alhammadi. “Stiamo lavorando costantemente a nuove funzionalità per rendere questo strumento ancora più efficace, sempre con l’obiettivo di offrire un’esperienza per gli ospiti senza pari”.

“Etihad Airways si impegna a sviluppare costantemente Skypad. I miglioramenti futuri si concentreranno sull’ulteriore personalizzazione dell’esperienza degli ospiti e sull’ampliamento delle capacità del sistema.

Guardando più avanti, Etihad immagina un’esperienza completamente connessa in tutti i punti di contatto degli ospiti, in volo e a terra. Questo ambizioso obiettivo mira a creare un seamless journey per i passeggeri, dalla prenotazione all’arrivo alla destinazione finale.

Mentre Etihad continua a innovare nell’aviation technology, i passeggeri possono aspettarsi un’esperienza di viaggio in continua evoluzione e senza soluzione di continuità che stabilisce nuovi standard nel settore”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)