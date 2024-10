Il settore dell’aviazione avanza verso il net-zero carbon emissions goal all’ICAO Stocktaking Event

Con il supporto dell’ICAO, il settore dell’aviazione globale ha continuato i suoi sforzi per raggiungere net-zero carbon emissions entro il 2050.

Il 2024 ICAO Long-Term Aspirational Goal (LTAG) Stocktaking, il sesto evento di questo tipo dell’ICAO, ha riunito circa 400 partecipanti la scorsa settimana per scambiare competenze, presentare progetti di successo e identificare le priorità in risposta all’urgente necessità di azioni sulla decarbonizzazione nel settore dell’aviazione.

L’evento di quattro giorni, tenutosi presso la sede centrale dell’ICAO di Montréal, ha visto la partecipazione di 90 relatori in rappresentanza di una vasta gamma di parti interessate, tra cui governi, settori dell’aviazione e dell’energia, istituti di ricerca, start-up, istituzioni finanziarie e organizzazioni della società civile.

“Ci riuniamo per affrontare una delle sfide più significative dell’aviazione: raggiungere net-zero carbon emissions entro il 2050. Siamo qui per condividere i progressi, imparare gli uni dagli altri e tracciare il nostro percorso futuro. Questo evento di Stocktaking rappresenta un altro passo importante nel nostro viaggio verso questo ambizioso obiettivo”, ha osservato Salvatore Sciacchitano, President of the ICAO Council.

L’evento ha coperto un’ampia gamma di argomenti cruciali. Le discussioni del panel si sono concentrate sugli ultimi sviluppi nelle tecnologie aeronautiche, sull’uso dell’idrogeno nell’aviazione, sui miglioramenti operativi e sulle infrastrutture aeroportuali. Diverse sessioni sono state inoltre dedicate ai SAF, affrontando politiche, partnership, certificazione sostenibile, contabilità, supporto all’implementazione e finanziamenti. I temi comuni includevano l’importanza di coinvolgere tutte le parti interessate e il ruolo dell’ICAO nello sviluppo di politiche armonizzate a supporto della transizione energetica.

L’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar ha sottolineato l’importanza di mettere in mostra l’impegno del settore dell’aviazione per la sostenibilità: “Dobbiamo aumentare la nostra sensibilizzazione sui nostri sforzi e successi, evidenziando l’aviazione come un settore responsabile, con percorsi concreti verso emissioni nette zero e dando priorità al settore dell’aviazione nelle menti dei decisori politici e decisionali a tutti i livelli di governo”.

L’evento ha anche evidenziato l’ICAO Global Framework for Sustainable Aviation Fuels (SAF), Lower Carbon Aviation Fuels (LCAF) e altre fonti di energia più pulite per l’aviazione. Le discussioni hanno monitorato i progressi della Roadmap dell’ICAO sull’implementazione di queste iniziative, con il lancio di strumenti che tracciano i progressi del Global Framework nei suoi quattro Building Blocks.

L’evento ha presentato l’ICAO Finvest Hub, una nuova iniziativa per collegare i progetti di decarbonizzazione dell’aviazione con potenziali investitori. Sottolineando che sarà dotato di un database completo di finanziamenti e fonti di finanziamento, il Segretario generale dell’ICAO Juan Carlos Salazar ha osservato che “l’ICAO Finvest Hub è il nostro contributo per facilitare il finanziamento per la decarbonizzazione del settore dell’aviazione”. L’Hub è progettato per semplificare la grande quantità di informazioni disponibili, rendendole più accessibili agli sviluppatori di energia, ai produttori di carburante e ai gestori delle infrastrutture energetiche, promuovendo al contempo la cooperazione sui meccanismi di mitigazione del rischio per la pianificazione dei progetti in fase iniziale.

Le discussioni si sono inoltre concentrate sull’ICAO Assistance, Capacity Building and Training for SAF (ACT-SAF) programme, che contribuirà ad accelerare la fornitura di supporto all’implementazione dove è più necessario. Il programma ACT-SAF comprende oltre 200 partner, promuovendo iniziative chiave in materia di formazione, studi di fattibilità, implementazione aziendale e supporto continuo per la produzione SAF. L’ICAO sta attivamente sostenendo partnership espanse tramite ACT-SAF per garantire una transizione verde inclusiva per l’aviazione globale.

Mentre il settore dell’aviazione progredisce verso il suo obiettivo di emissioni nette zero per il 2050, eventi come l’ICAO LTAG Stocktaking continueranno a essere determinanti nel promuovere la collaborazione, condividere conoscenze e accelerare l’implementazione di soluzioni sostenibili in tutto il settore. Lo Stocktaking informerà in particolare le discussioni tra i 193 Stati membri dell’ICAO alla prossima sessione dell’Assemblea dell’ICAO, che si terrà a Montréal nel settembre 2025.

(Ufficio Stampa ICAO)