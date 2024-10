United Airlines annuncia i risultati finanziari del terzo trimestre 2024

United Airlines (UAL) ha comunicato i risultati finanziari del terzo trimestre 2024. “La compagnia ha riportato pre-tax earnings di 1,3 miliardi di $, con pre-tax margin dell’8,7%; adjusted pre-tax earnings pari a 1,4 miliardi di $, con adjusted pre-tax margin del 9,7%. La compagnia ha inoltre ottenuto diluted earnings per share di 2,90$; adjusted diluted earnings per share di 3,33$, in anticipo rispetto alle previsioni del terzo trimestre 2024 fornite all’inizio del trimestre di $2,75 – $3,25.

La compagnia ha prodotto solidi risultati finanziari e operativi nel trimestre. Come previsto, i trend dei ricavi sono migliorati poiché il settore ha raggiunto un punto di svolta nel trimestre con capacità non redditizie in uscita dal mercato. I domestic unit revenue sono stati positivi anno su anno ad agosto e settembre. La domanda continua a essere forte per il prodotto United: i corporate revenues sono aumentati del 13% anno su anno a settembre, nel trimestre i premium revenues hanno continuato a rimanere resilienti e sono aumentati del 5% anno su anno, i ricavi della Basic Economy sono aumentati del 20% anno su anno”, afferma United.

“Apprezzo l’intero team United che si è unito per prendersi cura dei nostri clienti gestendo una compagnia aerea sicura e puntuale quest’estate”, ha affermato il CEO di United Airlines, Scott Kirby. “Come previsto, la capacità improduttiva ha abbandonato il mercato a metà agosto e abbiamo visto un chiaro punto di svolta nei nostri trend di fatturato, che hanno spinto United a superare le aspettative del terzo trimestre. Un’estate 2024 prospera è solo l’inizio, poiché la nostra migliore esperienza cliente, combinata con United Next, posiziona la compagnia aerea al vertice del settore per il prossimo futuro”.

Capacità in aumento del 4,1% rispetto al terzo trimestre 2023.

Total operating revenue pari a $14,8 miliardi, +2.5% rispetto al terzo trimestre 2023.

Pre-tax earnings pari a $1,3 miliardi, con pre-tax margin dell’8,7%; adjusted pre-tax earnings pari a $1,4 miliardi, con adjusted pre-tax margin del 9,7%.

Net income pari a $1,0 miliardi; adjusted net income pari a $1,1 miliardi.

Diluted earnings per share di $2,90; adjusted diluted earnings per share di $3,33.

(Ufficio Stampa United Airlines – Photo Credits: United Airlines)