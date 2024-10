Cathay Pacific presenta Aria Suite

Cathay Pacific informa: “Cathay Pacific ha presentato ufficialmente il nuovo Boeing 777-300ER che presenta all’interno le tre classi di volo rinnovate – la nuova Business Class Aria Suite e le ammodernate cabine di Premium Economy e di Economy Class – che venerdì 18 ottobre ha presidiato i cieli di Hong Kong volando verso Pechino.

L’hangar della Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited (HAECO) presso l’Aeroporto Internazionale di Hong Kong è stato il palcoscenico del lancio di questa importante novità, a cui hanno partecipato ospiti illustri, stimati clienti e soci Cathay, giornalisti e dipendenti Cathay“.

“Questa novità conferma ulteriormente il desiderio e il costante impegno della Compagnia di bandiera di Hong Kong di offrire un’esperienza di volo premium a tutti i suoi passeggeri che, d’ora in avanti, potranno rilassarsi nelle nuove classi di volo: le tre novità, infatti, saranno implementate progressivamente su altre rotte regionali e a lungo raggio”, prosegue Cathay Pacific.

Lavinia Lau, Chief Customer and Commercial Officer di Cathay Group, ha affermato: “In Cathay crediamo nel far progredire le persone nella vita e questo scopo va oltre il semplice trasporto dei clienti verso le loro destinazioni. Inoltre siamo profondamente intrecciati con l’identità di Hong Kong come hub dell’aviazione globale. Per consolidare il nostro ruolo sia nel settore che nella comunità, abbiamo impegnato un investimento significativo di oltre 100 miliardi di HK$ nei prossimi sette anni nella nostra flotta, nei prodotti di cabina, nelle lounge e nella leadership digitale e di sostenibilità, riflettendo la nostra fiducia nella crescita a lungo termine di Hong Kong e nella sua posizione di attore chiave nell’aviazione globale.

Come parte di questa evoluzione, siamo entusiasti di presentare novità a bordo nei prossimi tre anni per migliorare l’esperienza di volo per i nostri clienti. Innanzitutto, stiamo lanciando le nostre nuovissime cabine Business e Premium Economy e una cabina Economy rinnovata sul nostro Boeing 777-300ER ristrutturato. A queste seguirà una nuova esperienza di First Class leader al mondo a bordo dei nostri 777-9 e un nuovissimo prodotto di Business Class con letto piatto sui nostri Airbus A330. Attraverso i nostri investimenti in aeromobili all’avanguardia, tecnologia innovativa e strutture all’avanguardia, ci impegniamo a superare le aspettative, in aria, a terra e in ogni esperienza che creiamo”.

“Nell’attesissima Aria Suite, Cathay Pacific ha messo l’esperienza del cliente al centro dello sviluppo del design e della concezione della sua nuova Business Class. L’arte e la maestria artigianale sono state impiegate in ogni dettaglio per creare un’esperienza olistica e immersiva in cui comfort, privacy e lo spazio personale sono completamente reinventati per i clienti. Il risultato è un viaggio in volo intuitivo e senza sforzo”, conclude Cathay Pacific.

(Ufficio Stampa Cathay Pacific – Photo Credits: Cathay Pacific)