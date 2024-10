News Brevi – 21.10.2024

TARANTO, SCUOLA VOLONTARI AM: GIURANO I 475 AVIERI DEL 28° CORSO LADONE II – Venerdì 18 ottobre, presso la Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare di Taranto (SVAM), alla presenza del Comandante del Comando Scuole dell’A.M./3ª Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, si è svolto il giuramento dei Volontari in Ferma Iniziale (VFI) del 28° Corso “Ladone II” – 2° incorporamento del 2024. L’evento, al quale hanno partecipato le più importanti autorità civili, militari e religiose della città, ha visto i 475 frequentatori VFI giurare davanti ai numerosissimi famigliari i quali, giunti da ogni parte d’Italia, hanno condiviso con i giovani Avieri una cerimonia ricca di emozioni. L’atto solenne di fedeltà alla Repubblica Italiana, espresso tramite la formula del “Lo Giuro!”, si è svolto nello storico piazzale dell’Idroscalo “Luigi Bologna” dove si sono susseguiti momenti suggestivi arricchiti dalla lettura della “Preghiera dell’Aviatore” da parte del Capo Corso e dal rilascio di un Orifiamma contenente i nomi dei 475 frequentatori, a simbolo del volo che i protagonisti della giornata si sono accinti a spiccare. La cerimonia si è conclusa con il tradizionale lancio del copricapo da parte degli Avieri che successivamente hanno potuto abbracciare parenti e amici. La SVAM è l’unico polo formativo e addestrativo nazionale che provvede alla formazione basica militare e morale del personale di Truppa destinato a prestare servizio in Aeronautica Militare, nonché alla relativa istruzione professionale specifica. La Scuola dipende dal Comando Scuole dell’A.M./3^ Regione Aerea, uno dei tre Comandi di Vertice della Forza Armata che ha il compito di assicurare la selezione, il reclutamento, la formazione militare, culturale e professionale del personale dell’Aeronautica e l’addestramento al volo (a livello internazionale), attraverso lo studio e l’adozione di innovative metodologie didattiche e addestrative focalizzate sul discente e informate ad innovazione, creatività, ottimizzazione delle risorse umane e materiali, eco-sostenibilità, costante confronto con istituzioni e territorio al servizio della collettività (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL RACSA DI PRATICA DI MARE OSPITA IL 1° SEMINARIO DEL COMPARTO DAMI – Un’aria carica di elevata professionalità e grandi aspettative è quella che si è respirata il 7 e l’8 ottobre al Reparto Addestramento Controllo Spazio Aereo (RACSA) di Pratica di Mare, che per la prima volta ha organizzato un seminario del comparto Difesa Aerea e Missilistica Integrata (DAMI). Una “due giorni” intensa che ha visto la partecipazione di circa cinquanta Ufficiali e Sottufficiali DAMI provenienti dagli Enti dipendenti dalla Brigata Controllo Aerospazio (BCA) dislocati su tutto il territorio nazionale (RACSA, REDAMI, RMCC, RSCCAM), nonché dal 2° Stormo di Rivolto e dal 14° Stormo di Pratica di Mare. L’evento ha inoltre visto la partecipazione di alcuni Reparti dello Stato Maggiore Aeronautica (SMA), tra cui il 3°, il 4° e AVIAMM (Ufficio Generale Aviazione Militare e Meteorologia). Il RACSA è l’Ente addestrativo dell’Aeronautica Militare che ha il compito di formare il personale Ufficiale, Sottufficiale e Graduato di tutte le Forze Armate, anche straniere, nei comparti della Difesa Aerea Missilistica Integrata, del Traffico Aereo e della Meteorologia, nonché fornire supporto formativo ad altri Enti esterni al Dicastero della Difesa, come il Dipartimento della Protezione Civile e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Ubicato nell’Aeroporto Militare di Pratica di Mare (RM), il Reparto dipende dalla Brigata Controllo Aerospazio del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIR SERBIA INTRODURRÀ I COLLEGAMENTI PER SHANGHAI DALL’11 GENNAIO 2025 – A partire dall’11 gennaio 2025, Air Serbia inizierà a operare un servizio diretto tra Belgrado e Shanghai (Shanghai Pudong Airport – PVG), nella Repubblica Popolare Cinese. La compagnia aerea nazionale serba effettuerà voli su questa rotta due volte a settimana durante la prossima stagione invernale, con collegamenti da Belgrado a Shanghai il martedì e il sabato e voli di ritorno da Shanghai a Belgrado il mercoledì e la domenica. I servizi tra Belgrado e Shanghai saranno operati anche durante la prossima stagione estiva, che inizierà il 30 marzo 2025. I biglietti sono già in vendita. “Lunedì 30 settembre 2024 abbiamo lanciato i voli di linea tra Belgrado e Guangzhou, la nostra seconda destinazione nella Repubblica Popolare Cinese dopo Tianjin, aggiunta alla nostra rete il 9 dicembre 2022. Con l’introduzione dei voli diretti per Shanghai, operativi dall’11 gennaio 2025, unitamente al regime di esenzione dal visto e all’accordo di libero scambio recentemente firmato, contribuiamo all’ulteriore rafforzamento delle relazioni economiche, commerciali, turistiche e culturali tra la Serbia e la Cina, fiduciosi che i nostri voli di linea tra Belgrado e Shanghai faciliteranno viaggi d’affari e turistici più rapidi, nonché uno scambio più efficiente di beni e servizi tra i nostri due paesi, tradizionalmente amici”, ha affermato Jiri Marek, CEO di Air Serbia. Con l’introduzione dei voli per Shanghai, Air Serbia offrirà ai passeggeri buoni collegamenti dalla Cina orientale, via Belgrado, a Milano, Roma, Bologna, Venezia, Budapest, Vienna, Praga, Lubiana, Francoforte, Parigi, Berlino, Barcellona, Amsterdam, Podgorica, Copenhagen, Stoccolma, Cracovia, Oslo, Zurigo e altre città della sua rete.

IL PRESIDENTE ENAC E LA DELEGAZIONE ITALIANA A KUALA LUMPUR PER L’ICAN 2024 – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma è da oggi a Kuala Lumpur per partecipare all’ICAO Air Services Negotiation Event, ICAN2024, con una delegazione italiana composta dal Direttore Centrale Programmazione economica e sviluppo infrastrutture, Claudio Eminente, e dal Direttore Trasporto aereo e licenze, Daniela Candido. L’evento, che rappresenta un’occasione per condurre negoziati e consultazioni volti a sostenere la ripresa del settore, è stato ospitato dal Ministero dei Trasporti della Malesia, ed è stato aperto dall’intervento del Presidente ICAO Salvatore Sciacchitano. La prima giornata di lavori si è conclusa con un’importante accordo con la Mongolia con cui è stato siglato l’Air service agreement e firmato il Protocollo di Intesa. Il Presidente Di Palma: “I due importanti atti firmati con la Mongolia permetteranno di implementare collegamenti diretti tra l’Italia e la Mongolia. Rappresentano anche un’importante fonte di crescita per l’economia di entrambi i Paesi, sia in termini di turismo che di scambi commerciali”. La delegazione della Mongolia che ha partecipato all’incontro era composta da Munkhtuya Chimeddorj, Director General – Implementing agency of the Government of Mongolia, Civil Aviation Authority, da Batbayar Gurragchaa, Director Foreign Relations Department – Civil Aviation Authority of Mongolia, e da Erdenezaya Bayarsaikhan, Specialist – Civil Aviation Policy Coordination Department, Ministry of Road and Transport Development of Mongolia. Completano la delegazione italiana Francesca Maria Scarciglia, della Direzione Trasporto aereo e licenze, Ilde Gaudiello, Vittorio Bacaro e Francesco Maria Bartimmo della Divisione I – Affari giuridico-legali, rapporti convenzionali con gli enti vigilati e affari internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presenti in rappresentanza dell’industria italiana Giorgio Garbeglio, Head of International and Industry Affairs, ITA Airways, e Michela Sala, International Affairs & PR, Neos S.p.A.

DECOLLA LA PARTNERSHIP TRA RYANAIR E IL GRUPPO ETRAVELI – Ryanair ha annunciato che i suoi voli low cost sono ora disponibili attraverso le piattaforme del gruppo Etraveli- fornitore leader di tecnologia globale per i voli. Questo segna l’ultimo traguardo nella partnership tra il gruppo Etraveli e Ryanair dopo l’accordo “Approved OTA” annunciato a luglio 2024. “Questa integrazione è arrivata giusto in tempo per la stagione invernale, consentendo ai clienti del gruppo Etraveli di prenotare facilmente i voli low cost di Ryanair attraverso il network di oltre 240 destinazioni della compagnia. Grazie a questa partnership, il gruppo Etraveli garantisce ai suoi clienti un processo di prenotazione agevole, assicurando che i loro dati di contatto e di pagamento corretti siano forniti in modo sicuro a Ryanair”, afferma Ryanair. Il CMO di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare che i voli Ryanair sono ora disponibili per i clienti del gruppo Etraveli, che potranno prenotare i voli low cost di Ryanair con la garanzia di una completa trasparenza dei prezzi e accesso diretto alla propria prenotazione. Non vediamo l’ora di lavorare con il gruppo Etraveli e di trasportare i loro clienti a bordo del nostro network leader negli anni a venire”. Johan Elwin, Chief Commercial Officer, Etraveli Group, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di avviare questa partnership con Ryanair, per offrire ancora più scelta e valore ai nostri clienti. Grazie alle impareggiabili tariffe basse e all’ampia rete di rotte Ryanair, questa collaborazione rafforza la nostra missione di offrire opzioni di viaggio semplici e competitive. I nostri clienti possono ora prenotare i voli Ryanair direttamente attraverso le nostre piattaforme, con l’ulteriore garanzia di un processo fluido e trasparente e di un pieno accesso a tutti i vantaggi offerti da Ryanair”.

GE AEROSPACE: IL NUMERO DI PILOTI CHE UTILIZZANO FLIGHTPULSE® SUPERA I 40.000 – GE Aerospace, Software as a Service (SaaS) ha annunciato oggi che il numero di commercial and business pilots che utilizzano FlightPulse® ha recentemente superato i 40.000 e che è sulla buona strada per superare i 50.000 piloti nel 2025. La piattaforma software ha registrato una forte crescita nell’ultimo anno, poiché il SaaS team ha recentemente aggiunto nuove funzionalità dell’app che includono: un 3D animation module che corrisponde all’esperienza di un pilota in cockpit; un Preflight module per supportare il pre-departure planning; più di recente, un Home module per consentire agli amministratori delle compagnie aeree di distribuire annunci in-app ai propri piloti. Andrew Coleman, General Manager of GE Aerospace, SaaS, afferma che le nuove funzionalità dell’app sono una parte importante del motivo per cui sempre più piloti si iscrivono a FlightPulse®, affermando: “FlightPulse® è sempre stata un’app per piloti informata dai piloti e il nostro team continua a trovare modi innovativi per espandere i dati e le informazioni che i piloti possono ottenere per aiutarli a volare in modo più sicuro e sostenibile. Siamo entusiasti di aver recentemente superato il traguardo dei 40.000 e puntiamo a 50.000 piloti in un futuro non troppo lontano”. Coleman ha aggiunto che il livello di coinvolgimento dei piloti con FlightPulse® è stato molto forte. L’app attualmente ha una media di circa 3.000 piloti che accedono ogni giorno e poco più di 20.000 piloti che accedono ogni mese. In un dato giorno, FlightPulse® elabora una media di 2,5 milioni di voli per visualizzare i risultati per i piloti. Coleman ha affermato: “Il forte coinvolgimento che stiamo riscontrando con i piloti illustra le preziose intuizioni che stanno ricavando dall’app. I piloti che utilizzano FlightPulse® sono molto simili a come un corridore potrebbe utilizzare un orologio fitness per migliorare i propri tempi di corsa o un individuo che utilizza un’app per perdere peso per essere più sano. È un’app a cui possono accedere sui loro iPad per diventare piloti migliori”. Coleman ha spiegato che FlightPulse® include moduli pre e post volo che forniscono informazioni chiave sulla sicurezza e la sostenibilità sui flight paths per i piloti, sia familiari che non familiari, per aiutarli a migliorare il loro modo di volare. Il Preflight module è stato appena reso disponibile ai business jet customers alcuni mesi fa. Attraverso questo nuovo modulo, i piloti possono esaminare i dati di volo storici deidentificati per acquisire maggiore familiarità con lo spazio aereo, le condizioni meteorologiche stagionali, le tendenze dei controllori del traffico aereo e i dati di sicurezza pertinenti per gli aeroporti che hanno meno familiarità. Poiché FlightPulse® funge da estensione del C-FOQA program di GE Aerospace per la business jet community, i business jet operators possono sfruttare l’anonymized safety data-sharing da tutto il settore per imparare dagli altri nei casi in cui stanno pianificando rotte che non hanno mai operato prima.

JETBLUE PORTA A BOSTON L’EVENTO ANNUALE ‘FLY LIKE A GIRL’ – Sabato 19 ottobre, JetBlue ha ospitato il suo decimo evento annuale ‘Fly Like a Girl’ a Boston, una delle principali città di interesse della compagnia aerea. Fly Like a Girl offre alle ragazze un accesso diretto per conoscere diverse carriere nel settore dell’aviazione, che svolgono un ruolo fondamentale nel successo della compagnia aerea in volo e a terra. In collaborazione con la Massachusetts Port Authority (Massport) e il Women in Flight Crewmember Resource Group (CRG) di JetBlue, il team Diversity, Equity and Inclusion, il team Corporate Social Responsibility e la JetBlue Foundation, l’evento ha supportato oltre 100 giovani locali di età compresa tra 8 e 14 anni che si sono uniti a JetBlue per saperne di più e ispirare carriere nel settore dell’aviazione.

AIR CANADA OTTIENE LA GOLD LEVEL CRTIFICATION FOR MENTAL HEALTH AT WORK DA EXCELLENCE CANADA – Air Canada ha ottenuto la Gold Level certification nella categoria Mental Health at Work from Excellence Canada,, che riconosce l’impegno della compagnia aerea per una cultura aziendale che promuove il benessere. La compagnia aerea si impegna a fare la differenza per i propri dipendenti fornendo le risorse, la formazione e il supporto necessari per aumentare la consapevolezza sulla salute mentale. “Sono incredibilmente orgoglioso di Air Canada per aver ottenuto la certificazione Excellence Canada – Gold Level. Questo riconoscimento evidenzia il nostro profondo impegno nel promuovere una cultura aziendale mentalmente sana in cui il benessere non è solo un programma, ma una parte integrante di ciò che siamo e della nostra vita quotidiana. Attraverso l’impegno e l’innovazione, siamo in grado di garantire che il benessere mentale e fisico dei nostri dipendenti e delle loro famiglie rimanga al centro di tutto ciò che facciamo”, ha affermato il dott. Jim Chung, Chief Medical Officer di Air Canada. Air Canada offre un ampio programma di salute e benessere per i suoi dipendenti, chiamato Unlock the Best in You (UBY). All’inizio di quest’anno, Air Canada ha anche vinto il premio come Best Mental Health Program agli InsideOut Awards.

COLLINS AEROSPACE CONSEGNA I PRIMI UPGRADED VENUE™ CABIN MANAGEMENT SYSTEMS – Collins Aerospace, un’azienda RTX, ha annunciato le prime consegne del suo nuovo Venue™ cabin management system (CMS). L’upgraded Venue è dotato di tutti i nuovi smart monitors di Collins e di upgraded graphical user interface (GUI), migliorando l’intrattenimento, l’usabilità e la semplicità per operatori e passeggeri. Con oltre 1.700 installazioni su oltre 50 modelli di aeromobili, Venue non è solo il sistema più utilizzato nel suo genere, ma continua la sua evoluzione tecnologica con risoluzioni abilitate 4K, controlli di cabina completi e un’interfaccia utente riprogettata, offrendo un’esperienza utente semplificata e coerente per advanced touchscreens, seat controls and mobile application. “L’interfaccia utente migliorata e l’architettura intelligente non solo migliorano le capacità e l’affidabilità leader di mercato di Venue, ma stabiliscono anche una solida base su cui i clienti possono costruire senza problemi sul loro sistema man mano che diventano disponibili futuri aggiornamenti tecnologici”, ha affermato Nathan Voight, vice president and general manager, Business and Regional Avionics at Collins Aerospace. “La rete di partner rivenditori fidati di Collins è stata determinante nell’integrazione e nell’implementazione del nostro sistema Venue aggiornato, evolvendo l’esperienza in volo in base a ciò che i passeggeri si aspettano nelle applicazioni a terra”. Il Venue smart monitor può essere integrato direttamente in un intero cabin Venue system o funzionare come standalone inflight entertainment (IFE) solution, consentendo ai clienti di vivere i loro film, programmi, contenuti personali preferiti o Collins HD Airshow in definizione ultra-alta. Disponibile in cinque dimensioni, il versatile smart monitor offre opzioni di integrazione flessibili e aggiornamenti software semplificati, da VVIP aircraft a very light jets. Il nuovo sistema è compatto, consolidando l’hardware sottopavimento direttamente nel robusto processore interno del monitor che non solo riduce il peso trasportabile, ma preserva anche il consumo energetico.