Textron Aviation presenta la nuova generazione dei Cessna Citation business jets

Textron Aviation ha annunciato oggi il futuro del volo e la sua Cessna Citation lineup con la presentazione della prossima generazione di light jets: Cessna Citation M2 Gen3, CJ3 Gen3 e CJ4 Gen3. “Oltre alla rivoluzionaria tecnologia Garmin Emergency Autoland che verrà utilizzata in tutti e tre i nuovi velivoli, il Citation CJ4 Gen3 è dotato della next-generation Garmin G3000 PRIME avionics per un controllo intuitivo e senza interruzioni per i piloti. Attualmente in fase di sviluppo, si prevede che il CJ4 Gen3 entrerà in servizio nel 2026, seguito dal M2 Gen3 e dal CJ3 Gen3 nel 2027.

I business jet Cessna Citation sono progettati e realizzati da Textron Aviation Inc., una società Textron Inc.

Presentato alla vigilia della National Business Aviation Association — Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE) di questa settimana a Las Vegas, il velivolo Citation Gen3 offre nuovi livelli di sicurezza e un’esperienza elevata ai piloti di tutto il mondo. I partecipanti potranno accedere a un nuovo Citation CJ3 Gen3 mockup e a un CJ4 Gen3 cockpit mockup che debutterà durante la fiera presso la mostra statica dell’azienda all’Henderson Executive Airport“, afferma Textron Aviation.

“Oggi abbiamo svelato il futuro del volo e la prossima generazione di Cessna Citation light jets, M2 Gen3, CJ3 Gen3 e CJ4 Gen3, per continuare l’iconica eredità del fidato brand Citation, introducendo al contempo innovazioni e tecnologie all’avanguardia”, ha affermato Ron Draper, presidente e CEO. “Con l’inclusione della rivoluzionaria tecnologia Garmin Emergency Autoland, nonché della nuovissima avionica Garmin G3000 PRIME nel CJ4 Gen3, questi velivoli promettono di elevare l’esperienza di volo”.

“Con l’aggiunta del Garmin Emergency Autoland a M2 Gen3, CJ3 Gen3 e CJ4 Gen3, l’intera gamma di light jets Cessna Citation offre una tranquillità ancora maggiore al viaggio, sia per i piloti che per i passeggeri. Tutti e tre i nuovi velivoli includono fully integrated Garmin Autothrottles per fornire livelli eccezionali di protezione e precisione senza sforzo in ogni fase del volo. Inoltre, Runway Occupancy Awareness offre una maggiore visibilità degli ostacoli in pista e delle potenziali incursioni in pista, Advanced 3D SafeTaxi visualizza piste, FBO e hangar per navigare più facilmente negli aeroporti”, prosegue Textron Aviation.

“L’aggiunta del Garmin Emergency Autoland system all’intera Citation light jet family lineup rappresenta un balzo in avanti monumentale nella tecnologia aeronautica”, ha affermato Draper. “Come primo sistema certificato al mondo nel suo genere, Autoland offre non solo un progresso nelle capacità di volo automatizzate, ma anche un profondo miglioramento della tranquillità di passeggeri e piloti. Il sistema funge da guardiano contro la perdita di controllo in seguito all’incapacità del pilota, offrendo comunicazioni di emergenza automatizzate e atterraggio quando necessario, fornendo una tranquillità senza pari a piloti e passeggeri”.

“Dopo la certificazione del velivolo Gen3, i clienti che possiedono un Citation M2 Gen2 con autothrottle o un velivolo CJ3 Gen2 riceveranno un service bulletin sull’opportunità di integrare Garmin Emergency Autoland nel loro velivolo.

Il nuovo Citation CJ4 Gen3, che dovrebbe essere incluso nel 525 type rating, eleva l’esperienza del pilota e apre la strada nel settore come il primo ad annunciare l’inclusione della nuova next-generation Garmin G3000 PRIME avionics.

Inoltre, l’hardware avionico avanzato fornisce un’elaborazione più rapida e reattiva e una maggiore connettività, mentre gli aggiornamenti basati su software aiutano i proprietari e gli operatori a preparare facilmente i loro aeromobili per il futuro”, continua Textron Aviation.

“Come primo nel settore ad annunciare l’avionica Garmin G3000 PRIME di nuova generazione, il CJ4 Gen3 unisce raffinatezza e semplicità, offrendo funzionalità avanzate e un controllo intuitivo e senza interruzioni”, ha affermato Lannie O’Bannion, senior vice president, Global Sales and Flight Operations. “Questo aeromobile è progettato per mantenere i piloti un passo avanti nella cabina di pilotaggio e aiuta i clienti a muoversi senza interruzioni nell’intera flotta di jet leggeri Citation”.

“Il CJ4 Gen3 offre un’esperienza di lusso che incorpora l’input su ciò che i proprietari e gli operatori apprezzano di più.

Il nuovo Citation CJ4 Gen3 porta un nuovo livello di aspettative nel mondo dei light business jets, con la maggior parte delle funzionalità standard della sua categoria. Il Citation CJ4 Gen3 ha costi operativi inferiori di quasi il 10% rispetto ai suoi concorrenti più vicini e, con un’autonomia leader della categoria a qualsiasi payload, il nuovo velivolo sfrutta al meglio qualsiasi viaggio”, conclude Textron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Textron Aviation)