Grande spettacolo all’Aeronautica Militare Balloon Cup

Si è conclusa con grande successo la prima edizione della “Aeronautica Militare Balloon Cup”, che si è svolta dal 11 al 13 ottobre presso l’aeroporto militare di San Damiano, sede del Distaccamento Aeronautico di Piacenza.

Durante le tre giornate, oltre 30.000 persone hanno affollato l’evento, con picchi di presenze il sabato e la domenica (leggi anche qui).

Una iniziativa promossa dal Ministero della Difesa e organizzata da Difesa Servizi in collaborazione con l’Aeronautica Militare, l’Aeroclub di Pavullo e il supporto tecnico di Aeronord aerostati.

Numerose le iniziative che nella tre giorni dedicata al mondo del volo hanno visto l’Aeronautica Militare protagonista: dai simulatori ludici dei velivoli delle Frecce Tricolori e dell’Eurofighter, passando per i velivoli in mostra statica come T-346A, Eurofighter, Tornado, HH-212, HH-139, il mock up del MB-339PAN, fino alla rievocazione storica di Campo 100.

Noi di Md80.it eravamo presenti sabato 12 ottobre, giornata a cui si riferiscono le fotografie. A suscitare interesse l’incontro con gli astronauti della missione AX-3 con il Colonnello Walter Villadei che ha raccontato insieme ai suoi colleghi le attività svolte in orbita a bordo della ISS.

La giornata è proseguita con l’esibizione delle Frecce Tricolori e il sorvolo della Formazione Legend.

Da sotolineare il fatto che è tornato in volo il G-91R in livrea PAN, che aveva già volato a Pratica di Mare per la Manifestazione Aerea del Centenario.

