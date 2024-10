Aeronautica Militare: il Task Group Typhoon subentra al Task Group Devil nell’operazione Prima Parthica

Presso la base area di Ali Al Salem, in Kuwait, si è tenuta la cerimonia di avvicendamento tra il Task Group Devil e il Task Group Typhoon, in linea con la consueta rotazione delle forze italiane, nella missione OIR – Prima Parthica/Inherent Resolve.

Questo evento ha segnato il passaggio di consegne tra due Unità operative, entrambe con una lunga esperienza in Kuwait: il Task Group “Devil”, attivo dal novembre 2014 e il Task Group “Typhoon” presente da marzo 2019, a supporto della coalizione internazionale, per missioni di intelligence, sorveglianza e ricognizione aerotattica.

A presiedere l’evento, il Comandante della Squadra Aerea/1^ Regione Aerea, Generale Squadra Aerea Alberto Biavati, accompagnato dal Comandante dell’Italian National Contingent Command Air/Task Force Air Kuwait, Colonnello Paolo Castelli, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia in Kuwait Lorenzo Morini, dinanzi allo schieramento di una nutrita rappresentanza del Contingente.

La cerimonia, che si è svolta dinanzi alla Bandiera di guerra del glorioso 6° Stormo, è stata suggellata dal passaggio di consegne in volo tra un Tornado e due Eurofighter che, in formazione di 3 velivoli, hanno sorvolato la linea volo avvicendandosi alla testa della formazione, a sancire l’Handover-Takeover di compiti e responsabilità.

Dopo l’intervento introduttivo del Colonnello Castelli, ha preso la parola il Generale Biavati, per augurare buon rientro in Patria a tutto il personale del Task Group Devil, storico assetto dell’Aeronautica Militare che sin dal 1990 opera nell’area geografica, e indirizzare parole di sincero apprezzamento agli uomini e alle donne che, grazie al lavoro sinergico e alla professionalità profusa, hanno consentito il conseguimento di eccellenti risultati, molto apprezzati da tutti i partners della coalizione. Ne costituisce prova tangibile, il superamento dell’ambizioso traguardo delle 6.000 ore di volo in teatro.

A seguire, rivolgendosi al personale del Task Group Typhoon, altro importante assetto operativo, nonché esperto attore nel teatro kuwaitiano, ha voluto augurare buon lavoro a una squadra più che rodata che garantirà la prosecuzione della missione, con la passione e determinazione che da sempre li contraddistingue, nel pieno rispetto dei compiti affidati al Paese, dalla leadership internazionale.

L’Italian National Contingent Command Air/Task Force Air Kuwait, è stato costituito il 17 ottobre 2014 e posto alle dipendenze – per gli aspetti nazionali – del Comando Operativo di Vertice Interforze.

Partecipa all’operazione Prima Parthica/Ineherent Resolve, garantendo unicità di comando per l’impiego sinergico e coordinato degli assetti forniti dall’Aeronautica Militare e dall’Esercito Italiano, schierati in Kuwait e Iraq e impegnati in attività ISR, AAR, Airlift, EW, Medevac, PED e sostegno logistico e amministrativo.

