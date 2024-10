SAS inizia a volare verso Nuuk in Groenlandia

SAS svela una nuova rotta molto attesa per l’estate 2025. A partire dal 27 giugno, SAS offrirà voli diretti da Copenhagen a Nuuk, Groenlandia, migliorando la connettività verso questa destinazione artica unica.

La nuova rotta è in linea con l’apertura dell’aeroporto internazionale di Nuuk entro la fine dell’anno, segnando il ritorno di SAS in Groenlandia dopo oltre due decenni. L’iniziativa rafforza i collegamenti di viaggio da e per la Groenlandia e le destinazioni SAS in tutto il mondo.

Attraverso il suo accordo commerciale esistente con il partner Air Greenland, SAS collega la Groenlandia alla sua rete più ampia, migliorando l’accesso al network globale SAS. Ciò sottolinea anche l’impegno di SAS nel rafforzare le opportunità di viaggio attraverso l’Artico.

“Siamo entusiasti di migliorare la connettività tra la Groenlandia, la Scandinavia e le destinazioni in tutto il mondo attraverso la nostra alleanza SkyTeam”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS. “Questa nuova rotta soddisfa la crescente domanda di esperienze di viaggio uniche e avventurose, rafforzando al contempo la posizione di Copenhagen come hub chiave per i collegamenti scandinavi in tutto il mondo”.

Operativa durante l’alta stagione estiva, la nuova rotta metterà in risalto l’attrattiva di Nuuk come una delle destinazioni di viaggio più incontaminate e uniche al mondo. La Groenlandia è stata recentemente nominata dal National Geographic come uno dei 25 posti migliori in cui viaggiare nel 2025. Migliorando l’accesso per i viaggiatori internazionali, SAS contribuirà a posizionare la Groenlandia come una località emozionante ed emergente sulla mappa dei viaggi globali.

Il volo sarà operato il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Questa nuova rotta è soggetta all’approvazione governativa finale.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines – Photo Credits: Scandinavian Airlines)