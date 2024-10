News Brevi – 22.10.2024

SITA ANNUNCIA LA NOMINA DI NATHALIE ALTWEGG PER GUIDARE LA CRESCITA DELLA DIVISIONE AEROPORTI DELL’AZIENDA – SITA ha annunciato la nomina di Nathalie Altwegg a Senior Vice President della Airports Business Unit di SITA. Altwegg guiderà la crescita di SITA nel mercato degli aeroporti, consolidando la sua presenza in oltre 1.000 aeroporti in tutto il mondo e il suo impegno per reinventare e digitalizzare le operazioni e i viaggi attraverso tecnologie e innovazioni all’avanguardia. Altwegg arriva al nuovo ruolo dopo aver ricoperto per due anni la carica di Chief Operating Officer di SITA Europa, mettendo a disposizione la sua vasta esperienza manageriale in ambito strategico, commerciale, nella gestione delle persone e del portfolio di soluzioni. Con oltre venti anni di esperienza nell’industria del trasporto aereo, Altwegg ha acquisito una profonda conoscenza del settore aeroportuale e ha sviluppato competenze nelle aree delle fusioni e acquisizioni, dell’outsourcing IT e dello sviluppo commerciale in tutte le sue dimensioni, comprese le opportunità di business più grandi e complesse.

SECONDA GIORNATA ICAN 2024: CONTINUANO GLI INCONTRI ISTITUZIONALI DEL PRESIDENTE ENAC E DELLA DELEGAZIONE ITALIANA – La delegazione italiana, guidata dal Presidente Enac Pierluigi Di Palma, ha siglato, con Claudio Eminente, Direttore Centrale Programmazione economica e sviluppo infrastrutture, Protocolli di cooperazione tecnica con la delegazione dell’Autorità dell’aviazione civile del Mali (ANAC) composta da Youssouf Yoro Traore, Directeur du Transport Aérien et de la Sureté, e da Bintou Coulibaly Kaba, Chief Bureau Cooperation Internationale, e con il Malawi rappresentato da Madalo Nyambose, Principal Secretary for Administration del Ministero dei trasporti, e da Michael E. Mononga, Director Air Trasnsport Operations & Flight Safety dell’Autorità dell’aviazione civile del Malawi. Importanti incontri propedeutici per la definizione di accordi di cooperazione tecnica si sono svolti anche con le delegazioni rappresentanti l’Iraq e il Kuwait. Inoltre, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma e il Direttore Trasporto aereo e licenze, Daniela Candido, hanno incontrato ieri, 21 ottobre, l’Ambasciatore d’Italia a Kuala Lumpur, S.E. Massimo Rustico per un confronto sul ruolo ricoperto dal trasporto aereo nello sviluppo socio economico dei Paesi e sull’agenda degli incontri programmati nel corso di ICAN 2024. Il Presidente Di Palma: “Ringrazio l’Ambasciatore Massimo Rustico per la cordiale accoglienza che ci ha riservato. Il trasporto aereo è un settore fondamentale per la crescita economica dei Paesi e, al contempo, un mezzo che permette di superare i pregiudizi tra popoli lontani, facilitando le relazioni e incentivando la cultura dell’incontro. Importanti obiettivi resi possibili anche grazie all’incessante lavoro diplomatico dei rappresentanti del nostro Paese all’estero volto a garantire una sempre più proficua amicizia e collaborazione tra i popoli”.

ENAC OSPITA IL RAMP INSPECTION COORDINATION AND STANDARDIZATION MEETING DI EASA – Al via oggi il Ramp Inspection Coordination and Standardization Meeting di EASA, ospitato dall’Enac, e organizzato dall’Ufficio Operatori Stranieri Enac, della Direzione Coordinamento Territoriale e Diritti del Passeggero. Il programma di Ramp Inspection è nato, per volontà di ECAC, a seguito di incidenti che hanno messo in evidenza carenze nel rispetto degli standard di sicurezza di alcuni operatori. Il progetto contribuisce attivamente alla sicurezza del volo tramite ispezioni a campione, senza preavviso, sui vettori. L’Enac partecipa al progetto sin dagli albori, eseguendo circa 900 ispezioni, al fine di tutelare la sicurezza dei passeggeri, ed erogando anche attività formative agli ispettori di altri Paesi. Ha aperto i lavori, il DG Enac e Presidente ECAC Alessio Quaranta: “Benvenuti a Roma. È un piacere per noi ospitare nella nostra città questo meeting così rilevante per il settore del trasporto aereo. Questo progetto, iniziato molti anni fa, vede la partecipazione attiva di oltre 50 Paesi, al fine di perfezionare i livelli di safety, attraverso un costante e continuo interscambio e grazie al fondamentale apporto di expertise di ciascuno. L’incontro di oggi rappresenta un importante momento di coordinamento e standardizzazione per individuare eventuali possibilità di miglioramento: l’obiettivo è quello di anticipare le problematiche che potrebbero emergere dall’evoluzione tecnologica e dai nuovi modelli di business e mettere in campo azioni correttive per evitare criticità al sistema”.

DELTA OSPITERA’ LA PRIMA CES KEYNOTE EXPERIENCE PRESSO SPHERE IN LAS VEGAS – Delta informa: “Delta darà il via al suo 100° anniversario al CES® 2025, con un’esperienza immersiva presso Sphere a Las Vegas, ospitata dal CEO di Delta Ed Bastian. La keynote del 7 gennaio 2025 onorerà l’eredità di innovazione di Delta nel corso dell’ultimo secolo, mentre esaminerà la visione della compagnia aerea di utilizzare la tecnologia per arricchire le esperienze umane oggi, domani e per i prossimi 100 anni”. “La tecnologia è uno strumento potente, ma sono le persone a rendere possibile la vera innovazione”, ha affermato Bastian. “Siamo sull’orlo di una nuova era e non riesco a pensare a un modo migliore per dimostrare come il team Delta sfrutterà i progressi all’avanguardia per dare impulso al nostro prossimo secolo di voli”. Questa sarà la terza apparizione di Delta al CES e il suo secondo mainstage keynote dopo uno storico debutto nel 2020, quando Bastian ha pronunciato il primo keynote della conferenza da parte di una compagnia aerea, così come nel 2023, quando Delta ha annunciato il Wi-Fi di bordo veloce e gratuito in tutta la sua flotta per i soci SkyMiles. Delta offrirà anche un badge CES accelerato per i soci SkyMiles presso il Las Vegas Harry Reid International Airport (LAS) dal 5 al 7 gennaio. Ulteriori dettagli sulla presenza di Delta al CES 2025 saranno disponibili a breve.

SWISS: INFORMAZIONI SUI VOLI PER TEL AVIV – SWISS informa: “A seguito di un’attenta revisione, SWISS ha deciso di sospendere i voli da e per Tel Aviv fino a domenica 10 novembre 2024 inclusa. Questa misura è intesa a garantire maggiore prevedibilità sia ai nostri passeggeri che ai nostri equipaggi. I passeggeri interessati saranno contattati. Naturalmente offriremo una nuova prenotazione gratuita per una data di viaggio successiva o un rimborso del prezzo del biglietto”.

SAAB: I RISULTATI DEL TERZO TRIMESTRE 2024 – Saab presenta i risultati per il periodo gennaio-settembre 2024. “Continuiamo a vedere una domanda crescente poiché le nazioni europee hanno bisogno di rifornire le loro scorte di difesa, il che richiederà sforzi a lungo termine. Ciò si riflette nel nostro forte apporto di ordini nel terzo trimestre. Stiamo crescendo per soddisfare questa crescente domanda, ad esempio investendo in capacità, automatizzando la nostra produzione e costruendo nuovi impianti. Allo stesso tempo, stiamo ottenendo una forte crescita e migliorando la nostra redditività”, afferma Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab. Nel Q3 2024 l’order bookings è aumentato del 41% e ammonta a 21.173 milioni di corone svedesi (14.977), trainato dalla forte crescita di Dynamics. La crescita organica è stata del 17% e le vendite sono ammontate a 13.546 milioni di corone svedesi (11.527), con una crescita da tutte le aree aziendali. L’operating income è aumentato del 38% e ammonta a 1.187 milioni di corone svedesi (859), corrispondente a un EBIT margin dell’8,8% (7,5). Net income in aumento a 972 milioni di corone svedesi (656), con earnings per share pari a 1,79 corone svedesi (1,21). L’operational cash flow è migliorato nel trimestre e ammonta a 3.188 milioni di corone svedesi (-2.058), guidato da ingenti pagamenti dei clienti. Le prospettive per l’intero anno 2024 sulla crescita organica delle vendite, la crescita dell’EBIT e il positive operational cash flow sono ribadite.

LOCKHEED MARTIN COMUNICA I RISULTATI FINANZIARI DEL TERZO TRIMESTRE 2024 – Lockheed Martin Corporation ha comunicato oggi i risultati del terzo trimestre 2024. Net sales pari a $17,1 miliardi, rispetto a $16,9 miliardi nel terzo trimestre 2023. Net earnings nel terzo trimestre 2024 pari a $1,6 miliardi, o $6,80 per azione, rispetto a $1,7 miliardi, o $6,73 per azione, nel terzo trimestre 2023. Cash from operations di $2,4 miliardi nel terzo trimestre 2024, rispetto a $2,9 miliardi nel terzo trimestre 2023. Il free cash flow è stato di $2,1 miliardi nel terzo trimestre 2024, rispetto a $2,5 miliardi nel terzo trimestre 2023. “Nel terzo trimestre abbiamo portato avanti le nostre priorità strategiche, operative e finanziarie, come dimostrato dal nostro record backlog di oltre $165 miliardi, 48 consegne di F-35, una maggiore produzione sui programmi missilistici e $2,1 miliardi di free cash flow generation”, afferma Jim Taiclet, Lockheed Martin Chairman, President and CEO. “Come risultato dei nostri solidi risultati annuali e della fiducia nelle nostre performance a breve termine, stiamo aumentando l’outlook for full year 2024 sales, segment operating profit, EPS and free cash flow. Guardando al futuro, continuiamo a fare progressi sulle tre iniziative chiave della nostra 21st Century Security® strategy di rafforzare la resilienza e la scalabilità del nostro sistema di produzione, accelerare le tecnologie digitali e fisiche all’avanguardia in tutte le nostre soluzioni di missione e nelle nostre operazioni interne ed espandere le partnership internazionali per ampliare la nostra capacità produttiva e guidare più vendite internazionali. Stiamo effettuando investimenti sostanziali in queste aree, continuando a concentrarci sul nostro obiettivo finanziario fondamentale di guidare la crescita del free cash flow per share, per generare rendimenti per gli azionisti. Data la nostra fiducia nella capacità dell’azienda di raggiungere questi obiettivi, il nostro Board ha anche approvato un aumento del 5% del nostro dividendo trimestrale, il 22° anno consecutivo di aumenti”.

GE AEROSPACE ANNUNCIA I RISULTATI DEL TERZO TRIMESTRE 2024 – GE Aerospace annuncia i risultati del terzo trimestre 2024, con una crescita significativa degli utili e della liquidità. Ordini totali pari a $12,6 miliardi, +28%. Total revenue (GAAP) pari a $9,8 miliardi, +6%; adjusted revenue pari a $8,9 miliardi, +6%. Profit (GAAP) di $1,9 miliardi; operating profit di $1,8 miliardi, +14%. Profit margin (GAAP) pari al 19,2%; operating profit margin pari al 20,3%. Continuing EPS (GAAP) di $1,56; adjusted EPS di $1,15, +25%. Cash from Operating Activities (GAAP) pari a $1,9 miliardi, +7%; free cash flow pari a $1,8 miliardi, +5%. Il presidente e CEO di GE Aerospace H. Lawrence Culp, Jr. ha affermato: “Il team di GE Aerospace ha ottenuto risultati solidi, con una domanda che ha spinto gli ordini in aumento del 28%. Abbiamo aumentato gli utili del 25% e prodotto un free cash flow sostanziale, entrambi in gran parte guidati dai servizi. Data la solidità dei nostri risultati e le aspettative del 4° trimestre, stiamo aumentando la nostra earnings and cash guidance per l’anno”. Culp ha continuato: “Sfruttando FLIGHT DECK ci concentriamo sulla manutenzione e la consegna dei nostri motori più velocemente senza compromettere sicurezza e qualità. Sebbene ci sia ancora molto lavoro da fare, abbiamo fatto progressi significativi con le consegne dei motori migliorate di oltre il 20% in sequenza, espandendo anche la capacità post-vendita. Il nostro percorso futuro è chiaro e sono sicuro che GE Aerospace è posizionata per offrire un anno solido nel nostro primo anno come azienda indipendente”.

RTX: I RISULTATI DEL TERZO TRIMESTRE 2024 – RTX ha comunicato i risultati del terzo trimestre 2024. Reported sales pari a $20,1 miliardi, adjusted sales pari a $20,1 miliardi, in aumento del 6% rispetto all’anno precedente e in aumento dell’8% organico escludendo la cessione del business Cybersecurity, Intelligence and Services. GAAP EPS pari a 1,09$. Adjusted EPS pari a 1,45$, in aumento del 16% rispetto all’anno precedente. Operating cash flow pari a $2,5 miliardi, free cash flow pari a $2,0 miliardi. Company backlog di $221 miliardi, inclusi $131 miliardi di commercial e $90 miliardi di defense. Aggiornato l’outlook per l’intero anno 2024: adjusted sales di $79,25 – $79,75 miliardi, in aumento rispetto a $78,75 – $79,5 miliardi; adjusted EPS di 5,50$ – 5,58$, in aumento rispetto a 5,35$ – 5,45$; confermato un free cash flow di circa $4,7 miliardi. “RTX ha registrato un altro trimestre forte per organic sales growth, adjusted segment margin expansion and free cash flow”, afferma Chris Calio, RTX President and CEO. “La domanda nel nostro portafoglio, in particolare in commercial aftermarket and defense, rimane solida e ci dà la sicurezza di aumentare nuovamente il nostro full year outlook for adjusted sales and adjusted EPS. Con un record baclokg di $221 miliardi, ci concentriamo sull’esecuzione delle nostre priorità strategiche per guidare le migliori prestazioni della categoria, consegnare ai nostri clienti e creare valore a lungo termine per gli azionisti”. Collins Aerospace ha ottenuto reported sales per il terzo trimestre 2024 pari a $7,075 miliardi, in aumento del 7% rispetto all’anno precedente. Collins Aerospace ha registrato un utile operativo di $1,062 miliardi, in aumento del 18% rispetto all’anno precedente. Raytheon ha ottenuto reported sales per il terzo trimestre 2024 pari a $6,386 miliardi, in calo dell’1% rispetto all’anno precedente. Raytheon ha registrato un utile operativo di $647 milioni, in aumento del 16% rispetto all’anno precedente.

PRATT & WHITNEY: I RISULTATI DEL TERZO TRIMESTRE 2024 – Pratt & Whitney ha registrato third quarter 2024 reported sales pari a $7,239 miliardi. Adjusted sales di pari a $7,239 miliardi, aumentate del 14% rispetto all’anno precedente, guidate da un aumento del 13% nel commercial aftermarket, da un aumento del 20% in quello militare e da un aumento del 9% in commercial OE. L’aumento delle commercial sales è stato guidato da un aftermarket volume più elevato, nonché da un favorevole OE mix in Large Commercial Engines. L’aumento delle military sales è stato guidato da un volume di supporto più elevato nelle piattaforme F135 e F117, nonché da un volume di sviluppo più elevato guidato dall’F135 Engine Core Upgrade program. Pratt & Whitney ha registrato un operating profit di $557 milioni, in aumento rispetto all’anno precedente. Su adjusted basis, l’operating profit di $597 milioni è aumentato del 45% rispetto all’anno precedente. I risultati dell’anno precedente includevano un onere correlato alla questione della powder metal precedentemente divulgata, che ha ridotto le vendite di $5,401 miliardi e l’operating profit di $2,888 miliardi.

EMIRATES: RISULTATI IMPORTANTI PER IL PROGRAMMA SKYWARDS – Emirates informa: “33 milioni di membri in tutto il mondo, ovvero 370 nuove iscrizioni all’ora, circa 6 al minuto. E ancora: 80,1 miliardi di Miglia guadagnate dai frequent flyer della compagnia con oltre 100.000 transazioni al giorno e 1,3 milioni di voli premio elaborati (da marzo 2023 a marzo 2024). Sono questi gli incredibili risultati che Emirates Skywards, il pluripremiato programma fedeltà di Emirates e flydubai, ha reso pubblici, evidenziando un fenomeno in contro tendenza. Di cosa stiamo parlando? Dell’attitudine delle persone a sottoscrivere un programma fedeltà. Basti pensare che – solo in Italia – il 79% dei nostri connazionali possiede una carta fedeltà per la spesa alimentare, ma solo il 20% è iscritto a un programma frequent flyer (dati dell’Osservatorio Fedeltà dell’Università di Parma). In questo scenario, Emirates Skywards continua a riscuotere successo grazie alla sua capacità di offrire premi, ricompense ed esperienze non acquistabili e riesce a conquistare i viaggiatori di tutto il mondo tanto che oggi 1 biglietto aereo su 8 viene acquistato utilizzando le Miglia Skywards e che ogni ora vengono riscattate circa 4,5 milioni di miglia. Oggi l’Italia, con oltre 763mila soci di Emirates Skywards, è nella top 10 mondiale per numero di iscritti al programma fedeltà e punta a crescere di altre 100mila unità nei prossimi 12 mesi. Risultati importanti che sono arrivati anche grazie: alla rotta Milano/New York – che è una delle più attrattive per tutti gli accumulatori di Miglia Skywards (e non solo quelli italiani); ai voli per Dubai e a quelli per Malè, nelle Maldive, la principale destinazione di chi fa scalo a Dubai”. “Ad oggi, Emirates Skywards è uno dei programmi fedeltà più popolari tra i viaggiatori di tutto il mondo. Basti pensare che è stato incoronato “Global Loyalty Programme of the Year in the Middle East” ai prestigiosi International Loyalty Awards 2024; “Leading Airline Rewards Programme in the Middle East” ai World Travel Awards 2024; “World’s Leading Airline Rewards Programme” ai World Travel Awards 2023; “Best Earning and Redemption Capability” ai Frequent Traveller Awards 2023 e “Airline with the Best Frequent Flyer Programme” ai Business Traveller Awards 2024”, conclude Emirates.

OLTRE 51.000 EMIRATES GROUP EMPLOYEES HANNO ACCETTATO LA DUBAI FITNESS CHALLENGE DAL 2017 – Riconoscendo l’importanza della salute e del benessere nel sostenere una forza lavoro produttiva e felice, Emirates Group ha sostenuto la Dubai Fitness Challenge (DFC) sin dai suoi albori, ispirando i suoi dipendenti ad abbracciare il fitness e condurre stili di vita più sani. Lo slancio continua ogni anno, con oltre 51.000 dipendenti di Emirates Group negli Emirati Arabi Uniti che hanno partecipato al festival annuale del fitness dal 2017. “La Dubai Fitness Challenge inizierà tra soli quattro giorni e Emirates Group incoraggia ancora una volta la sua forza lavoro a partecipare e completare 30 minuti di esercizio ogni giorno per 30 giorni, o 30X30, con un ulteriore incentivo per tutti i partecipanti idonei che completano la sfida, un biglietto aereo gratuito per qualsiasi destinazione del network Emirates. I dipendenti con sede a Dubai possono dare il via alla celebrazione del benessere della durata di un mese con una scelta infinita di lezioni gratuite in tutta la città, partecipare a eventi sportivi e sessioni di allenamento di gruppo, partecipare ai più grandi eventi sportivi comunitari del mondo, Dubai Run e Dubai Ride, o continuare con le loro attività di fitness preferite mentre fanno in modo che ogni passo conti verso i propri obiettivi di salute e benessere”, afferma Emirates. His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive for Emirates Airline & Group, ha affermato: “Emirates Group è da tempo un sostenitore della Dubai Fitness Challenge. Nel corso degli anni Emirates ha attivato noti team e campionati globali che sponsorizziamo per aumentare la visibilità globale dell’evento, ha organizzato sfide amichevoli per dimostrare il cameratismo e lo spirito di squadra dei dipendenti e ha organizzato un programma diversificato di eventi di fitness, allenamenti e lezioni completamente gestiti dai nostri team, contribuendo collettivamente all’obiettivo di Dubai di diventare una delle città più attive al mondo”. Ha aggiunto: “Come compagnia che si prende cura, diamo priorità alla salute e al benessere della nostra forza lavoro come un investimento prezioso. Durante tutto l’anno, gestiamo una gamma di programmi di benessere dei dipendenti, supportiamo i nostri club sportivi per dipendenti e promuoviamo politiche in linea con gli obiettivi e gli interessi di salute delle nostre persone. Ciò promuove una cultura della salute, aiuta il nostro brand a distinguersi e supporta i nostri sforzi di reclutamento e fidelizzazione, gettando le basi per un’attività più forte e resiliente”.

EMIRATES PRESENTA PAIRED MOET & CHANDON CHAMPAGNE AND CANAPES MENU – Emirates informa: “Nel cuore della lounge più frequentata di Emirates a Dubai, la Concourse B Business Class Lounge nel Terminal 3 del Dubai International Airport, si trova un’esperienza unica nel suo genere: la Moët & Chandon Champagne Lounge. Proseguendo la partnership di lunga data tra Emirates e Moët Hennessy, che dura da 32 anni, l’ultima collaborazione presenta un champagne and canapés pairing menu di nuova concezione, curato per diversi mesi dai maestri chef Emirates e dagli esperti di champagne della casa di Moët & Chandon. Creata e costruita esclusivamente per Emirates, l’elegante Moët & Chandon Champagne Lounge presenta un accattivante design a onde dorate decorato con 2.400 intricate foglie d’oro applicate singolarmente a mano. Nella lounge sono disponibili quattro dei migliori champagne Moët & Chandon, con l’ultima collezione lanciata il mese scorso che comprende Moët & Chandon Impérial, Rosé Impérial, Nectar Impérial e Grand Vintage 2013”. “Prima di salire a bordo di un volo, i clienti Emirates sono invitati a rilassarsi nella lounge e a trasformare il loro tempo di attesa in un’esperienza di apprendimento e di esplorazione dell’abbinamento tra champagne iconico e cucina meticolosamente realizzata. I clienti potranno assaggiare ed esplorare gli abbinamenti, che sono stati creati sulla base di tre principi: ingredienti minimalisti con il massimo impatto, armonia di sapori, appeal visivo. Il primo champagne che gli ospiti sono invitati a degustare è Moët Impérial Brut, il secondo Champagne presentato è Moët Rosé Impérial. Il terzo Champagne consigliato è il memorabile Moët Grand Vintage 2013. L’ultimo Champagne presente nel pairing menu è l’esclusivo Moët Nectar Impérial. L’accesso alla Moët & Chandon Champagne Lounge e al nuovo pairing menu è gratuito per tutti gli ospiti della Concourse B Business Class Lounge nel Terminal 3 del Dubai International Airport”, conclude Emirates.