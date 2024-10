Lufthansa Technik collabora con KM Malta Airlines per CFM LEAP services

Con KM Malta Airlines, la nuova compagnia aerea nazionale delle isole maltesi, Lufthansa Technik accoglie un altro cliente per i LEAP-1A services. “Nei prossimi 9,5 anni, l’MRO provider eseguirà repair and overhaul di questo tipo di motore utilizzato dalla compagnia aerea maltese sulla sua flotta Airbus A320neo. Lufthansa Technik sta attualmente eseguendo due quick turns per KM Malta Airlines.

Poiché i motori LEAP-1A sono ancora all’inizio del loro ciclo di vita e la maggior parte non necessita ancora di una revisione, vengono eseguiti i cosiddetti quick turns. Queste shop visits affrontano specifiche ragioni tecniche per rimozioni anticipate, ad esempio sostituendo le stage 1 blades o gli shrouds della high-pressure turbine. Ciò consente di riportare rapidamente il motore sull’aereo, mantenendone così il funzionamento fino alla revisione programmata”, afferma Lufthansa Technik.

“Siamo entusiasti di entrare in questa partnership a lungo termine con Lufthansa Technik, un nome di fiducia nella manutenzione aeronautica”, ha affermato Zeljko Pejovic, Director of Technical Operations at KM Malta Airlines. “La loro competenza con i motori LEAP-1A garantisce non solo la sicurezza e l’affidabilità della nostra flotta, ma supporta anche il nostro impegno per l’eccellenza operativa. Insieme, non vediamo l’ora di costruire una relazione solida e duratura che ci aiuterà a mantenere i più elevati standard di sicurezza per i nostri passeggeri”.

Kai-Stefan Roepke, Senior Vice President Corporate Sales Europe, Middle East, and Africa at Lufthansa Technik, ha affermato: “Grazie a KM Malta Airlines per averci scelto come partner di fiducia per LEAP-1A engine repairs and overhauls. Come primo MRO provider al mondo, non solo deteniamo il CFM Branded Service Agreement per i motori LEAP-1A e LEAP-1B, ma abbiamo anche maturato una vasta esperienza con questi motori negli ultimi anni, da cui KM Malta Airlines trarrà vantaggio”.

Lufthansa Technik ha già completato più di 60 LEAP-1A and LEAP-1B events, tra cui la prima Performance Restoration al mondo di un motore LEAP-1A.

Lufthansa Technik è un authorized LEAP-1A and LEAP-1B Service Provider autorizzato da CFM International.

(Ufficio Stampa Lufthansa Tehcnik)